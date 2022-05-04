Recentemente, temos visto muitos clientes aderirem ao movimento de migração para a nuvem. Isso ocorre principalmente devido à necessidade de reduzir a dívida técnica e os custos e atender aos objetivos de CapEx para OpEx. O trabalho envolvido na migração para a nuvem varia desde a simples transferência de infraestrutura (lift-and-shift) até a reestruturação/remediação de plataformas.
Enquanto várias práticas, como DevSecOps, FinOps, modelosnativos da nuvem, práticas de SRE etc. estão amadurecendo, o foco é aproveitá-las para impulsionar um nível significativo de automação, velocidade e agilidade em TI. Isso também ajuda a transformar a organização de TI em uma organização centrada na engenharia.
CIOs e CTOs estão percebendo que o verdadeiro poder de tudo isso está em transformar a Organização de TI para uma centrada no produto, enquanto modernizam portfólios de aplicações para modelos baseados em produtos e serviços. Isso impulsiona a cultura do produto, em que há um alto grau de alinhamento entre os negócios e a TI. Equipes baseadas em produtos, equipes full stack e aplicações modernizadas ao longo das linhas de produtos e serviços geram benefícios significativos em termos de agilidade, velocidade e tempo de lançamento no mercado, ao mesmo tempo em que melhoram a produtividade macro (reduzindo recursos redundantes em TI).
Uma maneira comprovada de estruturar produtos é em torno de domínios de uma organização, o que dá origem ao projeto orientado por domínio (DDD). Esse modelo de DDD, que alinha os recursos de negócios e TI de uma maneira alinhada por domínio e centrada no produto, estabelece um ecossistema de TI composto em que cada aplicação é composta por um conjunto de recursos criados e gerenciados por suas respectivas equipes ou equipes de produto. Portanto, os modelos de domínio são fundamentais para transformar uma organização para adotar o modelo de ecossistema de TI combinável.
Nesse processo, muitos clientes subestimam ou superestimam a mudança organizacional necessária para atingir esses objetivos. Essas iniciativas tendem a falhar por subestimarem a complexidade envolvida na decomposição e construção de recursos de aplicações ao longo das linhas dos produtos e serviços alinhados ao domínio identificados no contexto dos domínios associados.
Esta série de blog em três partes fala sobre uma maneira sistemática e disciplinada de aplicar os princípios de DDD em toda a empresa para simplificar a complexidade de decompor aplicações legadas e reescrevê-las como recursos alinhados a domínios/produtos e serviços. No entanto, há desafios significativos que você enfrentará em diferentes níveis que precisam ser reconhecidos primeiro. Um plano executável passo a passo precisa ser estabelecido para lidar com esses desafios. Entre eles, os principais visam a transformação do modelo operacional, a mudança organizacional e o realinhamento, as funções de várias partes da organização de TI, a transformação de habilidades e assim por diante. Esta primeira postagem do blog da série também enfatiza a necessidade de um roteiro orientado para a clareza (com uma abordagem incremental) de como uma empresa precisa migrar para o modelo de ecossistema de TI combinável.
A Parte 2 da série detalha como decompor aplicações e alinhá-las com produtos apropriados (dentro de domínios). A Parte 3 abordará como enfrentar desafios e se preparar para a prontidão organizacional.
O processo de ponta a ponta para criar e estabelecer um ecossistema de TI combinável consiste em três áreas a seguir:
Formule uma equipe de liderança de projeto de domínio central para estabelecer ainda mais o modelo de domínio e o framework corporativo para a adoção do projeto orientado por domínio (DDD). A equipe também projetará o modelo organizacional de destino e o conjunto inicial de processos de negócios.
Para cada um dos domínios, as equipes passarão por sessões de DDD para definir o escopo dos processos e conduzirão sessões de tempestade de eventos para extrair recursos (em alto nível). As equipes realizarão workshops/sessões de projeto de decomposição de aplicações para decompor as aplicações de TI atuais em conjuntos de recursos e domínios que devem fornecer a elas. Além disso, os recursos são mapeados para serviços que dão vida aos serviços (em termos de necessidades mais específicas de contratos de API etc.). Você direcionará os proprietários dos recursos (por domínio) e alinhará seus planos ao roteiro geral de desenvolvimento de recursos. Além disso, você precisa identificar dependências entre recursos (incluindo suas necessidades de dados), o que ajudará a estabelecer um plano de construção iterativo.
O próximo passo é criar e implementar os recursos de forma iterativa. As equipes de domínio colaboram para alinhar o desenvolvimento de recursos que precisam ser integrados para compor a aplicação de destino – o que significa que seu plano de iteração precisa estar continuamente alinhado. Um modelo de suporte do dia 2 para aplicações compostas é diferente porque os recursos são suportados pelas respectivas equipes e é necessário reestruturar o gerenciamento de incidentes e os processos de ITSM para se adequar a um modelo de equipe de produtos e serviços. Essa é uma grande mudança no modelo de suporte do dia 2, e é preciso bastante preparação organizacional para migrar para esse modelo.
Ao criar um roteiro incremental iterativo, deve-se pensar na coexistência, que é um ingrediente fundamental para o sucesso. Isso implica a capacidade de coexistência dos recursos legados e modernizados, com o objetivo de estrangular os recursos legados ao longo do período e, ao mesmo tempo, garantir que o(s) ecossistema(s) de consumo para recursos legados não sejam interrompidos imediatamente e sejam dados tempo suficiente para migrar para recursos de domínio modernizados. Um modelo de coexistência bem elaborado permite a sincronização de dados uni ou bidirecional para alcançar tal objetivo, que requer considerações cuidadosas de arquitetura, tanto para aspectos funcionais quanto não funcionais.
