Recentemente, temos visto muitos clientes aderirem ao movimento de migração para a nuvem. Isso ocorre principalmente devido à necessidade de reduzir a dívida técnica e os custos e atender aos objetivos de CapEx para OpEx. O trabalho envolvido na migração para a nuvem varia desde a simples transferência de infraestrutura (lift-and-shift) até a reestruturação/remediação de plataformas.

Enquanto várias práticas, como DevSecOps, FinOps, modelosnativos da nuvem, práticas de SRE etc. estão amadurecendo, o foco é aproveitá-las para impulsionar um nível significativo de automação, velocidade e agilidade em TI. Isso também ajuda a transformar a organização de TI em uma organização centrada na engenharia.

CIOs e CTOs estão percebendo que o verdadeiro poder de tudo isso está em transformar a Organização de TI para uma centrada no produto, enquanto modernizam portfólios de aplicações para modelos baseados em produtos e serviços. Isso impulsiona a cultura do produto, em que há um alto grau de alinhamento entre os negócios e a TI. Equipes baseadas em produtos, equipes full stack e aplicações modernizadas ao longo das linhas de produtos e serviços geram benefícios significativos em termos de agilidade, velocidade e tempo de lançamento no mercado, ao mesmo tempo em que melhoram a produtividade macro (reduzindo recursos redundantes em TI).

Uma maneira comprovada de estruturar produtos é em torno de domínios de uma organização, o que dá origem ao projeto orientado por domínio (DDD). Esse modelo de DDD, que alinha os recursos de negócios e TI de uma maneira alinhada por domínio e centrada no produto, estabelece um ecossistema de TI composto em que cada aplicação é composta por um conjunto de recursos criados e gerenciados por suas respectivas equipes ou equipes de produto. Portanto, os modelos de domínio são fundamentais para transformar uma organização para adotar o modelo de ecossistema de TI combinável.

Nesse processo, muitos clientes subestimam ou superestimam a mudança organizacional necessária para atingir esses objetivos. Essas iniciativas tendem a falhar por subestimarem a complexidade envolvida na decomposição e construção de recursos de aplicações ao longo das linhas dos produtos e serviços alinhados ao domínio identificados no contexto dos domínios associados.

Esta série de blog em três partes fala sobre uma maneira sistemática e disciplinada de aplicar os princípios de DDD em toda a empresa para simplificar a complexidade de decompor aplicações legadas e reescrevê-las como recursos alinhados a domínios/produtos e serviços. No entanto, há desafios significativos que você enfrentará em diferentes níveis que precisam ser reconhecidos primeiro. Um plano executável passo a passo precisa ser estabelecido para lidar com esses desafios. Entre eles, os principais visam a transformação do modelo operacional, a mudança organizacional e o realinhamento, as funções de várias partes da organização de TI, a transformação de habilidades e assim por diante. Esta primeira postagem do blog da série também enfatiza a necessidade de um roteiro orientado para a clareza (com uma abordagem incremental) de como uma empresa precisa migrar para o modelo de ecossistema de TI combinável.

A Parte 2 da série detalha como decompor aplicações e alinhá-las com produtos apropriados (dentro de domínios). A Parte 3 abordará como enfrentar desafios e se preparar para a prontidão organizacional.