O futuro dos relatórios de ESG: olhando para a bola de cristal

Como Larry Fink, da BlackRock, colocou: “A mudança climática se tornou um fator determinante nas perspectivas de longo prazo das empresas”. Agora, mais do que nunca, espera-se que as empresas relatem o seu desempenho de ESG. A falha em levar os riscos de ESG a sério poderia resultar em uma série de impactos negativos para as empresas, que vão desde ações dos acionistas em assembleias gerais anuais até a exclusão ou desinvestimento dos gestores de ativos. A devastação causada pela Covid-19 só serviu para aumentar a importância da gestão de riscos para os investidores.

Não é de surpreender que os relatórios de ESG tenham visto um aumento meteórico, e todas as indicações apontam para seu aumento de importância à medida que a pressão aumenta para acelerar a transição de baixo carbono. No entanto, os relatórios de ESG não devem deixar de ser uma atividade obrigatória; apesar de tudo, o objetivo final é a melhoria do desempenho de ESG.

Para se preparar para o sucesso, existem melhores práticas que você pode seguir, não apenas para geração de relatórios de ESG, mas também para a melhoria contínua do desempenho. Por exemplo, é importante garantir que você tenha uma boa base de dados em um formato flexível para atender aos requisitos de relatórios agora e no futuro. O ponto central disso é que o processo de coleta e armazenamento de dados seja auditável com rastreabilidade até a fonte dos dados.

Igualmente importante é que permite a definição flexível de limites a nível global. Especificamente, a facilidade de configurar e alterar grupos de relatórios e locais, contas e medidores subjacentes a eles. As emissões de linha de base precisam ser recalculadas quando ocorrem mudanças estruturais na organização que alteram o limite do estoque (como aquisições ou desinvestimentos).

Estruturar dados em uma hierarquia organizacional flexível pode simplificar o processo de recálculo de linhas de base para permitir mais agilidade na geração de relatórios de ESG. Pode ler mais sobre essas práticas para o gerenciamento de dados de ESG em nosso ebook Carbon Accounting & ESG Data Management.

Também é importante reconhecer que os dados necessários para implementar estratégias de descarbonização estão frequentemente espalhados por vários sistemas internos de uma organização, muitos dos quais podem ser incompatíveis. Também é possível que os dados sejam mantidos por fornecedores que não possuem sistemas e processos configurados para compartilhá-los.

Para lidar com os desafios na captura de dados, as empresas devem considerar a possibilidade de terceirizar o processo de coleta de dados para um provedor de serviços especializado. Outra melhor prática é buscar a transferência automatizada de dados sempre que possível, pois os arquivos manuseados por pessoas antes da coleta de dados são mais propensos a falhas de carregamento, perda de precisão e confusão de métricas. A melhor prática é utilizar uma plataforma de software corporativo baseada na nuvem para armazenar e gerenciar os dados de forma contínua, pois esse método é superior ao uso de planilhas.

Apesar da consolidação entre os frameworks e da crescente clareza sobre os frameworks preferidos pelos setores, os relatórios de ESG continuam sendo um espaço complexo e pode ser um fardo para uma empresa relatar para múltiplos frameworks. No entanto, com uma base de dados sólida em vigor, uma empresa pode se preparar bem para atender aos requisitos de geração de relatórios, independentemente de um framework se concretizar.

