Os líderes de segurança estão acostumados a pensar em defesa profunda e a garantir que seu stack de segurança e arquitetura geral forneçam resiliência e proteção. Embora esse paradigma ainda seja válido hoje, pode ser o momento de pensar em mudar para uma segurança centrada nos dados. Isso significa um gerenciamento de dados que corresponde aos casos de uso atuais e em que os dados são o ativo central que requer proteção durante todo o seu ciclo de vida, uso e descarte. Uma mudança de paradigma na segurança de dados é bem apoiada por evidências na edição de 2024 do relatório do custo das violações de dados.

O relatório apresenta uma pesquisa que estuda as causas, os impactos de custos e a recuperação de violações reais em 604 organizações ao redor do mundo e em 17 setores. As descobertas mostram algumas tendências interessantes que podem ajudar a resolver o quebra-cabeça de dados, incluindo impactos na segurança, privacidade, governança e regulamentação. Em todos esses aspectos, já se observam riscos elevados decorrentes da pressa em fornecer novas iniciativas de IA generativa (IA generativa) e levá-las rapidamente ao mercado, deixando para trás as considerações de segurança. Alarmantemente, uma pesquisa recente com executivos sobre segurança da IA generativa revelou que apenas 24% das novas iniciativas incluem um componente.