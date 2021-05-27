As respectivas arquiteturas do Hadoop e do Spark, como esses frameworks de big data se comparam em vários contextos e cenários que se encaixam melhor com cada solução.
O Hadoop e o Spark, ambos desenvolvidos pela Apache Software Foundation, são frameworks de código aberto amplamente utilizados para arquiteturas de big data. Cada framework contém um extenso ecossistema de tecnologias de código aberto que preparam, processam, gerenciam e analisam conjuntos de big data.
O Apache Hadoop é um utilitário de código aberto que permite aos usuários gerenciar big data (de gigabytes a petabytes) ao possibilitar uma rede de computadores (ou "nós") para resolver vastos e complexos problemas de dados. É uma solução altamente escalável e econômica que armazena e processa dados estruturados, semiestruturados e não estruturados (por exemplo, registros de cliques na Internet, logs de servidores web, dados de sensores de IoT etc.).
Os benefícios do framework Hadoop incluem o seguinte:
O Apache Spark, que também é de código aberto, é um mecanismo de processamento de dados para conjuntos de big data. Assim como o Hadoop, o Spark divide grandes tarefas em diferentes nós. No entanto, ele tende a ter um desempenho mais rápido do que o Hadoop e usa memória de acesso aleatório (RAM) para armazenar em cache e processar dados em vez de um sistema de arquivos. Isso permite que o Spark lide com casos de uso que o Hadoop não pode.
Os benefícios do framework Spark incluem o seguinte:
O Hadoop é compatível com análise de dados avançada para dados armazenados (por exemplo, análise preditiva, mineração de dados, aprendizado de máquina (ML) etc.). Ele permite que as tarefas de processamento de análise de big data sejam divididas em tarefas menores. As pequenas tarefas são executadas em paralelo usando um algoritmo (por exemplo, MapReduce) e são, então, distribuídas por um cluster Hadoop (ou seja, nós que realizam cálculos paralelos em conjuntos de big data).
O ecossistema Hadoop consiste em quatro módulos principais:
O Apache Spark, o maior projeto de código aberto em processamento de dados, é o único framework de processamento que combina dados e inteligência artificial (IA). Isso permite que os usuários realizem transformações de dados em grande escala e análises, e, em seguida, executem algoritmos de aprendizado de máquina (ML) e IA.
O ecossistema Spark consiste em cinco módulos principais:
O Spark é um aprimoramento do Hadoop para o MapReduce. A principal diferença entre o Spark e o MapReduce é que o Spark processa e retém os dados na memória para as etapas subsequentes, enquanto o MapReduce processa os dados em disco. Como resultado, para cargas de trabalho menores, as velocidades de processamento de dados do Spark são até 100 vezes mais rápidas do que as do MapReduce (link externo a ibm.com).
Além disso, em oposição ao processo de execução em duas etapas do MapReduce, o Spark cria um DAG (gráfico acíclico dirigido) para programar tarefas e a orquestração de nós no cluster Hadoop. Esse processo de rastreamento de tarefas habilita a tolerância a falhas, que reaplica operações registradas aos dados de um estado anterior.
Vamos analisar mais de perto as principais diferenças entre o Hadoop e o Spark em seis contextos críticos:
Com base nas análises comparativas e nas informações factuais fornecidas acima, os casos a seguir ilustram melhor a usabilidade geral do Hadoop versus Spark.
O Hadoop é mais eficaz para cenários que envolvem o seguinte:
O Spark é mais eficaz para cenários que envolvem o seguinte:
A IBM oferece vários produtos para ajudar você a aproveitar os benefícios do Hadoop e do Spark para otimizar suas iniciativas de gerenciamento de big data e, ao mesmo tempo, atingir seus objetivos de negócios abrangentes: