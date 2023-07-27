Tags
Seis tendências de EAM que impulsionam os setores de petróleo e gás

Um jovem engenheiro caucasiano está usando óculos de realidade virtual para verificar as estatísticas do sistema

O setor de petróleo e gás continua sendo uma parte integrante do cenário energético, mas enfrenta uma série de desafios modernos, incluindo condições de mercado voláteis, expansão das regulamentações ambientais e a crescente necessidade de eficiência operacional.

Para enfrentar esses desafios, players do setor estão recorrendo às soluções de gestão de ativos empresariais (EAM). A EAM é uma ferramenta inestimável que permite que as empresas de petróleo e gás gerenciem ativos físicos e a infraestrutura ao longo de seus ciclos de vida, desde o projeto e aquisição até a manutenção e o descarte.

Em 2022, o mercado de EAM foi avaliado em quase US$ 6 bilhões, com uma taxa composta de crescimento anual de 16,9% até 2030. Aqui, discutiremos possíveis aplicações para o software de EAM em petróleo e gás e falaremos sobre as tendências que impulsionam o setor.

Noções básicas sobre a gestão de ativos empresariais

Em sua essência, a gestão de ativos empresariais (EAM) é um sistema projetado para ajudar as organizações a gerenciar ativos físicos (por exemplo, equipamentos, máquinas e infraestrutura). Ela oferece uma visão abrangente, fornecendo dados críticos sobre condição, localização e eficiência dos ativos.

Os sistemas de EAM podem incluir funções como gestão de manutenção, gestão do ciclo de vida dos ativos, gestão de inventário e gestão de ordens de trabalho, entre outras. Mais recentemente, esses sistemas integraram tecnologias avançadas como Internet das coisas (IoT), inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina (ML) para permitir análise preditiva de dados e monitoramento em tempo real.

Como a EAM pode ajudar empresas de petróleo e gás

A gestão de ativos empresariais (EAM) pode ajudar as empresas a gerenciar com mais facilidade uma variedade complexa de ativos, desde plataformas de perfuração e oleodutos até refinarias e instalações de armazenamento. A seguir estão algumas das maneiras mais impactantes pelas quais o petróleo e o gás estão adotando o EAM como uma estratégia de gestão de ativos:

  • Gestão do ciclo de vida dos ativos: os ativos de petróleo e gás são complexos, caros e têm ciclos de vida longos. Os sistemas de EAM fornecem um repositório centralizado de todas as informações relacionadas aos ativos, permitindo que as equipes acompanhem o desempenho de cada ativo e tomem decisões informadas sobre manutenção, atualizações e substituições.
  • Manutenção preditiva e preventiva: o advento das tecnologias de IoT e IA transformou os sistemas EAM em ferramentas de manutenção preditiva. Sensores conectados aos ativos agora podem coletar dados de ativos em tempo real, e algoritmos de IA podem analisar os dados para prever possíveis falhas de equipamentos. O EAM também desempenha um papel importante na manutenção preventiva, que envolve inspeções e serviços de rotina para evitar quebras. A utilização de dados EAM para implementar programas de manutenção preditiva e preventiva ajuda as empresas de petróleo e gás a adotarem uma abordagem mais proativa na manutenção de ativos, reduzindo o downtime inesperado e minimizando os custos associados a reparos emergenciais.
  • Conformidade regulatória: o setor de petróleo e gás está sujeita a rigorosos requisitos regulatórios relacionados à segurança, impacto ambiental e integridade dos ativos. O EAM pode ajudar as empresas a manterem a conformidade fornecendo documentação atualizada, rastreando inspeções necessárias, garantindo que todos os equipamentos cumpram as normas exigidas e fornecendo alertas para futuras atividades relacionadas à conformidade. Isso não apenas ajuda as empresas a evitar penalidades regulatórias, mas também cria operações mais seguras e melhora a percepção pública.
  • Controle de custos e orçamento: os sistemas de EAM fornecem insights valiosos sobre o desempenho dos ativos em relação aos custos de manutenção. Ao analisar dados de ativos, as empresas podem identificar ineficiências, descobrir oportunidades de economia de custos e fazer previsões orçamentárias mais precisas.
  • Gestão de inventário: gerenciar um inventário de peças de reposição e materiais é um desafio significativo para as empresas de petróleo e gás. Os sistemas de EAM podem fornecer visibilidade ininterrupta dos níveis de estoque, permitindo que as empresas rastreiem o uso de peças, automatizem processos de novos pedidos, evitem falta de estoque e excesso de estoque, reduzam custos de transporte e, finalmente, garantam que as peças estejam disponíveis quando as equipes precisarem delas.
  • Gerenciamento de riscos: como a EAM oferece uma visão abrangente de todos os ativos críticos, ele pode ser uma ferramenta inestimável para identificar riscos potenciais, capacitando as empresas a tomar medidas preventivas para evitar acidentes e interrupções operacionais.

