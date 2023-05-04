Promova a interrupção digital com cargas de trabalho de middle e back-office

A transformação digital tem sido uma busca de uma década pelas organizações, acelerada pela pandemia, pelas demandas de consumidores nativos digitais e pela necessidade de maximizar os investimentos existentes. Vemos as organizações impulsionarem inovações mais fortes ao liberar o núcleo empresarial e obter benefícios tangíveis.
A tecnologia moderna é fundamental para a transformação digital, mas, em 2022, apenas 7% das principais cargas de trabalho bancárias em todo o mundo migraram para a nuvem (link externo ao site ibm.com). Observou-se que a ênfase até agora tem sido nas aplicações de front-office (ou front-end digital), mas os sistemas de middle e back-office também precisam ser modernizados.
Acreditamos que o valor real da transformação digital está na modernização desses sistemas de middle e back-office. Esses sistemas costumam ser a base das operações de uma organização financeira e modernizá-los pode ajudar a melhorar a competitividade de longo prazo, a eficiência de custos, a resiliência, a segurança e os protocolos de conformidade em um cenário regulatório em constante mudança.
Por exemplo, uma das principais organizações de negociação financeira aumentou seu desempenho em até 3 vezes ao migrar sua plataforma de negociação para a nuvem, ajudando os clientes a aproveitar oportunidades de lucro fugazes em uma plataforma de nuvem com alta segurança e protegendo seus investimentos.
Modernizar as cargas de trabalho de middle e back-office pode ser um processo complexo, especialmente para organizações estabelecidas e as de setores regulamentados. Isso exige um profundo entendimento das operações existentes e para onde a empresa quer ir, além das questões regulatórias e de segurança inerentes a esses tipos de setores e à complexidade de migrar para a nuvem. Acreditamos que os benefícios da modernização do sistema de middle e back-office superam os riscos.
As empresas geralmente encontram desafios em quatro áreas principais:
Então, quais técnicas podem ser aplicadas para ajudar a superar esses desafios e aproveitar plenamente os benefícios da transformação digital?
Uma estratégia e uma visão que englobem o posicionamento ideal da carga de trabalho, uma abordagem centrada nos processos de negócios para a modernização, as considerações sobre segurança e conformidade e um modelo operacional de 360 graus são cruciais para o sucesso da jornada de transformação digital no front, no middle e no back office.
É crucial priorizar as iniciativas de transformação digital com base no valor comercial e no custo total de propriedade no clima econômico atual, onde o orçamento, o talento e o tempo podem ser limitados.
Conduza projetos distintos com foco na eficiência de custos. As organizações podem começar modernizando os escritórios de frente ou de trás/intermediário e ir aumentando ou diminuindo, respectivamente. Vários clientes executaram com sucesso essa estratégia:
Para setores regulamentados, é essencial ter um parceiro que possa fornecer uma plataforma de nuvem segura e adaptável às mudanças nas necessidades e oferecer suporte aos requisitos de conformidade, independentemente de onde a jornada na nuvem comece.
A IBM tem se dedicado a fornecer os principais parâmetros — resiliência, desempenho, segurança, protocolos de conformidade e custo total de propriedade — com o IBM Cloud, especialmente para clientes em setores altamente regulamentados, para que possam tomar decisões sobre suas cargas de trabalho críticas no meio e back office com confiança.
A IBM possui experiência em projetar sistemas resilientes de missão crítica para setores regulamentados e clientes corporativos. Oferecemos soluções sob medida para atender às suas necessidades, aproveitando a profunda experiência do setor. Oferecemos x86, Power e zSystems para executar cargas de trabalho de missão crítica e de alto desempenho em nossa nuvem e no local. Nossa equipe tem a experiência necessária para fornecer novas soluções ou melhorar as existentes.
Tudo pronto para iniciar sua jornada de transformação digital? Fale com um especialista em tecnologia da IBM hoje mesmo. Acesse nosso site e clique em Converse com um especialista da IBM.
Evite surpresas em suas faturas de nuvem, estimando-as antes mesmo de migrar suas cargas de trabalho para a nuvem. Faça hoje mesmo a avaliação gratuita da modelagem da nuvem.
Confira nosso blog sobre IBM Cloud impulsionando a inovação em setores regulamentados com a segurança em primeiro lugar.
Garanta uma vantagem competitiva com o nossos especialistas em IA. Receba insights semanais sobre as últimas notícias, tendências e inovações em IA e o impacto nos negócios.
Supere barreiras e avance com coragem e convicção na era da IA generativa.
Conhecendo os fatores que aumentam os custos de computação da IA generativa, os CEOs podem tomar decisões mais embasadas sobre investimentos e definir prioridades estratégicas que deixam a inovação e a transformação mais econômicas.
Faça sua empresa crescer e se transformar remodelando sua estratégia corporativa e sua maneira de trabalhar