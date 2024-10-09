Estamos agora em um estágio crucial em nossa evolução com a IA generativa empresarial. Embora a IA generativa do consumidor tenha capturado a imaginação de milhões, os executivos estão desenvolvendo as práticas que podem proporcionar uma estratégia eficaz e responsável para a IA generativa empresarial.
De acordo com nossa pesquisa de CEO, 60% das Organizações ainda não estão desenvolvendo uma abordagem consistente e corporativa para IA generativa. A IBM está em uma posição única para ajudar. A empresa tem um histórico rico em inovação, combinado com um profundo entendimento do que as organizações precisam. Ela possui um histórico lendário de desenvolvimento de tecnologias de ponta e ajuda aos clientes na entrega de transformações de negócios de forma confiável. É o lugar perfeito para eu contribuir para moldar o futuro do nosso setor.
Em 25 anos trabalhando no mundo de dados, IA e análise de dados, vi como a tecnologia pode remodelar empresas, setores e até mesmo a maneira como vivemos nossas vidas. Tivemos a oportunidade de trabalhar com algumas das equipes mais inovadoras do setor: quatro startups, algumas “scale-ups” e hiperescaladores (Microsoft, Oracle e Google), além de clientes e parceiros de todos os tamanhos. Estou feliz por ter entrado para a IBM para ajudar a impulsionar a estratégia de dados, IA e análises da empresa e sua execução.
Recentemente, eu me juntei a Sanjeev Mohan e Ritika Gunnar em um episódio de podcast para compartilhar por que escolhi a IBM e como acredito que a empresa está posicionada de forma única para liderar a próxima onda de transformação por meio da IA generativa.
A visão da IBM para IA generativa é diferente. Vai além de somente criar ferramentas de edge, mas dede garantir que a tecnologia possa ser confiável, dimensionada e usada para resolver os desafios de negócios do mundo real.
A IBM tem uma reputação de longa data de fornecimento de soluções críticas de negócios em setores altamente regulamentados, como serviços financeiros e saúde. Essa profunda experiência na criação de sistemas confiáveis e seguros é exatamente o que as empresas precisam ao adotar a IA generativa. Não estamos aqui para criar a IA só pela IA. Estamos aqui para ajudar as organizações a se transformarem com a IA, de maneira confiável, ética e escalável.
Então, como é nossa estratégia? Na IBM, estamos abordando a IA generativa com três princípios fundamentais em mente: confiança, inovação e escalabilidade empresarial.
A confiança é fundamental para a filosofia de IA da IBM. Estamos desenvolvendo sistemas que não apenas fornecem resultados, mas também fornecem explicações de como esses resultados são alcançados. Por exemplo, considere a colaboração da IBM com o Credit Agricole, um dos principais players do setor bancário e de seguros com 53 milhões de clientes e 147.000 funcionários. A empresa alocou um orçamento de sistema de TI de 20 bilhões de euros para o período 2022-2025. Como parte desse esforço, o Credit Agricole está iniciando duas soluções de dados, IA e análises baseadas no software da IBM para apoiar sua extensa estratégia de TI. Essas soluções são projetadas para aprimorar a produtividade de funcionários e clientes. Igualmente importante é o foco na auditabilidade para os reguladores. Cada decisão assistida por IA é auditável, promovendo a conformidade e promovendo a confiança nos processos de negócios.
Também vi como a IBM está ajudando a transformar empresas como a American Airlines, que, graças à abordagem da IBM (software + consultoria + IBM Garage™), conseguiu acelerar seus ciclos de desenvolvimento e lançamento para lançar uma aplicação global no meio da um grande furacão, mantendo a supervisão humana em pontos críticos de decisão.
Os termos que esses clientes usam quando descrevem essas aplicações não são "experimentos legais". São "robustos" e "confiáveis".
A IBM é uma das organizações mais inovadoras do mundo. Desde inventar SQL até impulsionar os limites com sistemas de IA como Watson e grandes modelos de linguagem, a IBM tem impulsionado o futuro da tecnologia por mais de um século. Nossa história de inovação continua hoje com avanços em IA, nuvem híbrida e plataformas de código aberto. Não se trata de ser o jogador mais novo; trata-se de ser o mais confiável, confiável e ético, e a IBM está liderando essa carga.
A IA generativa não é um experimento de pesquisa para a IBM. É a nossa forma de ajudar a impulsionar a transformação de negócios. Estamos desenvolvendo sistemas de IA escaláveis, seguros e prontos para atender às demandas dos ambientes empresariais mais complexos. Não importa se você está no setor de serviços financeiros, saúde ou manufatura, a IBM tem a experiência e a infraestrutura para ajudar a implementar a IA em escala. Nossos recursos de nuvem híbrida e IA permitem que as empresas inovem sem sacrificar a segurança ou a conformidade, independentemente do setor.
Acredito que estamos à beira de algo verdadeiramente transformador. A IBM está liderando o processo de como a IA gera valor real para os negócios. Nossa missão é capacitar as empresas a escalar a IA de forma eficaz e responsável.
A IA mudará a forma como operamos, tomamos decisões e a forma como crescemos. Nos próximos meses, lançaremos novas funcionalidades de IA generativa
projetado para revolucionar a forma como as empresas usam dados, liberando insights mais inteligentes, melhorando a tomada de decisões e impulsionando a eficiência operacional em uma escala sem precedentes.
Estou muito animado para fazer parte dessa jornada e ajudar a moldar o futuro da IA na IBM. Estamos apenas começando, e o melhor ainda está por vir. Fique ligado para mais atualizações enquanto continuamos a ultrapassar os limites do que é possível com a IA generativa.
Se você quiser saber mais, junte-se a nós no IBM TechXchange, onde vamos fazer showcase como estamos transformando nossa visão em realidade. Vamos construir o futuro da IA juntos.