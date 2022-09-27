De princípios a ações: construção de uma abordagem holística à governança de IA

Hoje, a IA permeia todos os aspectos das funções de negócios. Seja em serviços financeiros, contratação de funcionários, atendimento ao cliente ou administração de saúde, a IA está potencializando cada vez mais fluxos de trabalho críticos em todos os setores.
Porém, com uma maior adoção de IA, surgem desafios maiores. No mercado, temos visto inúmeros passos em falso envolvendo resultados imprecisos, recomendações injustas e outras consequências indesejadas. Isso criou preocupações entre organizações privadas e públicas sobre se a IA está sendo usada de forma responsável. Adicione a navegação por regulamentações e normas complexas de conformidade à mistura e a necessidade de uma estratégia de IA confiável fica clara.
Para escalar uso de IA de maneira responsável requer Governança de IA, o processo de definição de políticas e estabelecimento de responsabilidade ao longo do ciclo de vida da IA. Isso, por sua vez, requer uma política de ética em IA, pois somente ao incorporar princípios éticos em aplicações e processos de IA poderemos construir sistemas baseados em confiança.
A IBM Research tem desenvolvido ferramentas de IA confiável desde 2012. Quando a IBM lançou seu Conselho de Ética em IA em 2018, a ética em IA não era um assunto importante na imprensa, nem era uma prioridade entre os líderes empresariais. Mas à medida que a IA se tornou essencial, abrangendo tantos aspectos da vida cotidiana, o interesse pela ética da IA cresceu exponencialmente.
Em um estudo de 2021 realizado pelo IBM Institute of Business Value, quase 75% dos executivos classificaram a ética na IA como importante, um salto em relação aos menos de 50% em 2018. Além disso, sugere o estudo, as organizações que implementam uma ampla estratégia de ética em IA, interligada em todas as unidades de negócios, podem ter uma vantagem competitiva no futuro.
Na IBM, acreditamos que a criação de uma IA confiável requer uma abordagem multidisciplinar e multidimensional baseada nos três princípios éticos a seguir:
Ao pensar no que é necessário para realmente ganhar confiança nas decisões tomadas pela IA, os líderes devem fazer a si mesmos cinco perguntas centradas no ser humano: É fácil de entender? É justo? Alguém adulterou? É responsável? Ele protege os dados? Essas questões se traduzem em cinco princípios fundamentais para uma IA confiável: justiça, robustez, privacidade, explicabilidade e transparência.
Ao discutir a governança de IA, é importante estar ciente de dois aspectos distintos que se unem:
A governança de IA organizacional abrange a decisão e a condução da estratégia de IA para uma organização. Isso inclui estabelecer políticas de IA para a organização com base em princípios, regulamentos e leis de IA.
A governança de modelo de IA introduz tecnologia para implementar limites em cada estágio do ciclo de vida de IA/ML. Isso inclui a coleta de dados, a instrumentação de processos e a elaboração de relatórios transparentes para disponibilizar as informações necessárias a todos os stakeholders.
Muitas vezes, as organizações que buscam soluções confiáveis em governança de IA precisam de orientação em uma ou em ambas as frentes.
Recentemente, uma instituição financeira multinacional americana chegou à IBM com vários desafios, incluindo implementar centenas de modelos de aprendizado de máquina que foram construídos usando múltiplos stacks de ciência de dados compostos de ferramentas de código aberto e de terceiros. O diretor de dados percebeu que era essencial que a empresa tivesse um framework holístico, que funcionasse com os modelos criados em toda a empresa, usando todas essas diversas ferramentas.
Nesse caso, o IBM Expert Labs colaborou com a instituição financeira para criar uma solução tecnológica usando o IBM Cloud Pak for Data. O resultado foi um hub de governança de IA construído em escala empresarial, que permite ao CDO rastrear e controlar centenas de modelos de IA para conformidade em todo o banco, independentemente das ferramentas de aprendizado de máquina utilizadas.
Às vezes, a necessidade de uma organização está mais ligada à governança de IA organizacional. Por exemplo, uma organização multinacional de saúde queria expandir um modelo de IA que estava sendo usado para inferir habilidades técnicas para agora inferir habilidades comportamentais/fundacionais. A empresa trouxe membros da IBM Consulting para treinar a equipe de cientistas de dados da organização sobre como usar frameworks para empatia sistêmica, muito antes da escrita do código, para considerar intenções e proteger os trilhos para modelos.
Após o sucesso desta sessão, o cliente percebeu a necessidade de uma governança de IA mais ampla. Com a ajuda da IBM Consulting, a empresa estabeleceu seu primeiro conselho de ética em IA, centros de excelência e um programa de conhecimento em IA.
Em muitos casos, organizações de nível empresarial precisam de uma abordagem híbrida à governança de IA. Recentemente, um grupo bancário francês enfrentou novas medidas de conformidade. A empresa não tinha processos organizacionais nem monitoramento automatizado de modelos de IA suficientes para lidar com a governança de IA em escala. A equipe também queria estabelecer uma cultura para selecionar a IA de forma responsável. Eles precisavam de uma solução tanto em governança de IA organizacional quanto em governança de modelos de IA.
A IBM Consulting trabalhou com o cliente para estabelecer um conjunto de princípios de IA e um conselho de ética para lidar com as muitas regulamentações futuras. Esse esforço foi executado em conjunto com os serviços do especialista da IBM que implementaram os Componentes da solução, como um fluxo de trabalho de IA empresarial, monitores de viés, desempenho e desvio, e geração de fichas técnicas para os modelos de IA para promover a transparência em toda a Organização.
Estabelecer a governança organizacional e do modelo de IA para operacionalizar a ética da IA requer uma abordagem holística. A IBM oferece recursos exclusivos e líderes dos setores para sua jornada de Governança de IA:
