Estamos agora em um estágio crucial em nossa evolução com a IA generativa empresarial. Embora a IA generativa do consumidor tenha capturado a imaginação de milhões, os executivos estão desenvolvendo as práticas que podem proporcionar uma estratégia eficaz e responsável para a IA generativa empresarial.

De acordo com nossa pesquisa de CEO, 60% das Organizações ainda não estão desenvolvendo uma abordagem consistente e corporativa para IA generativa. A IBM está em uma posição única para ajudar. A empresa tem um histórico rico em inovação, combinado com um profundo entendimento do que as organizações precisam. Ela possui um histórico lendário de desenvolvimento de tecnologias de ponta e ajuda aos clientes na entrega de transformações de negócios de forma confiável. É o lugar perfeito para eu contribuir para moldar o futuro do nosso setor.

Em 25 anos trabalhando no mundo de dados, IA e análise de dados, vi como a tecnologia pode remodelar empresas, setores e até mesmo a maneira como vivemos nossas vidas. Tivemos a oportunidade de trabalhar com algumas das equipes mais inovadoras do setor: quatro startups, algumas “scale-ups” e hiperescaladores (Microsoft, Oracle e Google), além de clientes e parceiros de todos os tamanhos. Estou feliz por ter entrado para a IBM para ajudar a impulsionar a estratégia de dados, IA e análises da empresa e sua execução.

Recentemente, eu me juntei a Sanjeev Mohan e Ritika Gunnar em um episódio de podcast para compartilhar por que escolhi a IBM e como acredito que a empresa está posicionada de forma única para liderar a próxima onda de transformação por meio da IA generativa.