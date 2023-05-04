Tags
Operações de negócios

Promova a interrupção digital com cargas de trabalho de middle e back-office

Quadrados intertravados

Conheça quatro desafios principais para modernizar as principais cargas de trabalho da empresa e quatro maneiras de começar agora.

A transformação digital tem sido uma busca de uma década pelas organizações, acelerada pela pandemia, pelas demandas de consumidores nativos digitais e pela necessidade de maximizar os investimentos existentes. Vemos as organizações impulsionarem inovações mais fortes ao liberar o núcleo empresarial e obter benefícios tangíveis.

 

Digitalize o front office para obter ganhos rápidos e modernize o núcleo para liberar a inovação

A tecnologia moderna é fundamental para a transformação digital, mas, em 2022, apenas 7% das principais cargas de trabalho bancárias em todo o mundo migraram para a nuvem (link externo ao site ibm.com). Observou-se que a ênfase até agora tem sido nas aplicações de front-office (ou front-end digital), mas os sistemas de middle e back-office também precisam ser modernizados.

Acreditamos que o valor real da transformação digital está na modernização desses sistemas de middle e back-office. Esses sistemas costumam ser a base das operações de uma organização financeira e modernizá-los pode ajudar a melhorar a competitividade de longo prazo, a eficiência de custos, a resiliência, a segurança e os protocolos de conformidade em um cenário regulatório em constante mudança.

Por exemplo, uma das principais organizações de negociação financeira aumentou seu desempenho em até 3 vezes ao migrar sua plataforma de negociação para a nuvem, ajudando os clientes a aproveitar oportunidades de lucro fugazes em uma plataforma de nuvem com alta segurança e protegendo seus investimentos.

Modernizar as cargas de trabalho de middle e back-office pode ser um processo complexo, especialmente para organizações estabelecidas e as de setores regulamentados. Isso exige um profundo entendimento das operações existentes e para onde a empresa quer ir, além das questões regulatórias e de segurança inerentes a esses tipos de setores e à complexidade de migrar para a nuvem. Acreditamos que os benefícios da modernização do sistema de middle e back-office superam os riscos.

Quatro áreas principais que apresentam desafios

As empresas geralmente encontram desafios em quatro áreas principais:

  1. Plataforma: temos visto clientes enfrentarem dificuldades com o custo de uma plataforma resiliente multinuvem segura e em conformidade com os regulamentos. Uma plataforma segura e resiliente deve aproveitar um  ambiente de computação confidencial, abrangendo computação, contêineres, bancos de dados, criptografia e gerenciamento de chaves. Deve aproveitar um framworks de controles comuns específica do setor que ofereça suporte aos requisitos de conformidade regulatória de uma empresa; no entanto, o custo de manter uma framework de controles comuns pode ser um desafio. Além disso, acreditamos que a dependência de um único provedor de nuvem aumenta o risco de concentração na nuvem, afetando o desempenho e a resiliência das aplicações.
  2. Aplicação: a complexidade das aplicações de middle e back-office pode ser um desafio significativo que as organizações precisam enfrentar. Processamento de transações de alta velocidade e alto volume, consistência de dados, processamento em lote e business rules complexas contribuem para essa complexidade. Essas aplicações existem há anos e os recursos que entendem as business rules e a tecnologia que as suportam são poucos e distantes entre si.
  3. Dados: Os dados são outra área crítica de preocupação. A dispersão de dados, a consistência, a latência e a criptografia são fatores essenciais a serem considerados. A latência entre front-ends na nuvem e as aplicações de middle e back-office no local pode afetar a experiência do usuário. Os requisitos de soberania de dados podem afetar as decisões de alocação de cargas de trabalho e possivelmente sufocar a inovação.
  4. Modelo operacional: os modelos operacionais podem representar um desafio significativo na jornada de modernização, à medida que as organizações mudam seus processos, tecnologia e cultura para adotar novas tecnologias e formas de trabalhar. Pessoas e habilidades são cruciais para o sucesso, com novas funções como Engenheiro de Confiabilidade do Site (SRE), desenvolvedores full-stack e engenheiros de nuvem necessários para transformar as aplicações. Para lidar com a necessidade de desenvolvimento nativo da nuvem, as organizações devem considerar treinar e aprimorar sua força de trabalho para que tenha o talento necessário para prosperar em um cenário digital em rápida mudança.

Então, quais técnicas podem ser aplicadas para ajudar a superar esses desafios e aproveitar plenamente os benefícios da transformação digital?

Quatro âncoras de uma estratégia de modernização empresarial em front, middle e back office

Uma estratégia e uma visão que englobem o posicionamento ideal da carga de trabalho, uma abordagem centrada nos processos de negócios para a modernização, as considerações sobre segurança e conformidade e um modelo operacional de 360 graus são cruciais para o sucesso da jornada de transformação digital no front, no middle e no back office.

