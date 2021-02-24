Quatro desafios que afetam a cadeia de suprimentos de saúde

A COVID-19 destacou fraquezas estruturais no sistema de saúde e, principalmente, um problema persistente com a capacidade e resiliência das cadeias de suprimentos de saúde. Entre 59 e 83% das organizações relataram atrasos ou aumento de prazos na aquisição de suprimentos desde o início da pandemia. Em resposta, 81% dessas organizações ajustaram seus estoques, principalmente aumentando os níveis de estoque, para enfrentar as flutuações de demanda e interrupções.
Vários fatores de risco importantes ou desafios subjacentes entraram em foco para as cadeias de suprimentos de saúde:
Os desafios de integração são agravados ainda mais pelas fusões e aquisições (M&A) – e espera-se que as consequências da COVID-19 acelerem as fusões e aquisições na área de saúde. As fusões e aquisições oferecem um potencial significativo de benefício para o crescimento e a economia de custos, mas também levam os sistemas hospitalares a gerenciar equipes, tecnologias e processos fragmentados. Melhor integração e interoperabilidade permitem melhor tomada de decisão e permitem que uma organização colabore melhor e se antecipe a interrupções.
Apesar desses desafios, as soluções de tecnologia avançada oferecem um caminho rápido para a transformação e a resiliência. Os líderes da área de saúde e de cadeia de suprimentos já estão agindo para lidar com esses desafios e melhorar suas organizações no processo. De acordo com a IDC, 62% dos hospitais aumentaram os gastos em aplicações de cadeia de suprimentos e 64% dos executivos chamaram suas aplicações de gerenciamento de cadeia de suprimentos baseadas na nuvem de "críticas para os negócios".
As torres de controle da cadeia de suprimentos com IA estão ganhando muito interesse. De fato, 88% dos executivos da área da saúde identificaram a IA como uma tecnologia crítica para suas cadeias de suprimentos nos próximos três anos. As torres de controle respaldadas por IA podem ajudar uma organização a obter visibilidade dinâmica em toda a rede, melhorar a capacidade de detectar mudanças e interrupções na demanda e dar suporte ao gerenciamento de inventário e à tomada de decisão para melhorar o atendimento ao paciente.
As torres de controle da cadeia de suprimentos habilitadas para IA podem ajudar a enfrentar os desafios apresentados pela pandemia, aproveitando cinco recursos principais:
Implementar torres de controle não se trata apenas de enfrentar os desafios expostos pela pandemia. Elas também são um componente fundamental na transição para um ambiente mais digital e baseado em dados e para enfrentar os desafios e oportunidades do futuro. Combinar visibilidade, automação e integração em toda a cadeia de suprimentos com uma torre de controle liberar a próxima fronteira: um ecossistema de saúde onde a conectividade e a colaboração da cadeia de suprimentos possibilitam um melhor gerenciamento através de, e até mesmo se antecipar a crises futuras e desafios de saúde.
