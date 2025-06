Os resultados dessa abordagem melhoraram a experiência de clientes, parceiros e funcionários, além de gerar ganhos significativos de produtividade para a IBM. Alguns desses resultados expressivos incluem:

Transformação de RH: em vez de esperar horas ao telefone ou dias por respostas por e-mail, o AskHR responde a 94% das perguntas comuns dos funcionários em minutos ou menos, sem intervenção humana, a qualquer hora do dia ou da noite. Gerentes conseguem concluir tarefas como promoções de funcionários com uma estimativa de 75% mais agilidade, em média.

Suporte ao cliente: ao integrar IA na experiência tanto do cliente quanto do profissional de suporte, 70% das solicitações foram resolvidas com assistentes digitais, e o tempo de resolução de questões mais complexas melhorou em 26%. A satisfação do cliente aumentou em 25 pontos, e a IBM contribuiu para uma economia operacional de USD 165 milhões desde 2022.

Modernização da TI: com a transparência financeira viabilizada pelo Apptio, conseguimos identificar o custo total das nossas operações de TI, fazer escolhas inteligentes, aumentar a produtividade e apoiar os esforços da organização para gerar aproximadamente USD 600 milhões em economia de custos corporativos em TI desde 2022.

Em breve, poderemos ver a próxima capacidade de transformação em escala empresarial com a IA agêntica. Ainda há uma dependência de repasses de processos e de um “aglutinador humano” para manter fluxos de trabalho interfuncionais unidos. Com agentes, a IA poderá conduzir até a conclusão a automação de fluxos de trabalho complexos e com múltiplas etapas, com capacidade de raciocínio e autonomia sem precedentes.