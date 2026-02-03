Sua equipe financeira não está enfrentando dificuldades por causa de talento ou esforço. Ela está enfrentando dificuldades porque o ciclo do pedido ao recebimento (O2C) está silenciosamente trabalhando contra você. Sistemas fragmentados, reconciliações manuais e fluxos de trabalho desconectados criam ineficiências que muitas vezes passam despercebidas, até que começam a drenar o fluxo de caixa e a corroer a confiança em seus números.

Frequentemente, os pontos de interrupção aparecem no final do mês, que é o teste de estresse final. As disputas se acumulam, as faturas param e os dados ficam em silos entre o planejamento de recursos empresariais (ERP), o gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM), o faturamento e os sistemas bancários. Esses pontos cegos não só atrasam, eles prejudicam a precisão das previsões e a tomada de decisão.

Os fatores comuns que levam aos pontos de interrupção são:

Sistemas fragmentados e pontos cegos: quase 40% dos diretores financeiros (CFOs) não confiam totalmente em seus dados financeiros porque plataformas desconectadas tornam a precisão ilusória.

Ineficiências manuais: as equipes financeiras gastam até 40% do tempo com conciliações manuais, aumentando os erros e atrasando a realização do caixa.

Vazamento de receita: transferências erradas e disputas no O2C corroem silenciosamente as margens—A Clari relata uma perda de receita global de 26% devido a vazamentos.

Riscos de conformidade: os controles manuais não conseguem acompanhar as mudanças nas regulamentações, aumentando os custos de conformidade e expondo sua empresa a multas.

Embora possa ser tentador usar mais ferramentas ou aumentar o número de funcionários no problema, isso não resolve a fragmentação. As soluções pontuais adicionam complexidade, não clareza. O que os líderes financeiros precisam é de visibilidade unificada, validações automatizadas e fluxos de trabalho conectados, e não de mais uma planilha ou de um aplicativo isolado.



Uma mudança em direção a O2C unificado e impulsionado por IA



A integração impulsionada por IA está redefinindo o que é bom nas finanças. Ao conectar sistemas ERP, CRM, faturamento e bancários em um fluxo confiável, os líderes obtêm:

Visibilidade em tempo real em todo o ciclo de O2C

Menos disputas e cobranças mais rápidas

Fluxo de caixa previsível e conformidade mais forte

Uma fonte única da verdade em ERP, CRM, faturamento e panificação para melhor visibilidade e tomada de decisões seguras

Imagine um fim de mês sem combate a incêndios. As reconciliações automatizadas sinalizam erros logo no início. Os fluxos de trabalho integrados aceleram o faturamento e a cobrança. A governança está integrada em todos os processos, reduzindo os riscos de conformidade e liberando sua equipe para se concentrar na estratégia, não em planilhas. As principais instituições financeiras já estão fazendo essa mudança. Uma empresa global, operando em 170 países, reduziu erros e acelerou o fluxo de caixa automatizando conciliações e unificando fluxos de dados, transformando o setor financeiro de supervisão reativa em liderança proativa.

