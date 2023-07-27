Seis tendências de EAM que impulsionam os setores de petróleo e gás

À medida que a tecnologia de gestão de ativos empresariais (EAM) continua evoluindo, surgem novas tendências que prometem transformar a forma como as empresas de petróleo e gás abordam a gestão de desempenho de ativos. Mas quais inovações estão mostrando maior potencial? Vamos discutir (sem nenhuma ordem específica).

Tendência nº 1: integração de EAM e digital twins

Os digital twins— réplicas virtuais de ativos físicos, processos e/ou sistemas - vêm ganhando força considerável no setor de petróleo e gás. Quando integrados ao EAM, os digital twins oferecem a capacidade de simular vários cenários operacionais e antecipar interrupções de ativos. O acesso a simulações de ativos/sistemas pode permitir um planejamento de manutenção mais proativo, melhor tomada de decisão e melhor gestão de riscos. Também pode aumentar significativamente o tempo de atividade e a vida útil.

Tendência nº 2: uso da blockchain em sistemas de EAM

A tecnologia Blockchain tem o potencial de trazer transparência, segurança e rastreabilidade à EAM. A blockchain oferece um registro seguro e descentralizado de todas as transações relacionadas a ativos, aprimorando a auditabilidade e reduzindo o risco de fraude e erro. Embora ainda esteja em seus estágios iniciais, o uso da blockchain em EAM é uma tendência que vale a pena observar.

Tendência nº 3: EAM impulsionada por IA e aprendizado de máquina

A IA e o ML são sistemas de EAM turbinados, levando os recursos preditivos da EAM a um novo patamar. Ao coletar e analisar enormes quantidades de dados de sensores de ativos, essas tecnologias podem prever falhas de equipamentos com maior precisão e melhorar a confiabilidade geral dos ativos.

Tendência nº 4: combinar as funcionalidades de realidade aumentada com os recursos de EAM

Ao integrar a realidade aumentada (AR) com o EAM, as empresas de petróleo e gás podem aumentar a eficiência e eficácia de seus processos de manutenção. A tecnologia AR sobrepõe informações digitais ao mundo físico, ajudando os técnicos a visualizar procedimentos complexos e diagnosticar problemas de equipamentos. No caso de um pane, as equipes de manutenção podem usar óculos de realidade aumentada para visualizar dados de ativos em tempo real, ver instruções de reparo passo a passo e até mesmo receber assistência remota de especialistas.

Tendência nº 5: a ascensão das soluções móveis de EAM

A tecnologia móvel está tornando o EAM mais acessível do que nunca. Agora, os técnicos podem acessar informações de ativos, métricas, cronogramas de manutenção e instruções de trabalho detalhadas em seus dispositivos móveis, independentemente de sua localização. Isso não apenas melhora a produtividade, mas também garante que as informações mais precisas e atualizadas estejam sempre ao alcance da equipe.

Tendência nº 6: impulsionamento da sustentabilidade com soluções de EAM

A sustentabilidade é uma preocupação urgente para o setor de petróleo e gás, e os sistemas de EAM estão evoluindo para apoiar essas iniciativas. Sistemas modernos de EAM podem ajudar as empresas a monitorar e reduzir seu impacto ambiental, rastrear sua pegada de carbono e garantir a conformidade com as regulamentações ambientais. Essas novas funcionalidades capacitam as empresas a lidar com práticas que prejudicam o meio ambiente e ainda maximizam os lucros.