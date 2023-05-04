Promova a interrupção digital com cargas de trabalho de middle e back-office

A tecnologia moderna é fundamental para a transformação digital, mas, em 2022, apenas 7% das principais cargas de trabalho bancárias em todo o mundo migraram para a nuvem (link externo ao site ibm.com). Observou-se que a ênfase até agora tem sido nas aplicações de front-office (ou front-end digital), mas os sistemas de middle e back-office também precisam ser modernizados.

Acreditamos que o valor real da transformação digital está na modernização desses sistemas de middle e back-office. Esses sistemas costumam ser a base das operações de uma organização financeira e modernizá-los pode ajudar a melhorar a competitividade de longo prazo, a eficiência de custos, a resiliência, a segurança e os protocolos de conformidade em um cenário regulatório em constante mudança.

Por exemplo, uma das principais organizações de negociação financeira aumentou seu desempenho em até 3 vezes ao migrar sua plataforma de negociação para a nuvem, ajudando os clientes a aproveitar oportunidades de lucro fugazes em uma plataforma de nuvem com alta segurança e protegendo seus investimentos.

Modernizar as cargas de trabalho de middle e back-office pode ser um processo complexo, especialmente para organizações estabelecidas e as de setores regulamentados. Isso exige um profundo entendimento das operações existentes e para onde a empresa quer ir, além das questões regulatórias e de segurança inerentes a esses tipos de setores e à complexidade de migrar para a nuvem. Acreditamos que os benefícios da modernização do sistema de middle e back-office superam os riscos.