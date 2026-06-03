Marketing, vendas, comércio, gestão de pedidos e serviços são as funções que criam e captam receita. Juntas, são o sistema pelo qual a demanda é gerada, os compromissos são assumidos e as relações com os clientes se constroem ou se rompem. Na maioria das empresas, essas funções foram concebidas para operar de forma independente, cada uma com sua própria tecnologia, suas próprias métricas e seu próprio mandato. Esse modelo era uma resposta razoável à complexidade organizacional.
Esse tipo de modelo já não é suficiente. A próxima era exige uma administração que opere como uma só. O custo de operar essas funções como sistemas independentes agora é medido em receita.
Os agentes de IA estão reunindo informações, avaliando opções e moldando decisões de compra em superfícies que as empresas não detêm nem conseguem ver por completo. A pesquisa da IBM com a National Retail Federation constatou que 45% dos consumidores já usam IA durante jornadas de compra, 41% para pesquisar produtos e 33% para interpretar avaliações. Outros 31% usam IA para buscar ofertas.¹
A mesma dinâmica está remodelando o B2B, em que compradores e comitês de compra decidem cada vez mais por meio de plataformas fora do controle direto da empresa. Seu front office já está competindo nesse ambiente. A questão é se ele foi projetado para isso.
O valor da IA no front office não vem de implementá-la função por função. Vem da sua capacidade de reunir a inteligência entre as funções e agir a partir dela em tempo real, interpretando-a em contexto, validando-a à luz de políticas e regras de negócio e agindo com confiança.
Intenção do cliente, conhecimento do produto, preços, disponibilidade, direito contratual, estoque, restrições de atendimento do pedido, termos de contrato, risco, histórico de atendimento, fidelidade e próxima melhor ação podem todos importar no mesmo momento da decisão. A maioria dos front offices foi construída para executar dentro das funções, não para orquestrar a inteligência ao longo dos momentos em que a receita é criada, captada, protegida e ampliada.
À medida que agentes, assistentes e sistemas autônomos medeiam uma parcela crescente das interações, essa limitação passa a ter consequências comerciais. Esses atores não encontram a empresa por meio do seu organograma. Eles avaliam se uma empresa pode ser entendida, comparada, considerada confiável e acionada. A pergunta que os líderes empresariais precisam fazer é se o front office pode fornecer à IA uma inteligência governada, atual e pronta para decisão no momento em que ela é necessária.
A estrutura mais útil para entender essa mudança é a passagem de um modelo de existência para um modelo de elegibilidade. No modelo antigo, as empresas competiam disponibilizando produtos, serviços, ofertas, conteúdo e caminhos de suporte. A presença bastava.
No modelo agêntico, a existência é apenas o ponto de partida. Um produto pode existir e ainda assim ser excluído porque o preço não pode ser validado, o direito contratual não está claro, o inventário está desatualizado, a política é ambígua ou não se pode confiar no atendimento do pedido. A elegibilidade pergunta se a empresa consegue assumir e cumprir um compromisso específico em condições específicas.
Responder a essa pergunta em escala exige que o front office funcione como um sistema unificado de receita, e não como cinco funções que compartilham uma linha de subordinação. Exige autoridade transversal sobre os dados, a lógica, as políticas e os direitos de decisão que determinam se uma transação pode ocorrer e se a experiência do cliente é coerente do primeiro sinal até o atendimento do pedido.
A mesma mudança está alterando a forma como os líderes devem pensar os canais. Multiplicaram-se as superfícies em que as decisões de compra se formam. Algumas são próprias, entre elas sites, aplicativos, portais, lojas, agências, centrais de contato, ferramentas de vendas e ambientes de atendimento.
Outras estão fora do controle direto da empresa, entre elas mecanismos de busca, marketplaces, plataformas de aquisição, ecossistemas de parceiros, ambientes sociais, mecanismos de resposta com IA e interfaces agênticas emergentes. As superfícies de terceiros moldam a consideração antes de qualquer interação direta. Às superfícies próprias cabe a responsabilidade de converter essa intenção em ação.
O desafio é que um comprador condicionado por ambientes de IA que entendem linguagem natural, contexto e restrições vai chegar à maioria das superfícies da própria empresa e encontrar uma experiência que não está à altura desse padrão. Isso é uma exposição de receita, e fechar essa lacuna exige mais do que investimento em interface.
A otimização do mecanismo generativo (GEO) faz parte do que é necessário. Ela está deixando de ser uma tática de busca para se tornar uma disciplina do front office. No mundo da descoberta agêntica, a visibilidade depende de mais do que apenas conteúdo. Envolve também inteligência de produto, regras de elegibilidade, estruturas de precificação, sinais de estoque, opções de atendimento do pedido e caminhos de serviço que os sistemas de IA possam entender, avaliar e considerar confiáveis. A informação precisa ser estruturada para a tomada de decisão por máquinas, e não simplesmente publicada para consumo humano.
A otimização do mecanismo de resposta (AEO) complementa a GEO ao aumentar a probabilidade de que sua marca, seus produtos e seu conhecimento especializado passem a fazer parte da resposta quando os compradores recorrem a mecanismos de busca e de resposta impulsionados por IA. Juntas, a GEO e a AEO reforçam a capacidade de descoberta, a autoridade e a relevância nas jornadas do cliente impulsionadas por IA.
Na camada de infraestrutura, protocolos como o Model Context Protocol (MCP) e o Universal Commerce Protocol (UCP) estão surgindo como padrões fundamentais por meio dos quais os agentes acessam, interpretam e consideram confiáveis os dados corporativos e agem a partir deles. As empresas que criarem essas capacidades desde já vão acumular vantagens em capacidade de descoberta, autoridade e capacidade de transacionar que podem ser custosas de superar para quem decidir agir depois.
A implicação para a liderança é significativa. A transformação do front office não pode ser governada função por função se a expectativa é que a IA interprete, decida e atue atravessando fronteiras funcionais. As empresas precisam de autoridade de design transversal sobre as experiências, os sinais, as regras, as políticas, a lógica de elegibilidade e os direitos de decisão que moldam os resultados de receita. Sem essa autoridade, cada domínio pode modernizar suas próprias ferramentas enquanto a empresa continua incapaz de reunir a inteligência necessária no momento da decisão.
O front office não foi projetado para a era agêntica. Isso não é uma crítica ao passado. É o reconhecimento de que a base da competição está mudando.
À medida que a IA mediar mais decisões B2C e B2B, as empresas serão julgadas menos por existirem capacidades em algum lugar da organização e mais por conseguirem torná-las elegíveis, confiáveis e executáveis quando a demanda estiver pronta para converter. A prioridade agora é desenhar o front office em torno das decisões que criam, captam, protegem e impulsionam a receita.
A agenda de transformação do front office é diferente em cada empresa. Mas os líderes que avançam com clareza costumam fazer um conjunto de perguntas mais afiado do que aqueles que ainda enquadram esse aspecto como uma atualização tecnológica:
Hoje, nenhuma empresa consegue responder bem a todas as quatro perguntas. As que são honestas sobre onde deixam a desejar são as que estão em melhor posição para encurtar a distância.
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