"Os bancos enfrentam disrupções de todos os ângulos, diz Ian Gillard, vice-presidente executivo sênior do Bangkok Bank. De fato, nos últimos anos, o setor bancário sofreu uma disrupção significativa devido aos avanços tecnológicos, às mudanças nas preferências dos consumidores e aos desenvolvimentos regulatórios. Os bancos estão enfrentando três desafios simultâneos, diz Shanker Ramamurthy, parceiro da IBM Consulting: como crescer e se diferenciar, como reduzir a relação custo-benefício insistentemente elevada e como gerenciar os riscos e a exposição regulatória.
Enfrentar estes desafios requer modernização em várias frentes. Gillard e Ramamurthy, ambos membros do conselho da BIAN, apresentaram soluções na 2024 Banking Industry Architecture Network (BIAN) Banking Summit.
Um dos maiores desafios para o setor bancário é a quantidade de tempo e dinheiro gastos em testar a tecnologia. O presidente da BIAN e ex-Diretor Executivo de TI do grupo HSBC, Steve Van Wyk, diz que uma das causas raízes disso é os bancos “testando a base de código monolítica em vez de ser capaz de lidar com ela em uma base de componente ou microsserviço”.
Modernizar o núcleo das operações de uma organização financeira pode ser a chave para liberar a inovação, com a transformação digital do middle e back-office permitindo que o foco mude para o desenvolvimento de soluções inovadoras e iniciativas de aprimoramento voltadas para o cliente. Em resposta, os consultores da IBM estão ajudando os clientes a implementar a digitalização extrema nesses espaços para eliminar a complexidade e a duplicação e realocar os investimentos para clientes, plataformas e ecossistemas projetados para fornecer valor superior. Isso pode migrar o retorno do investimento para programas de modernização de bancos de baixos dígitos para mais perto de 20%?
A modernização bancária nos mercados em crescimento está acontecendo em uma escala não vista nos mercados maduros, com uma incrível porcentagem de transações realizadas por meio de dispositivos móveis. A IBM trabalhou com clientes como State Bank of India, DBS em Singapura e Bradesco na América Latina, ajudando-os a aproveitar esses recursos com integrações multicanal, como open banking, finanças incorporadas e além das plataformas bancárias.
O uso do framework do BIAN acelerou a transformação, tornando a Tecnologia mais fácil de testar e dividir em componentes. Como descreve Van Wik, isso é como dividir uma construção complexa em componentes individuais de "bloco de Lego" que são mais simples de integrar a outros sistemas não apenas no banco, mas em todo o setor.
Da mesma forma, Paolo Sironi Líder de Pesquisa Global de Banking & Financial Markets para o IBM Institute for Business Value acredita que a transformação bancária requer “plataformas de desenvolvimento sólidas, mas flexíveis” para desvendar as arquiteturas de tecnologia bancária “semelhantes a espaguetes”. Em sua posição, o setor bancário para pequenas e médias empresas (PMEs) é onde muitas instituições financeiras e novos participantes estarão competindo mais nos próximos cinco anos. Essas instituições usarão uma combinação de soluções digitais, colaborações com parceiros do ecossistema e tecnologias emergentes, como a IA generativa, para criar novos modelos de negócios que atendam melhor esse vasto segmento de clientes importante para a economia global.
Na Tailândia, o Bank of Bangkok conseguiu ultrapassar a era do PC e, em vez disso, usar dispositivos pessoais. Noventa e sete por cento dos serviços bancários são realizados por dispositivos móveis, os clientes nunca receberam cheques e muitos não têm cartões bancários. Os caixas eletrônicos não usam cartão e as pessoas os usam escaneando códigos QR com o telefone. Como resultado, a estabilidade de suas centrais de atendimento é ainda mais importante; os serviços digitais não podem ficar inativos por mais de oito horas, no total, durante todo o ano. Isso é ainda mais impressionante quando você percebe que eles precisam lidar com um aumento de 10 vezes na demanda nos dias de pico, com até 300% a mais de atividade no dia de pagamento.
A migração para pagamentos em tempo real não está isenta de desafios. Ele mescla o tempo de dois processos discretos para confirmação e liquidação de transações, fazendo com que ocorram simultaneamente em tempo real. Isso significa que o dinheiro pode migrar em menos tempo para identificar fraudes e evitar que o dinheiro acabe em mãos erradas.
O futuro da computação incluirá a combinação de bits mais neurônios e qubits, e o setor bancário usará essas tecnologias, incluindo IA generativa e computação quântica, para se reinventar para o futuro, de acordo com uma apresentação na conferência BIAN pelo Dr. Darío Gil, Vice-presidente sênior e diretor de pesquisa da IBM.
A própria IBM só viu mais de USD 3 bilhões em ganhos de produtividade e uma economia de 40% em seu orçamento de recursos humanos (RH). Os funcionários podem responder a 80% das principais consultas de RH dos associados usando sua plataforma de IA generativa para empresas, owatsonx. Este exemplo é relevante para o setor de serviços financeiros, dada a vasta quantidade de conhecimento que sua força de trabalho deve ter. Para os clientes, o impacto comercial de trabalhar com consultores e tecnologia da IBM inclui uma taxa de precisão de 90% nas consultas dos clientes, 1200 horas de mão de obra economizadas e um custo 80% menor para a primeira elaboração de documentos jurídicos.
Com a aceleração dos ciclos de vida do desenvolvimento de software, a IBM está trabalhando com clientes, incluindo a maioria das maiores instituições financeiras do mundo, sobre como usar tecnologias IBM, como watsonx e Granite, laboratórios de inferência e outros recursos no mercado. A IA generativa está sendo integrada aos processos para torná-los mais eficazes e eficientes. Ao mesmo tempo, à medida que a IA generativa acelera a taxa em que o código pode ser criado e implementado, a superfície de ataque aumenta (com mais softwares precisando de proteção em tempo real) e pode rapidamente se tornar mais complexa à medida que você aumenta os códigos em toda a organização.
Olhando para o futuro, as empresas continuam enfrentando o desafio de como escalar a adoção da IA generativa. Há muitas considerações, incluindo governança, privacidade de dados, confiança e autenticidade, modelo operacional e retorno sobre o investimento. Saket Sinha, parceiro sênior da prática de consultoria de mercados financeiros e bancários globais da IBM, explicou que a IBM está trabalhando com clientes para ajudar, com essas considerações, a encontrar respostas para as perguntas mais difíceis. Assim como trabalhe de forma colaborativa para remover obstáculos operacionais e abrir caminho para maior eficiência e inovação.
Experiência e colaboração são cruciais para navegar por essa jornada, especialmente porque a próxima fase de avanço, que antes levava 15 anos, foi comprimida em cinco. Como diz Ramamurthy, "em 30 anos de consultoria ao setor de serviços financeiros, nunca fiquei tão animado com uma tecnologia quanto com o potencial da IA generativa". É difícil não concordar.
Gemma Godfrey é presidente do conselho, diretora não executiva e IBM Partner+®
