Quatro desafios que afetam a cadeia de suprimentos de saúde

Vários fatores de risco importantes ou desafios subjacentes entraram em foco para as cadeias de suprimentos de saúde:

Falta de resiliência – A COVID-19 expôs a necessidade de maior resiliência da cadeia de suprimentos. A IDC enfatiza a importância de as organizações de saúde terem maior adaptabilidade a condições dinâmicas da pandemia, enquanto se posicionam para a "próxima normalidade" pós-pandemia. É claro que mitigar as interrupções na cadeia de suprimentos na área da saúde tem consequências significativas nos resultados e no atendimento ao paciente. Talvez por isso uma pesquisa recente mostrou que as interrupções na cadeia de suprimentos são agora a segunda maior prioridade dos CEOs atrás da segurança do paciente.

– A falta de resiliência nas organizações de saúde geralmente decorre da falta de visibilidade, especificamente da falta de acesso rápido a dados centralizados, consumíveis e em tempo real de fontes de dados dispersas e sistemas isolados. Isso torna difícil determinar o que é necessário, o que está em estoque e o escopo da demanda futura. No final das contas, você não pode gerenciar o que não pode ver e medir. Gestão de custos – Durante a pandemia, à medida que a demanda por equipamentos de proteção individual (EPIs) e suprimentos médicos aumentou, os custos dispararam. Agora, a previsão é que as despesas com suprimentos superem os custos de pessoal como a maior despesa na área de saúde. Estudos mostram que a maioria das decisões de inventário tomadas para se ajustar a uma disrupção são abaixo do ideal e quase a metade é desnecessária. Isso não é surpreendente, dada a falta de visibilidade e que os sistemas de saúde normalmente solicitam suprimentos com base em modelos históricos e preferência do médico, em vez de utilização real e demanda esperada. Isso leva a desperdício, procedimentos atrasados e altos custos de estoque e transporte.

Os desafios de integração são agravados ainda mais pelas fusões e aquisições (M&A) – e espera-se que as consequências da COVID-19 acelerem as fusões e aquisições na área de saúde. As fusões e aquisições oferecem um potencial significativo de benefício para o crescimento e a economia de custos, mas também levam os sistemas hospitalares a gerenciar equipes, tecnologias e processos fragmentados. Melhor integração e interoperabilidade permitem melhor tomada de decisão e permitem que uma organização colabore melhor e se antecipe a interrupções.

Apesar desses desafios, as soluções de tecnologia avançada oferecem um caminho rápido para a transformação e a resiliência. Os líderes da área de saúde e de cadeia de suprimentos já estão agindo para lidar com esses desafios e melhorar suas organizações no processo. De acordo com a IDC, 62% dos hospitais aumentaram os gastos em aplicações de cadeia de suprimentos e 64% dos executivos chamaram suas aplicações de gerenciamento de cadeia de suprimentos baseadas na nuvem de "críticas para os negócios".

As torres de controle da cadeia de suprimentos com IA estão ganhando muito interesse. De fato, 88% dos executivos da área da saúde identificaram a IA como uma tecnologia crítica para suas cadeias de suprimentos nos próximos três anos. As torres de controle respaldadas por IA podem ajudar uma organização a obter visibilidade dinâmica em toda a rede, melhorar a capacidade de detectar mudanças e interrupções na demanda e dar suporte ao gerenciamento de inventário e à tomada de decisão para melhorar o atendimento ao paciente.

As torres de controle da cadeia de suprimentos habilitadas para IA podem ajudar a enfrentar os desafios apresentados pela pandemia, aproveitando cinco recursos principais:

Visibilidade de ponta a ponta

Previsão inteligente e detecção de demanda

Planejamento sem toque e produtividade aprimorada

Planejamento e automação avançados

Criação de um ecossistema colaborativo

Implementar torres de controle não se trata apenas de enfrentar os desafios expostos pela pandemia. Elas também são um componente fundamental na transição para um ambiente mais digital e baseado em dados e para enfrentar os desafios e oportunidades do futuro. Combinar visibilidade, automação e integração em toda a cadeia de suprimentos com uma torre de controle liberar a próxima fronteira: um ecossistema de saúde onde a conectividade e a colaboração da cadeia de suprimentos possibilitam um melhor gerenciamento através de, e até mesmo se antecipar a crises futuras e desafios de saúde.