Seis tendências de EAM que impulsionam os setores de petróleo e gás

O setor de petróleo e gás continua sendo uma parte integrante do cenário energético, mas enfrenta uma série de desafios modernos, incluindo condições de mercado voláteis, expansão das regulamentações ambientais e a crescente necessidade de eficiência operacional.
Para enfrentar esses desafios, players do setor estão recorrendo às soluções de gestão de ativos empresariais (EAM). A EAM é uma ferramenta inestimável que permite que as empresas de petróleo e gás gerenciem ativos físicos e a infraestrutura ao longo de seus ciclos de vida, desde o projeto e aquisição até a manutenção e o descarte.
Em 2022, o mercado de EAM foi avaliado em quase US$ 6 bilhões, com uma taxa composta de crescimento anual de 16,9% até 2030. Aqui, discutiremos possíveis aplicações para o software de EAM em petróleo e gás e falaremos sobre as tendências que impulsionam o setor.
Em sua essência, a gestão de ativos empresariais (EAM) é um sistema projetado para ajudar as organizações a gerenciar ativos físicos (por exemplo, equipamentos, máquinas e infraestrutura). Ela oferece uma visão abrangente, fornecendo dados críticos sobre condição, localização e eficiência dos ativos.
Os sistemas de EAM podem incluir funções como gestão de manutenção, gestão do ciclo de vida dos ativos, gestão de inventário e gestão de ordens de trabalho, entre outras. Mais recentemente, esses sistemas integraram tecnologias avançadas como Internet das coisas (IoT), inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina (ML) para permitir análise preditiva de dados e monitoramento em tempo real.
A gestão de ativos empresariais (EAM) pode ajudar as empresas a gerenciar com mais facilidade uma variedade complexa de ativos, desde plataformas de perfuração e oleodutos até refinarias e instalações de armazenamento. A seguir estão algumas das maneiras mais impactantes pelas quais o petróleo e o gás estão adotando o EAM como uma estratégia de gestão de ativos:
À medida que a tecnologia de gestão de ativos empresariais (EAM) continua evoluindo, surgem novas tendências que prometem transformar a forma como as empresas de petróleo e gás abordam a gestão de desempenho de ativos. Mas quais inovações estão mostrando maior potencial? Vamos discutir (sem nenhuma ordem específica).
Os digital twins— réplicas virtuais de ativos físicos, processos e/ou sistemas - vêm ganhando força considerável no setor de petróleo e gás. Quando integrados ao EAM, os digital twins oferecem a capacidade de simular vários cenários operacionais e antecipar interrupções de ativos. O acesso a simulações de ativos/sistemas pode permitir um planejamento de manutenção mais proativo, melhor tomada de decisão e melhor gestão de riscos. Também pode aumentar significativamente o tempo de atividade e a vida útil.
A tecnologia Blockchain tem o potencial de trazer transparência, segurança e rastreabilidade à EAM. A blockchain oferece um registro seguro e descentralizado de todas as transações relacionadas a ativos, aprimorando a auditabilidade e reduzindo o risco de fraude e erro. Embora ainda esteja em seus estágios iniciais, o uso da blockchain em EAM é uma tendência que vale a pena observar.
A IA e o ML são sistemas de EAM turbinados, levando os recursos preditivos da EAM a um novo patamar. Ao coletar e analisar enormes quantidades de dados de sensores de ativos, essas tecnologias podem prever falhas de equipamentos com maior precisão e melhorar a confiabilidade geral dos ativos.
Ao integrar a realidade aumentada (AR) com o EAM, as empresas de petróleo e gás podem aumentar a eficiência e eficácia de seus processos de manutenção. A tecnologia AR sobrepõe informações digitais ao mundo físico, ajudando os técnicos a visualizar procedimentos complexos e diagnosticar problemas de equipamentos. No caso de um pane, as equipes de manutenção podem usar óculos de realidade aumentada para visualizar dados de ativos em tempo real, ver instruções de reparo passo a passo e até mesmo receber assistência remota de especialistas.
A tecnologia móvel está tornando o EAM mais acessível do que nunca. Agora, os técnicos podem acessar informações de ativos, métricas, cronogramas de manutenção e instruções de trabalho detalhadas em seus dispositivos móveis, independentemente de sua localização. Isso não apenas melhora a produtividade, mas também garante que as informações mais precisas e atualizadas estejam sempre ao alcance da equipe.
A sustentabilidade é uma preocupação urgente para o setor de petróleo e gás, e os sistemas de EAM estão evoluindo para apoiar essas iniciativas. Sistemas modernos de EAM podem ajudar as empresas a monitorar e reduzir seu impacto ambiental, rastrear sua pegada de carbono e garantir a conformidade com as regulamentações ambientais. Essas novas funcionalidades capacitam as empresas a lidar com práticas que prejudicam o meio ambiente e ainda maximizam os lucros.
O setor de petróleo e gás pode se beneficiar significativamente dos sistemas EAM, que têm o poder de fornecer insights valiosos que podem ajudar as empresas de petróleo e gás a otimizar as operações, melhorar a rentabilidade e manter a competitividade em um cenário desafiador para o setor. E ao integrar o EAM com outros sistemas de negócios, como o planejamento de recursos empresariais (ERP) e o gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM), as empresas podem adotar uma abordagem mais holística às operações.
No entanto, a implementação bem-sucedida do EAM requer amplo treinamento de pessoal, iniciativas abrangentes de gestão de mudanças e uma abordagem estratégica que se alinhe com os objetivos de negócios da empresa. Também se beneficia do software avançado de gestão de ativos, como o IBM Maximo.
O IBM Maximo Application Suite é uma solução integrada de gestão de ativos que ajuda provedores de petróleo e gás a melhorar o desempenho, otimizar as operações diárias e simplificar processos de transformação digital. Usando uma plataforma integrada baseada na nuvem e impulsionada por IA, o Maximo oferece recursos de CMMS, EAM e APM que produzem análise de dados avançada e ajudam as empresas de serviços públicos a tomar decisões mais inteligentes, mais baseadas em dados.
Mas o futuro da EAM nos setores de petróleo e gás não está apenas na adoção de novas tecnologias. Trata-se também de transformar os processos e a cultura de negócios.
Com a abordagem certa (e o IBM Maximo), o EAM pode ser uma ferramenta poderosa para impulsionar a excelência operacional e a inovação no setor de petróleo e gás nas próximas décadas.
Aproveite ao máximo os seus ativos empresariais com o IBM Maximo Application Suite, um conjunto de software inteligente integrado. Gerencie e monitore os ativos com mais eficiência utilizando análise de dados avançada, IA e automação, incluindo a manutenção preditiva, para aumentar a confiabilidade dos ativos.