Como a EAM está impulsionando o futuro do petróleo e do gás

À medida que a tecnologia de gestão de ativos empresariais (EAM) continua evoluindo, surgem novas tendências que prometem transformar a forma como as empresas de petróleo e gás abordam a gestão de desempenho de ativos. Mas quais inovações estão mostrando maior potencial? Vamos discutir (sem nenhuma ordem específica).

Tendência nº 1: integração de EAM e digital twins

Os digital twins— réplicas virtuais de ativos físicos, processos e/ou sistemas - vêm ganhando força considerável no setor de petróleo e gás. Quando integrados ao EAM, os digital twins oferecem a capacidade de simular vários cenários operacionais e antecipar interrupções de ativos. O acesso a simulações de ativos/sistemas pode permitir um planejamento de manutenção mais proativo, melhor tomada de decisão e melhor gestão de riscos. Também pode aumentar significativamente o tempo de atividade e a vida útil.

Tendência nº 2: uso da blockchain em sistemas de EAM

A tecnologia Blockchain tem o potencial de trazer transparência, segurança e rastreabilidade à EAM. A blockchain oferece um registro seguro e descentralizado de todas as transações relacionadas a ativos, aprimorando a auditabilidade e reduzindo o risco de fraude e erro. Embora ainda esteja em seus estágios iniciais, o uso da blockchain em EAM é uma tendência que vale a pena observar.

Tendência nº 3: EAM impulsionada por IA e aprendizado de máquina

A IA e o ML são sistemas de EAM turbinados, levando os recursos preditivos da EAM a um novo patamar. Ao coletar e analisar enormes quantidades de dados de sensores de ativos, essas tecnologias podem prever falhas de equipamentos com maior precisão e melhorar a confiabilidade geral dos ativos.

Tendência nº 4: combinar as funcionalidades de realidade aumentada com os recursos de EAM

Ao integrar a realidade aumentada (AR) com o EAM, as empresas de petróleo e gás podem aumentar a eficiência e eficácia de seus processos de manutenção. A tecnologia AR sobrepõe informações digitais ao mundo físico, ajudando os técnicos a visualizar procedimentos complexos e diagnosticar problemas de equipamentos. No caso de um pane, as equipes de manutenção podem usar óculos de realidade aumentada para visualizar dados de ativos em tempo real, ver instruções de reparo passo a passo e até mesmo receber assistência remota de especialistas.

Tendência nº 5: a ascensão das soluções móveis de EAM

A tecnologia móvel está tornando o EAM mais acessível do que nunca. Agora, os técnicos podem acessar informações de ativos, métricas, cronogramas de manutenção e instruções de trabalho detalhadas em seus dispositivos móveis, independentemente de sua localização. Isso não apenas melhora a produtividade, mas também garante que as informações mais precisas e atualizadas estejam sempre ao alcance da equipe.

Tendência nº 6: impulsionamento da sustentabilidade com soluções de EAM

A sustentabilidade é uma preocupação urgente para o setor de petróleo e gás, e os sistemas de EAM estão evoluindo para apoiar essas iniciativas. Sistemas modernos de EAM podem ajudar as empresas a monitorar e reduzir seu impacto ambiental, rastrear sua pegada de carbono e garantir a conformidade com as regulamentações ambientais. Essas novas funcionalidades capacitam as empresas a lidar com práticas que prejudicam o meio ambiente e ainda maximizam os lucros.

Use o IBM Maximo Application Suite para levar sua gestão de ativos para o próximo nível

O setor de petróleo e gás pode se beneficiar significativamente dos sistemas EAM, que têm o poder de fornecer insights valiosos que podem ajudar as empresas de petróleo e gás a otimizar as operações, melhorar a rentabilidade e manter a competitividade em um cenário desafiador para o setor. E ao integrar o EAM com outros sistemas de negócios, como o planejamento de recursos empresariais (ERP) e o gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM), as empresas podem adotar uma abordagem mais holística às operações.

No entanto, a implementação bem-sucedida do EAM requer amplo treinamento de pessoal, iniciativas abrangentes de gestão de mudanças e uma abordagem estratégica que se alinhe com os objetivos de negócios da empresa. Também se beneficia do software avançado de gestão de ativos, como o IBM Maximo.

O IBM Maximo Application Suite é uma solução integrada de gestão de ativos que ajuda provedores de petróleo e gás a melhorar o desempenho, otimizar as operações diárias e simplificar processos de transformação digital. Usando uma plataforma integrada baseada na nuvem e impulsionada por IA, o Maximo oferece recursos de CMMS, EAM e APM que produzem análise de dados avançada e ajudam as empresas de serviços públicos a tomar decisões mais inteligentes, mais baseadas em dados. 

Mas o futuro da EAM nos setores de petróleo e gás não está apenas na adoção de novas tecnologias. Trata-se também de transformar os processos e a cultura de negócios.

Com a abordagem certa (e o IBM Maximo), o EAM pode ser uma ferramenta poderosa para impulsionar a excelência operacional e a inovação no setor de petróleo e gás nas próximas décadas.

 
