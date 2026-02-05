Em toda a Europa, a Diretiva NIS2 avançou do prazo para a imposição. Os estados-membros ainda estão concluindo a transposição. Ela está elevando o padrão para entidades essenciais e importantes em gerenciamento de riscos, relatório de incidentes e responsabilização do gerenciamento. Espere por uma maior intensificação do escrutínio no início de 2026, com a implementação de leis nacionais e ações de violação pressionando os retardatários a se alinharem.

Combinado com a Lei de Resiliência Operacional Digital (DORA) da UE para serviços financeiros e com a lente de segurança de produtos da Lei de Resiliência Cibernética, o stack da UE agora vincula a governança à dependência de fornecedores. Também fortalece os testes e as trilhas de evidências, transformando programas no papel em programas de resiliência auditáveis.

A dimensão da IA não é mais teórica. As obrigações em fases da Lei de IA da UE estão em vigor. Elas exigem transparência para inteligência artificial de uso geral (GPAI) e modelos de base desde agosto de 2025, com um grande ponto de verificação em agosto de 2026 para sistemas de IA de alto risco. As organizações que operam IA de RH, crédito, diagnósticos médicos ou infraestruturas críticas devem preparar o gerenciamento de riscos, a supervisão humana e a documentação que resistam à avaliação regulatória.

Nos EUA, as regras de divulgação cibernética da SEC normalizaram a exigência de relatórios de incidentes em até quatro dias úteis e divulgações anuais de governança. Isso promove o alinhamento interfuncional entre segurança, finanças e jurídico. As exceções de materialidade e relatórios atrasados agora são testadas na prática. Conselho de administração e diretores de segurança da informação devem ter frameworks de decisões prontos.

O Canadá enfrenta incertezas após o colapso da Bill C-27. Ainda assim, os frameworks provinciais liderados pela Lei 25 de Québec e as orientações dos órgãos reguladores estão elevando as expectativas nacionais, especialmente em relação às penalidades, dados de crianças e transparência de decisões automatizadas. As multinacionais devem planejar uma estratégia fragmentada que se harmoniza com as normas mais rigorosas.

A Ásia está codificando o pragmatismo transfronteiriço — com a China esclarecendo os caminhos de dados de saída (como avaliações de segurança, contratos padrão e certificações) e facilitando os limites, ao mesmo tempo em que exige uma gestão de dados rigorosa. Singapura mantém seu modelo de notificação de violação de resposta rápida (três dias para o PDPC assim que uma violação notificável for determinada) e continua a imposição visível orientada por ransomware por meio de compromissos.

A Austrália promulgou a melhoria de privacidade mais importante das últimas décadas. Inclui novos delitos estatutários, delitos de anti-doxxing, poderes aprimorados de OAIC, medidas de segurança técnicas e organizacionais, transparência para decisões automatizadas e um Código de Privacidade das Crianças na Internet em uma aplicação de 24 meses. Várias disposições estão ativas. Com alguns requisitos já em vigor e outros continuando em fase de implementação até dezembro de 2026 e além (incluindo o Código de Privacidade das Crianças na Internet), as equipes de governança devem gerenciar ativamente a aplicabilidade em estágios.

E na América Latina, a ANPD do Brasil publicou um mapa de imposição para 2026-2027, priorizando direitos dos titulares de dados, governança do setor público, IA e tecnologias emergentes e dados de crianças sob o novo ECA Digital. Esse mapa de imposição coordena a supervisão e as sanções após as rodadas de orientação.

Resumindo, 2026 é o ano em que a SGR determina sua licença para operar em design de produtos, implementação de IA, divulgação de mercados de capitais e dados transfronteiriços.