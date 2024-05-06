O cenário global de governança de IA é complexo e está em rápida evolução. Temas e preocupações fundamentais estão surgindo; no entanto, as agências governamentais devem se antecipar, avaliando suas prioridades e processos específicos.
A conformidade com as políticas oficiais por meio de ferramentas de auditoria e outras medidas é apenas a etapa final. A base para operacionalizar eficazmente a governança é centrada no ser humano, e inclui garantir mandatos financiados, identificar líderes responsáveis, desenvolver conhecimento em IA em toda a agência e centros de excelência, além de incorporar insights da academia, de organizações sem fins lucrativos e de setores.
No momento em que este artigo foi escrito, o OECD Policy Observatorylistava 668 iniciativas nacionais de governança de IA de 69 países, territórios e na UE. Isso inclui estratégias, agendas e planos nacionais; órgãos de coordenação ou monitoramento de IA; consultas públicas de stakeholders ou especialistas; e iniciativas para o uso de IA no setor público. Além disso, a OCDE coloca as regulamentações e normas de IA legalmente executáveis em uma categoria separada das iniciativas mencionadas anteriormente, na qual lista mais 337 iniciativas.
O termo governança pode ser difícil de definir. No contexto da IA, pode se referir às barreiras éticas e de segurança das ferramentas e sistemas de IA, às políticas relativas ao acesso a dados e ao uso de modelos ou à própria regulamentação exigida pelo governo. Portanto, vemos diretrizes nacionais e internacionais lidando com essas definições sobrepostas e que se cruzam de várias maneiras. Por todas essas razões, a governança de IA deve começar no nível do conceito e continuar por todo o ciclo de vida da solução de IA.
De maneira geral, as agências do Governo se esforçam para promover uma governançaque apoie e equilibre as preocupações da sociedade com a prosperidade econômica, a segurança nacional e a dinâmica política, como vimos na recente ordem da Casa Branca para estabelecer conselhos de Governança de IA em órgãos federais dos EUA. Entretanto, muitas empresas privadas parecem priorizar a prosperidade econômica, focando na eficiência e produtividade que impulsionam o sucesso dos negócios e o valor para os acionistas, e algumas empresas, como a IBM, enfatizam a integração de mecanismos de proteção nos fluxos de trabalho de IA.
Órgãos não governamentais, o meio acadêmico e outros especialistas também estão publicando orientações úteis para órgãos do setor público. Este ano, a AI Governance Alliance do Fórum Econômico Mundial publicou o framework de IA Presidio (PDF). Ele “…fornece uma abordagem estruturada para o desenvolvimento, a implementação e o uso seguros da IA generativa. Ao fazê-lo, o framework destaca lacunas e oportunidades ao lidar com as questões de segurança, vistas a partir da perspectiva de quatro atores principais: criadores dos modelos de IA, adaptadores dos modelos de IA, usuários dos modelos de IA e usuários das aplicações de IA.
Em todos os setores, estão surgindo alguns temas regulatórios comuns. Por exemplo, é cada vez mais aconselhável oferecer transparência aos usuários finais sobre a presença e o uso de qualquer IA com a qual estejam interagindo. Os líderes devem garantir a confiabilidade do desempenho e a resistência ao ataque, bem como o compromisso praticável com a responsabilidade social. Isso inclui priorizar a imparcialidade e a falta de viés nos dados de treinamento e saída, minimizar o impacto ambiental e aumentar a responsabilidade por meio da designação de indivíduos responsáveis e da educação em toda a organização.
Independentemente de as políticas de governança dependerem de leis não vinculativas ou da aplicação formal, e não importa o quão abrangentes ou eruditas sejam escritas, elas são apenas princípios. A maneira como as organizações os colocam em prática é o que importa.
Por exemplo, a cidade de Nova York publicou seu próprio plano de ação deIA em outubro de 2023 e formalizou seus princípios de IAem março de 2024. Embora esses princípios estejam alinhados com os temas acima - incluindo a declaração de que as ferramentas de IA “devem ser testadas antes da implementação” - o chatbot impulsionado por IA que a cidade implementou para responder a perguntas sobre como iniciar e operar uma empresa chatbot deu respostas que incentivaram os usuários a infringir a lei. Onde a implementação falhou?
A operacionalização da governança exige uma abordagem centrada no ser humano, responsável e participativa. Vamos analisar três ações principais que as agências devem adotar:
A confiança não pode existir sem responsabilidade. Para operacionalizar os frameworks de governança, os órgãos do governo exigem que os líderes responsáveis tenham mandatos financiados para fazer o trabalho. Para citar apenas uma lacuna de conhecimento: vários líderes seniores de tecnologia com quem conversamos não têm compreensão de como os dados podem ter viés.
Os dados são um artefato da experiência humana, propenso à calcificação de visões de mundo e à desigualdade. A IA pode ser vista como um espelho que reflete nossos vieses de volta para nós. É fundamental identificarmos líderes responsáveis que entendam isso e que possam ser capacitados financeiramente e responsabilizados por garantir que a IA seja operada de forma ética e esteja alinhada aos valores da comunidade que atende.
Observamos muitas agências realizando "dias de inovação" de IA e hackathons com o objetivo de melhorar a eficiência operacional (como reduzir custos, envolver cidadãos ou funcionários e outros KPIs). Recomendamos que esses hackathons sejam ampliados no escopo para lidar com os desafios de governança de IA, através destas etapas:
Esses cronogramas se baseiam em nossa experiência em dar treinamento aplicado aos profissionais a respeito de casos de uso muito específicos. Ele dá aos candidatos a líderes a chance de fazer o trabalho real de governança, orientado por um coach, ao mesmo tempo em que coloca os membros da equipe no papel de juízes de governança exigentes.
Mas os hackathons não são suficientes. Não se pode aprender tudo em três meses. As agências devem investir na criação de uma cultura de conhecimento em IA que promova o aprendizado contínuo, incluindo descartar suposições antigas quando necessário.
Organizações que desenvolvem muitos modelos de IA frequentemente utilizam formulários de avaliação de impacto algorítmico como principal mecanismo para coletar metadados importantes sobre seu inventário e avaliar e mitigar os riscos dos modelos de IA antes de sua implementação. Esses formulários apenas realizam entrevistas com proprietários ou compradores de modelos de IA sobre o propósito do modelo de IA, seus dados de treinamento e abordagem, partes responsáveis e preocupações quanto a impactos díspares.
Há muitas causas de preocupação com o fato de essas formas serem usadas isoladamente, sem considerações rigorosas de educação, comunicação e culturais. Elas incluem:
Vimos informações sobre as entradas de formulários feitas por profissionais de IA em todas as regiões e níveis de educação, e por aqueles que dizem que leram a política publicada e entenderam os princípios. Essas entradas incluem "Como meu modelo de IA poderia ser injusto se não estou coletando PII?" e "Não há riscos de impacto díspar, pois tenho a melhor das intenções". Isso aponta para a necessidade urgente de treinamento aplicado e uma cultura organizacional que meça consistentemente os comportamentos dos modelos em relação a diretrizes éticas claramente definidas.
Uma cultura participativa e inclusiva é essencial quando as organizações lidam com o controle de uma tecnologia com impacto tão profundo. Como discutimos anteriormente, a diversidade não é um fator político, mas matemático. Centros de excelência multidisciplinares são essenciais para ajudar a garantir que os funcionários sejam usuários de IA responsável que entendam os riscos e impacto díspar. As organizações devem tornar a governança parte integrante dos esforços de inovação colaborativa e enfatizar que a responsabilidade é de todos, não somente dos proprietários dos modelos. Elas devem identificar líderes verdadeiramente responsáveis que tragam uma perspectiva sociotécnica para questões de governança e que recebam novas abordagens para mitigar o risco de IA, seja qual for a fonte governamental, não governamental ou acadêmica.
