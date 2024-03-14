Introdução às métricas do cliente Kafka

O Apache Kafka é uma plataforma de armazenar eventos e processamento de fluxo de código aberto amplamente reconhecida. Ele evoluiu para o padrão de fato para o fluxo de dados, já que mais de 80% das empresas no ranking Fortune 500 o usam. Todos os principais provedores de nuvem oferecem serviços de fluxo de dados gerenciados para atender a essa crescente demanda.

Uma das principais vantagens de optar pelos serviços gerenciados do Kafka é a delegação de responsabilidade pelas métricas operacionais e de brokers, permitindo que os usuários se concentrem somente nas métricas específicas das aplicações. Neste artigo, o Gerente de Produtos Uche Nwankwo fornece orientações sobre um conjunto de métricas de produtores e consumidores que os clientes devem monitorar para obter o desempenho ideal.

Com o Kafka, o monitoramento normalmente envolve várias métricas relacionadas a tópicos, partições, brokers e grupos de consumidores. As métricas Standard do Kafka incluem informações sobre rendimento, latência, replicação e uso de disco. Consulte a documentação do Kafka e as ferramentas de monitoramento relevantes para entender as métricas específicas disponíveis para sua versão do Kafka e como interpretá-las de forma eficaz.