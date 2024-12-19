Aprimorando a conformidade regulatória na era da IA, fundamentando documentos com IA generativa

As implicações práticas desses avanços são profundas. Ao incorporar recursos de IA nos fluxos de trabalho de conformidade, as organizações podem implementar ferramentas que capturam comportamentos específicos, como fornecer respostas e citações precisas. Essas ferramentas podem ser integradas a assistentes ou agentes de IA, permitindo testes e dimensionamento adicionais das aplicações.

Considere um cenário em que uma organização multinacional esteja integrando novas leis antissuborno e anticorrupção ao seu framework de conformidade. Ao usar um sistema de IA que conversa com documentos, a organização pode fundamentar seus modelos de IA tanto com o texto das novas leis quanto com as políticas internas relevantes. Os responsáveis pela conformidade podem então interagir com a IA para entender requisitos específicos, gerar listas de verificação de conformidade e até identificar possíveis áreas de não conformidade, tudo isso por meio de uma interface conversacional. Isso não apenas melhora a eficiência das operações de conformidade, mas também aumenta a capacidade da organização de se adaptar proativamente às mudanças regulatórias.