De princípios a ações: construção de uma abordagem holística à governança de IA

Hoje, a IA permeia todos os aspectos das funções de negócios. Seja em serviços financeiros, contratação de funcionários, atendimento ao cliente ou administração de saúde, a IA está potencializando cada vez mais fluxos de trabalho críticos em todos os setores.

Porém, com uma maior adoção de IA, surgem desafios maiores. No mercado, temos visto inúmeros passos em falso envolvendo resultados imprecisos, recomendações injustas e outras consequências indesejadas. Isso criou preocupações entre organizações privadas e públicas sobre se a IA está sendo usada de forma responsável. Adicione a navegação por regulamentações e normas complexas de conformidade à mistura e a necessidade de uma estratégia de IA confiável fica clara.

Para escalar uso de IA de maneira responsável requer Governança de IA, o processo de definição de políticas e estabelecimento de responsabilidade ao longo do ciclo de vida da IA. Isso, por sua vez, requer uma política de ética em IA, pois somente ao incorporar princípios éticos em aplicações e processos de IA poderemos construir sistemas baseados em confiança.

A IBM Research tem desenvolvido ferramentas de IA confiável desde 2012. Quando a IBM lançou seu Conselho de Ética em IA em 2018, a ética em IA não era um assunto importante na imprensa, nem era uma prioridade entre os líderes empresariais. Mas à medida que a IA se tornou essencial, abrangendo tantos aspectos da vida cotidiana, o interesse pela ética da IA cresceu exponencialmente.

Em um estudo de 2021 realizado pelo IBM Institute of Business Value, quase 75% dos executivos classificaram a ética na IA como importante, um salto em relação aos menos de 50% em 2018. Além disso, sugere o estudo, as organizações que implementam uma ampla estratégia de ética em IA, interligada em todas as unidades de negócios, podem ter uma vantagem competitiva no futuro.