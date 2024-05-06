Independentemente de as políticas de governança dependerem de leis não vinculativas ou da aplicação formal, e não importa o quão abrangentes ou eruditas sejam escritas, elas são apenas princípios. A maneira como as organizações os colocam em prática é o que importa.

Por exemplo, a cidade de Nova York publicou seu próprio plano de ação deIA em outubro de 2023 e formalizou seus princípios de IAem março de 2024. Embora esses princípios estejam alinhados com os temas acima - incluindo a declaração de que as ferramentas de IA “devem ser testadas antes da implementação” - o chatbot impulsionado por IA que a cidade implementou para responder a perguntas sobre como iniciar e operar uma empresa chatbot deu respostas que incentivaram os usuários a infringir a lei. Onde a implementação falhou?

A operacionalização da governança exige uma abordagem centrada no ser humano, responsável e participativa. Vamos analisar três ações principais que as agências devem adotar:

1. Designe líderes responsáveis e financie seus mandatos

A confiança não pode existir sem responsabilidade. Para operacionalizar os frameworks de governança, os órgãos do governo exigem que os líderes responsáveis tenham mandatos financiados para fazer o trabalho. Para citar apenas uma lacuna de conhecimento: vários líderes seniores de tecnologia com quem conversamos não têm compreensão de como os dados podem ter viés.

Os dados são um artefato da experiência humana, propenso à calcificação de visões de mundo e à desigualdade. A IA pode ser vista como um espelho que reflete nossos vieses de volta para nós. É fundamental identificarmos líderes responsáveis que entendam isso e que possam ser capacitados financeiramente e responsabilizados por garantir que a IA seja operada de forma ética e esteja alinhada aos valores da comunidade que atende.

2. Forneça treinamento aplicado sobre controle

Observamos muitas agências realizando "dias de inovação" de IA e hackathons com o objetivo de melhorar a eficiência operacional (como reduzir custos, envolver cidadãos ou funcionários e outros KPIs). Recomendamos que esses hackathons sejam ampliados no escopo para lidar com os desafios de governança de IA, através destas etapas:

Etapa 1: três meses antes da apresentação dos pilotos, peça a um líder de governança de candidatos que apresente uma palestra sobre ética em IA para os participantes do hackathon.





três meses antes da apresentação dos pilotos, peça a um líder de governança de candidatos que apresente uma palestra sobre ética em IA para os participantes do hackathon. Etapa 2: fazer com que o órgão do governo que está estabelecendo a política atue como juiz do evento. Fornecer critérios sobre como os projetos piloto serão avaliados, incluindo artefatos de governança de IA (saídas de documentação), incluindo fichas técnicas, relatórios de auditoria, análise de camadas de efeito (impactos intencionais, não intencionais, primários e secundários) e requisitos funcionais e não funcionais do modelo em operação.





fazer com que o órgão do governo que está estabelecendo a política atue como juiz do evento. Fornecer critérios sobre como os projetos piloto serão avaliados, incluindo artefatos de governança de IA (saídas de documentação), incluindo fichas técnicas, relatórios de auditoria, análise de camadas de efeito (impactos intencionais, não intencionais, primários e secundários) e requisitos funcionais e não funcionais do modelo em operação. Etapa 3: durante seis a oito semanas que antecedem a data da apresentação, ofereça treinamento aplicado às equipes no desenvolvimento desses artefatos por meio de workshops sobre seus casos de uso específicos. Reforce as equipes de desenvolvimento convidando diversas equipes multidisciplinares para se juntarem a eles nesses workshops enquanto avaliam a ética e os riscos dos modelos.





durante seis a oito semanas que antecedem a data da apresentação, ofereça treinamento aplicado às equipes no desenvolvimento desses artefatos por meio de workshops sobre seus casos de uso específicos. Reforce as equipes de desenvolvimento convidando diversas equipes multidisciplinares para se juntarem a eles nesses workshops enquanto avaliam a ética e os riscos dos modelos. Etapa 4: no dia do evento, faça com que cada equipe apresente seu trabalho de forma holística, demonstrando como avaliou e mitigaria os vários riscos associados aos seus casos de uso. Juízes com experiência no domínio, formação regulatória e de cibersegurança devem questionar e avaliar o trabalho de cada equipe.

Esses cronogramas se baseiam em nossa experiência em dar treinamento aplicado aos profissionais a respeito de casos de uso muito específicos. Ele dá aos candidatos a líderes a chance de fazer o trabalho real de governança, orientado por um coach, ao mesmo tempo em que coloca os membros da equipe no papel de juízes de governança exigentes.

Mas os hackathons não são suficientes. Não se pode aprender tudo em três meses. As agências devem investir na criação de uma cultura de conhecimento em IA que promova o aprendizado contínuo, incluindo descartar suposições antigas quando necessário.

3. Avalie o inventário além das avaliações de impacto algorítmico

Organizações que desenvolvem muitos modelos de IA frequentemente utilizam formulários de avaliação de impacto algorítmico como principal mecanismo para coletar metadados importantes sobre seu inventário e avaliar e mitigar os riscos dos modelos de IA antes de sua implementação. Esses formulários apenas realizam entrevistas com proprietários ou compradores de modelos de IA sobre o propósito do modelo de IA, seus dados de treinamento e abordagem, partes responsáveis e preocupações quanto a impactos díspares.

Há muitas causas de preocupação com o fato de essas formas serem usadas isoladamente, sem considerações rigorosas de educação, comunicação e culturais. Elas incluem:

Incentivos: os indivíduos são incentivados ou não a preencher esses formulários com atenção? Descobrimos que a maioria não é incentivada porque tem cotas a cumprir.



Responsabilidade pelo risco: esses formulários podem implicar que os proprietários dos modelos serão absolvidos de riscos porque usaram uma determinada tecnologia ou hospedagem em nuvem ou adquiriram um modelo de terceiros.



Definições relevantes de IA: os proprietários de modelos podem não perceber que o que estão adquirindo ou implementando atende à definição de IA ou automação inteligente, conforme descrito por um regulamento.



Ignorância sobre impactos díspares: ao colocar o ônus em uma única pessoa para preencher e enviar um formulário de avaliação algorítmica, poderia-se argumentar que a avaliação exata de impactos díspares é omitida por design.

Vimos informações sobre as entradas de formulários feitas por profissionais de IA em todas as regiões e níveis de educação, e por aqueles que dizem que leram a política publicada e entenderam os princípios. Essas entradas incluem "Como meu modelo de IA poderia ser injusto se não estou coletando PII?" e "Não há riscos de impacto díspar, pois tenho a melhor das intenções". Isso aponta para a necessidade urgente de treinamento aplicado e uma cultura organizacional que meça consistentemente os comportamentos dos modelos em relação a diretrizes éticas claramente definidas.