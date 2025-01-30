A modernização bancária nos mercados em crescimento está acontecendo em uma escala não vista nos mercados maduros, com uma incrível porcentagem de transações realizadas por meio de dispositivos móveis. A IBM trabalhou com clientes como State Bank of India, DBS em Singapura e Bradesco na América Latina, ajudando-os a aproveitar esses recursos com integrações multicanal, como open banking, finanças incorporadas e além das plataformas bancárias.

O uso do framework do BIAN acelerou a transformação, tornando a Tecnologia mais fácil de testar e dividir em componentes. Como descreve Van Wik, isso é como dividir uma construção complexa em componentes individuais de "bloco de Lego" que são mais simples de integrar a outros sistemas não apenas no banco, mas em todo o setor.

Da mesma forma, Paolo Sironi Líder de Pesquisa Global de Banking & Financial Markets para o IBM Institute for Business Value acredita que a transformação bancária requer “plataformas de desenvolvimento sólidas, mas flexíveis” para desvendar as arquiteturas de tecnologia bancária “semelhantes a espaguetes”. Em sua posição, o setor bancário para pequenas e médias empresas (PMEs) é onde muitas instituições financeiras e novos participantes estarão competindo mais nos próximos cinco anos. Essas instituições usarão uma combinação de soluções digitais, colaborações com parceiros do ecossistema e tecnologias emergentes, como a IA generativa, para criar novos modelos de negócios que atendam melhor esse vasto segmento de clientes importante para a economia global.

Na Tailândia, o Bank of Bangkok conseguiu ultrapassar a era do PC e, em vez disso, usar dispositivos pessoais. Noventa e sete por cento dos serviços bancários são realizados por dispositivos móveis, os clientes nunca receberam cheques e muitos não têm cartões bancários. Os caixas eletrônicos não usam cartão e as pessoas os usam escaneando códigos QR com o telefone. Como resultado, a estabilidade de suas centrais de atendimento é ainda mais importante; os serviços digitais não podem ficar inativos por mais de oito horas, no total, durante todo o ano. Isso é ainda mais impressionante quando você percebe que eles precisam lidar com um aumento de 10 vezes na demanda nos dias de pico, com até 300% a mais de atividade no dia de pagamento.

A migração para pagamentos em tempo real não está isenta de desafios. Ele mescla o tempo de dois processos discretos para confirmação e liquidação de transações, fazendo com que ocorram simultaneamente em tempo real. Isso significa que o dinheiro pode migrar em menos tempo para identificar fraudes e evitar que o dinheiro acabe em mãos erradas.