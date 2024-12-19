Aprimorando a conformidade regulatória na era da IA, fundamentando documentos com IA generativa

Na conformidade regulatória, ficar à frente das mudanças nas regulamentações e manter a adesão a elas pode ser uma tarefa avassaladora, especialmente para o setor financeiro. A IA generativa está revolucionando a forma como as organizações acessam o conhecimento, possibilitando um acesso mais rápido e preciso às informações críticas que impulsionam as estratégias de conformidade e as decisões operacionais.
De acordo com as previsões mundiais de inteligência artificial generativa 2024 da IDC, "até 2025, dois terços das empresas usarão uma combinação de IA generativa e Retrieval-Augmented Generation (RAG) para impulsionar a descoberta de conhecimento por autoatendimento de domínio específico, aumentando a eficácia das decisões em 50 %.” Especialmente por meio de sua capacidade de interagir diretamente com documentos, a IA generativa está transformando a conformidade ao oferecer acesso intuitivo e conversacional a textos regulatórios atualizados. Esses avanços permitem que as equipes de conformidade tomem decisões mais rápidas e fundamentadas em um ambiente regulatório cada vez mais complexo.
A necessidade de informações atualizadas e precisas é fundamental na conformidade regulatória. As organizações dependem cada vez mais de recursos de IA generativa, como sistemas de resposta a perguntas com linguagem natural e enterprise search para dar suporte ao autoatendimento de descoberta de conhecimento para funcionários, responsáveis pela conformidade e auditores. Documentos são fontes de dados essenciais para os casos de uso de IA generativa, enfatizando a importância de informações acessíveis e contextualizadas em situações de conformidade.
Imagine um diretor de conformidade precisando de insights rápidos sobre as últimas mudanças regulatórias que afetam as políticas de combate à lavagem de dinheiro (AML). Os métodos tradicionais podem envolver a análise manual de textos regulatórios densos ou a consulta de múltiplas fontes díspares. Entretanto, com sistemas de IA generativa, os usuários podem fazer perguntas em linguagem natural e receber respostas precisas e específicas ao contexto, provenientes diretamente dos documentos relevantes, reduzindo o tempo e o esforço envolvidos na gestão da conformidade.
A IA generativa permite respostas mais precisas e específicas por meio de técnicas de engenharia de prompt. Ao aumentar os modelos de base com os frameworks RAG, as organizações podem fornecer aos usuários o acesso aos documentos e dados necessários para decisões e insights informados e baseados em dados. Essa abordagem mitiga significativamente os riscos associados a informações desatualizadas ou incompletas.
Por exemplo, as equipes de conformidade de uma organização global podem usar ferramentas de IA generativa para fundamentar seus modelos com regulamentações atuais e documentos internos de conformidade. Ao alimentar esses documentos no sistema, a IA fornece respostas personalizadas a consultas específicas, como as etapas necessárias para cumprir as novas diretrizes do Conheça Seu Cliente (KYC), completas com referências aos textos regulamentares exatos. Isso aumenta a precisão das informações fornecidas e gera confiança na produção da IA, pois os usuários podem verificar rapidamente o material de origem.
Uma das inovações mais impactantes da IA generativa é a capacidade de permitir que os grandes modelos de linguagem (LLMs) interajam dinamicamente com documentos. Esta funcionalidade lida com um desafio comum nas implementações de IA: o fenômeno da alucinação, onde os modelos geram respostas plausíveis, mas incorretas devido a lacunas em seus dados de treinamento.
Ao permitirem que os usuários façam upload de documentos regulamentares relevantes diretamente na interface de IA, as organizações podem criar uma base de conhecimento dinâmica e com reconhecimento de contexto. Isso garante que, quando um profissional de conformidade perguntar sobre requisitos regulatórios específicos, a resposta da IA seja baseada em documentos reais e acompanhada por citações, permitindo que os usuários rastreiem as informações até sua fonte.
Outro recurso poderoso dos sistemas de bate-papo baseados em documentos é a integração com armazenamento de vetores, como os que suportam indexação e recuperação de documentos em grande escala. Esses armazenamentos podem conter milhares de documentos, expandindo significativamente a fidelidade e os recursos do processo de terra. Para conformidade regulatória, isso significa que bibliotecas inteiras de textos regulatórios, políticas internas de conformidade e documentos relacionados podem ser indexadas e disponibilizadas instantaneamente. Os responsáveis pela conformidade podem consultar essa vasta base de conhecimento com a mesma facilidade com que conversam, com as respostas dadas em tempo real e baseadas nas informações mais recentes e relevantes.
Por exemplo, se uma equipe de conformidade for encarregada de avaliar o impacto de um novo regulamento nas práticas existentes, ela poderá carregar o regulamento no sistema e fazer perguntas específicas sobre suas implicações. A IA, baseada no documento carregado e aumentada por materiais relacionados armazenados no índice vetorial, fornece insights, ajudando a equipe a identificar rapidamente áreas de preocupação e adaptar estratégias de conformidade de acordo.
As implicações práticas desses avanços são profundas. Ao incorporar recursos de IA nos fluxos de trabalho de conformidade, as organizações podem implementar ferramentas que capturam comportamentos específicos, como fornecer respostas e citações precisas. Essas ferramentas podem ser integradas a assistentes ou agentes de IA, permitindo testes e dimensionamento adicionais das aplicações.
Considere um cenário em que uma organização multinacional esteja integrando novas leis antissuborno e anticorrupção ao seu framework de conformidade. Ao usar um sistema de IA que conversa com documentos, a organização pode fundamentar seus modelos de IA tanto com o texto das novas leis quanto com as políticas internas relevantes. Os responsáveis pela conformidade podem então interagir com a IA para entender requisitos específicos, gerar listas de verificação de conformidade e até identificar possíveis áreas de não conformidade, tudo isso por meio de uma interface conversacional. Isso não apenas melhora a eficiência das operações de conformidade, mas também aumenta a capacidade da organização de se adaptar proativamente às mudanças regulatórias.
Utilizando recursos de IA generativa para interagir com documentos, as organizações podem capacitar suas equipes de conformidade com acesso de autoatendimento a informações regulatórias críticas, melhorando significativamente a tomada de decisão e a eficiência operacional. À medida que o uso de IA generativa continua crescendo, o futuro da conformidade regulatória deve ser definido por soluções inteligentes, responsivas e baseadas em dados que acompanham o cenário regulatório em constante evolução.
