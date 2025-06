Os funcionários cada vez mais trabalham não só com colegas humanos, mas também com assistentes de IA conversacional e agentes de IA. As implicações psicológicas dessa mudança podem ser ainda mais complexas do que as implicações tecnológicas e financeiras. Quando milhões de funcionários interagem com colegas de trabalho de IA todos os dias, a história mostra que alguns acabam desenvolvendo vínculos emocionais.

Os riscos envolvidos vão muito além da perda de produtividade causada pelas conversas informais com chatbots. Os verdadeiros riscos organizacionais do envolvimento emocional com a IA incluem exposição a riscos de RH (como o compartilhamento excessivo de informações pessoais sensíveis por parte dos funcionários) e riscos de cibersegurança (como a maior vulnerabilidade à engenharia social), crises de imagem ou até mesmo danos físicos.

Empresas e instituições estão investindo fortemente em soluções orientadas por IA generativa para alcançar seus enormes benefícios. Empresas que buscam garantir retorno sobre o investimento têm, naturalmente, o incentivo de assegurar que seus funcionários realmente utilizem essas ferramentas de IA. Mas, em uma era em que CEOs da mídia flertam com assistentes gerados por IA e adultos considerados racionais se apaixonam por modelos de IA, incentivar indiscriminadamente o engajamento dos funcionários com a IA pode trazer consequências.