  1. Determine o posicionamento ideal da carga de trabalho: reavalie seu portfólio de aplicações e dados atual à luz de uma abordagem multinuvem híbrida para determinar o melhor padrão de modernização e a zona de destino "adequada à finalidade" para maximizar o valor comercial. Considere os atributos de resiliência, desempenho, segurança, conformidade e custo total de propriedade ao determinar o posicionamento ideal da carga de trabalho. Essa orientação é essencial para impulsionar a otimização dos negócios e ganhar eficiência enquanto modernizar as aplicações. O fato é que cargas de trabalho diferentes têm necessidades diferentes de operação eficiente
  2. Adote uma abordagem centrada nos processos de negócios: avalie os processos de negócios críticos de ponta a ponta para determinar como modernizar de forma ideal as aplicações e dados das funções de front, middle e back-office. Para oferecer experiências eficientes e contínuas, as empresas também devem avaliar sua cadeia de suprimentos digital subjacente, incluindo fluxo de trabalho, automação de processos e regras comerciais. A estratégia para aplicações de middle e back-office deve ser desenvolvida em paralelo com a modernização do front-office, usando protótipos para validar a abordagem. As organizações precisam definir novos fluxos de trabalho, oferecer suporte a regras de negócios configuráveis e modernizar a camada de integração com APIs, mensagens, eventos e outras tecnologias para transformar as aplicações de middle-office. Para aplicações de back-office, a funcionalidade bancária central e o processamento de transações de alto rendimento geralmente podem ser executados no mainframe, com tecnologias modernas como Linux e Java usadas para modernizar no local.
  3. Incorpore recursos de segurança e conformidade no design de modernização: os desafios de segurança e conformidade nos ambientes de multinuvem híbrida incluem complexidade, falta de observabilidade de ponta a ponta, vulnerabilidades de API e requisitos regulatórios em constante mudança. Percebemos que os frameworks de segurança e conformidade do tipo "crie seus próprios" se mostraram caros de sustentar ao longo dos anos. Os recursos de conformidade alinhados com frameworks do setor podem simplificar as operações e acelerar a implementação na nuvem. Discutiremos mais sobre segurança em nosso próximo blog.
  4. Estabelecer um modelo operacional de 360 graus: Implementar um modelo operacional que lide com a governança da plataforma, DevSecOps e FinOps ajuda a melhorar a agilidade, estabelecer um delivery pipeline com monitoramento e feedback contínuos, além de possibilitar a colaboração e a priorização de investimentos baseado em dados. Concentrar-se na cultura e nas habilidades de desenvolvimento nativas da nuvem e, ao mesmo tempo, adotar estruturas e sistemas que incentivem o compartilhamento de informações e ideias, é crucial para a transformação de TI.

Comece pequeno e expanda gradualmente seus esforços de modernização conectada

É crucial priorizar as iniciativas de transformação digital com base no valor comercial e no custo total de propriedade no clima econômico atual, onde o orçamento, o talento e o tempo podem ser limitados.

Conduza projetos distintos com foco na eficiência de custos. As organizações podem começar modernizando os escritórios de frente ou de trás/intermediário e ir aumentando ou diminuindo, respectivamente. Vários clientes executaram com sucesso essa estratégia:

  • Um grande banco do Brasil está modernizando seus processos de Crédito Direto ao Consumidor e Cartão de Crédito, modernizando as aplicações de front-office para uma arquitetura nativa da nuvem em nuvem pública/privada, enquanto deixa os sistemas de registro no mainframe.
  • Uma grande companhia aérea está modernizando seu cenário de aplicações de TI usando recursos de nuvem híbrida e IA, resultando em uma plataforma digital simplificada para melhorar a agilidade, reduzir custos, fortalecer a cibersegurança e aprimorar a experiência do cliente, aproveitando os investimentos existentes em TI e adotando novas tecnologias.
  • Uma grande empresa de empréstimos hipotecários financeiros começou transferindo suas cargas de trabalho de missão crítica para uma infraestrutura híbrida para melhorar a experiência do cliente e criar uma plataforma de tecnologia sustentável para o futuro. Depois, eles gradualmente foram subindo. A solução da IBM proporcionou escalabilidade, reduziu o custo total de propriedade e diminuiu o tempo de lançamento no mercado.

Para setores regulamentados, é essencial ter um parceiro que possa fornecer uma plataforma de nuvem segura e adaptável às mudanças nas necessidades e oferecer suporte aos requisitos de conformidade, independentemente de onde a jornada na nuvem comece.

Por que você deve escolher a IBM?

A IBM tem se dedicado a fornecer os principais parâmetros — resiliência, desempenho, segurança, protocolos de conformidade e custo total de propriedade — com o IBM Cloud, especialmente para clientes em setores altamente regulamentados, para que possam tomar decisões sobre suas cargas de trabalho críticas no meio e back office com confiança.

A IBM possui experiência em projetar sistemas resilientes de missão crítica para setores regulamentados e clientes corporativos. Oferecemos soluções sob medida para atender às suas necessidades, aproveitando a profunda experiência do setor. Oferecemos x86, Power e zSystems para executar cargas de trabalho de missão crítica e de alto desempenho em nossa nuvem e no local. Nossa equipe tem a experiência necessária para fornecer novas soluções ou melhorar as existentes.

Tudo pronto para iniciar sua jornada de transformação digital? Fale com um especialista em tecnologia da IBM hoje mesmo. Acesse nosso site e clique em Converse com um especialista da IBM.

Evite surpresas em suas faturas de nuvem, estimando-as antes mesmo de migrar suas cargas de trabalho para a nuvem. Faça hoje mesmo a avaliação gratuita da modelagem da nuvem.

Confira nosso blog sobre IBM Cloud impulsionando a inovação em setores regulamentados com a segurança em primeiro lugar.

Autora

Ravesh Lala

Head of Business Development

Hybrid Cloud Solutions

John De Marco

Distinguished Engineer

CTO