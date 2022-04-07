O futuro dos relatórios de ESG: olhando para a bola de cristal

A geração de relatório de ESG ganhou destaque em meio à pressão de consumidores, acionistas e funcionários, combinada com uma crescente percepção entre investidores e instituições financeiras de que o risco de sustentabilidade é um risco de investimento (como destacou o CEO Larry Fink da BlackRock, em sua carta aos CEOs). Com o desempenho de ESG chegando ao topo da agenda, o setor de geração de relatórios de ESG está destinado a mudanças, já que há muito tempo é atormentado por um conjunto de orientações e frameworks de geração de relatórios concorrentes.
As estruturas de ESG atuais têm diferentes níveis de foco nos tópicos centrais de ambiental, social e governança, com alguns frameworks cobrindo cada tópico em detalhes, outros cobrindo apenas dois, e outros ainda cobrindo alguns tópicos em detalhes e outros em alto nível.
A lista de frameworks de ESG existentes é longa, e as variações são significativas; então, capturamos suas características principais nesta matriz de frameworks de ESG, incluindo exemplos de cobertura.
Dada a infinidade de frameworks e orientações, é inevitável que haja uma quantidade considerável de sobreposição. Por exemplo, a TCFD tem um foco singular em como questões materiais relacionadas ao clima podem afetar o desempenho financeiro de uma empresa. Enquanto isso, o SASB tem um amplo foco em sustentabilidade, avaliando como questões materiais de sustentabilidade afetam o desempenho financeiro de uma empresa, o que, claro, inclui riscos relacionados ao clima, fazendo com que se sobreponha à TCFD.
Para harmonizar as normas do SASB com as recomendações do TCFD, o SASB está realizando avaliações das normas de seus 79 setores, avaliando-as com o objetivo de aproximá-las das recomendações do TCFD. Com esse alinhamento, uma empresa que relata de acordo com as normas do SASB também atenderia às recomendações do TCFD.
Com o objetivo de reduzir a carga de relatórios das empresas, os frameworks estão tomando medidas para criar alinhamento, e o CDP, SASB e o GRI alinharam seus frameworks. Da mesma forma, a GRI está atualizando seus padrões de divulgação para ajudar as empresas a alinhar suas divulgações de sustentabilidade com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (SDGs) da ONU, alinhando-se, assim, com o PRI.
Enquanto isso, para investimentos em ativos reais, a GRESB fez um grande esforço para estruturar suas avaliações de acordo com GRI, PRI, TCFD e SASB. Notavelmente, cerca de metade de seus requisitos de divulgação são compartilhados com o SASB.
O futuro dos relatórios de ESG pode ser visto a partir de pelo menos três perspectivas distintas. Isso inclui mudanças regulatórias, coalescência do setor em torno de frameworks específicos e consolidação entre frameworks.
Em termos de mudanças regulatórias, houve uma variedade de progressos em jurisdições nacionais e supranacionais. A proposta da SEC dos EUA anunciada em março de 2022 alinhará uma variedade de empresas com uma divulgação modelada a partir do TCFD, com o governo do Reino Unido seguindo requisitos semelhantes. Da mesma forma, o pacote de financiamento sustentável da UE, que inclui a CSRD, a taxonomia da UE e a SFDR, exigirá ainda mais divulgações relacionadas a ESG por parte das empresas.
À medida que a prática de geração de relatórios de ESG amadurece, os setores da indústria estão se unindo em torno de seus frameworks preferidos. Os primeiros a se moverem nesse sentido foram o setor imobiliário, que prefere reportar seus resultados de acordo com o Índice de Sustentabilidade Dow Jones por meio da S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA), e essa tendência pode ser vista mais recentemente na comunidade de investimentos, com alguns gestores de ativos (como a Blackrock) incentivando suas empresas investidas a reportarem seus resultados de acordo com o SASB.
também está ocorrendo, resultando em um cenário de relatórios em que os frameworks se concentram ainda mais em seus próprios nichos. Além dos mencionados acima, há vários outros exemplos de tais acordos, com o IFRS e a GRI concordando em coordenar a definição de normas como os mais recentes. Embora isso possa não representar uma consolidação formal em um único framework de ESG, isso pode representar uma mudança para permitir que os frameworks se concentrem em diferentes áreas de impacto de ESG.
Como Larry Fink, da BlackRock, colocou: “A mudança climática se tornou um fator determinante nas perspectivas de longo prazo das empresas”. Agora, mais do que nunca, espera-se que as empresas relatem o seu desempenho de ESG. A falha em levar os riscos de ESG a sério poderia resultar em uma série de impactos negativos para as empresas, que vão desde ações dos acionistas em assembleias gerais anuais até a exclusão ou desinvestimento dos gestores de ativos. A devastação causada pela Covid-19 só serviu para aumentar a importância da gestão de riscos para os investidores.
Não é de surpreender que os relatórios de ESG tenham visto um aumento meteórico, e todas as indicações apontam para seu aumento de importância à medida que a pressão aumenta para acelerar a transição de baixo carbono. No entanto, os relatórios de ESG não devem deixar de ser uma atividade obrigatória; apesar de tudo, o objetivo final é a melhoria do desempenho de ESG.
Para se preparar para o sucesso, existem melhores práticas que você pode seguir, não apenas para geração de relatórios de ESG, mas também para a melhoria contínua do desempenho. Por exemplo, é importante garantir que você tenha uma boa base de dados em um formato flexível para atender aos requisitos de relatórios agora e no futuro. O ponto central disso é que o processo de coleta e armazenamento de dados seja auditável com rastreabilidade até a fonte dos dados.
Igualmente importante é que permite a definição flexível de limites a nível global. Especificamente, a facilidade de configurar e alterar grupos de relatórios e locais, contas e medidores subjacentes a eles. As emissões de linha de base precisam ser recalculadas quando ocorrem mudanças estruturais na organização que alteram o limite do estoque (como aquisições ou desinvestimentos).
Estruturar dados em uma hierarquia organizacional flexível pode simplificar o processo de recálculo de linhas de base para permitir mais agilidade na geração de relatórios de ESG. Pode ler mais sobre essas práticas para o gerenciamento de dados de ESG em nosso ebook Carbon Accounting & ESG Data Management.
Também é importante reconhecer que os dados necessários para implementar estratégias de descarbonização estão frequentemente espalhados por vários sistemas internos de uma organização, muitos dos quais podem ser incompatíveis. Também é possível que os dados sejam mantidos por fornecedores que não possuem sistemas e processos configurados para compartilhá-los.
Para lidar com os desafios na captura de dados, as empresas devem considerar a possibilidade de terceirizar o processo de coleta de dados para um provedor de serviços especializado. Outra melhor prática é buscar a transferência automatizada de dados sempre que possível, pois os arquivos manuseados por pessoas antes da coleta de dados são mais propensos a falhas de carregamento, perda de precisão e confusão de métricas. A melhor prática é utilizar uma plataforma de software corporativo baseada na nuvem para armazenar e gerenciar os dados de forma contínua, pois esse método é superior ao uso de planilhas.
Apesar da consolidação entre os frameworks e da crescente clareza sobre os frameworks preferidos pelos setores, os relatórios de ESG continuam sendo um espaço complexo e pode ser um fardo para uma empresa relatar para múltiplos frameworks. No entanto, com uma base de dados sólida em vigor, uma empresa pode se preparar bem para atender aos requisitos de geração de relatórios, independentemente de um framework se concretizar.
