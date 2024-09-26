De acordo com o relatório do custo das violações de dados da IBM de 2024, o custo médio global de uma violação de dados chegou a US$ 4,88 milhões este ano, um aumento de 10% em relação a 2023.

Para o setor de saúde, o relatório oferece notícias boas e ruins. A boa notícia é que os custos médios de violação de dados caíram 10,6% este ano. A má notícia é que, pelo 14.º ano consecutivo, o setor de saúde lidera a lista com as recuperações de violações mais caras, chegando a US$ 9,77 milhões em média.

O ransomware desempenha um papel fundamental na criação desse diferencial de custo. Conforme observado por dados do Office of the Director of National Intelligence, o número de ataques de ransomware quase dobrou entre 2022 e 2023. Enquanto isso, ataques recentes em grande escala, como os direcionados à Change Healthcare e à Ascension, demonstraram a eficácia desses ataques em conseguir para os hackers o que eles querem.

O resultado? O ransomware está em ascensão. Veja o que as organizações de saúde precisam saber sobre por que o ransomware funciona tão bem, o que os invasores querem e como os comprometimentos do passado impulsionam as tendências futuras.