Veja a seguir o processo de ponta a ponta para modernizar o ecossistema de TI (que é baseado em monólito) em um modelo composto, conforme descrito acima:
Com base no processo acima, há três partes nesta série de blog:
Este post de blog fala sobre estabelecer o framework, que inclui equipes principais, modelos de domínio, alinhamento da organização, processo de negócios e alinhamento com domínios (escopo de processo), estabelecimento de produtos e serviços e transformação de habilidades.
Isso exige reunir alguns dos arquitetos de negócios (de domínio) e arquitetos de nuvem mais inteligentes para formular um centro de projeto que estabeleça modelos de domínio e oriente várias equipes em relação a alinhamentos de domínio, mapeamento de processos, aproveitamento de recursos, arquiteturas de referência, etc. A responsabilidade inicial dessas equipes é estabelecer a estratégia de modelo de domínio, trabalhar com equipes para documentar vários processos de negócios, entender a ligação desses processos com várias áreas de domínio etc. Essa equipe, posteriormente, trabalha como um centro de competência de domínio (domínio COE) para ajudar a conduzir discussões de escopo de domínio, sessões de projeto orientado por domínio (DDD), sessões de decomposição de aplicações etc.
Os portfólios de TI das empresas evoluíram significativamente para uma web muito complexa de aplicações e dados. A maioria dos clientes maduros tem estrutura em seus dados. isso, por sua vez, proporciona certa disciplina em suas aplicações. A chave para desvendar a complexidade é começar a abstrair o ecossistema de TI e estabelecer um determinado modelo que seja bem compreendido por todos e forneça orientação para evoluir ou modernizar ainda mais as aplicações e dados. A melhor maneira de estabelecer isso é aproveitar os modelos de domínio padrão do setor e personalizá-los conforme apropriado (por exemplo, TMForum, BIAN, Cadeia de valor IATA etc.). Esses modelos ajudarão a estruturar os recursos de TI de forma naturalmente alinhada aos negócios.
Embora os modelos de domínio ajudem a abstrair vários recursos de TI, também é importante estabelecer um modelo de arquitetura em camadas que detalhe como as várias camadas interagem e como o modelo de domínio é realizado. A arquitetura em camadas normalmente fala sobre uma camada de experiência do usuário (realizada por meio de frameworks modernos de IU, como React, Angular etc.) e uma camada de serviços de domínio que fica sobre os sistemas de referências.
Mais recentemente, Organização de TI têm se formado em torno de Tecnologia, grupos de aplicação ou alguma categoria que indicam a comum (principalmente centrado na tecnologia) das respectivas aplicações que possuem. Embora esse modelo tenha ajudado a aumentar a eficiência até certo ponto, ele não reflete como os negócios operam. As equipes foram construídas em torno de canais de consumo, Tecnologia (por exemplo, serviços compartilhados) ou algum tipo de agrupamento lógico baseado em categorias.
Essa construção organizacional pode resultar na criação de vários recursos de TI duplicados em uma organização de TI, e os modelos de governança não tiveram muito sucesso em estabelecer uma propriedade clara dos recursos, serviços e dados de TI. Embora seja possível desenvolver vários recursos de TI em um modelo nativo da nuvem (como um conjunto de serviços integrados), isso não ajuda a atingir o objetivo de capacidade de composição devido às camadas e equipes de TI envolvidas e aos desafios de propriedade de dados associados. Portanto, mais pessoas estão procurando reorganizar a organização de TI de acordo com as linhas de domínios de negócios, que é uma maneira lógica de agrupar recursos de TI e estabelecer a propriedade dos dados.
Uma etapa essencial da criação de um ecossistema de TI combinável é garantir que a organização de TI esteja alinhada com os domínios de negócios e que você esteja seguindo uma abordagem sistemática orientada por domínio para identificar os produtos oferecidos e estruturar as equipes/squads em torno de produtos. Isso também ajuda a estabelecer uma propriedade clara e completa dos produtos, incluindo o grau de liberdade para criar e gerenciar os recursos e serviços de TI, inclusive os dados. Isso também ajuda a evitar a construção de recursos redundantes e promove melhores reutilizações de recursos/componentes em toda a empresa. No geral, isso ajuda a impulsionar a agilidade, a velocidade e o tempo de lançamento no mercado, ao mesmo tempo em que reduz os custos de TI por meio de uma melhor reutilização e a prevenção de recursos redundantes.
Descobrir e estabelecer um conjunto de processos de negócios é um dos primeiros conjuntos de atividades a serem realizados ao desenvolver um ecossistema de TI composto. A maioria das empresas tem uma visão descritiva dos processos de negócios, mas a profundidade pode variar no que diz respeito à forma como são gerenciados. É importante realizar vários workshops e discussões para estabelecer o escopo de cada um dos domínios. Esse conjunto de processos de negócios forma a base para a construção do alinhamento e do escopo do domínio. Quando um conjunto de processos está alinhado com determinado domínio, ele também ajuda indiretamente a alinhar os dados (contexto limitado) que os domínios necessariamente possuem e gerenciam.
Enquanto os processos de negócios são refinados com base nos aprendizados de várias sessões de trabalho e workshops, você também pode capturar níveis de granularidade. Na maioria das situações, você pode capturar pelo menos três níveis de processos de negócios. Estabelecer produtos pode ser muito mais fácil se você estabelecer processos de negócios e, muitas vezes, os produtos alinhados ao nível 2 ou nível 3 do processo de negócios com base na complexidade e granularidade. Normalmente, um centro de competência de domínio ou alguma construção semelhante trabalha para estabelecer a estratégia do domínio, os processos de negócios, o escopo do domínio, etc. O COE do domínio apresenta um conjunto de orientações para as equipes identificarem os produtos e definirem o escopo adequadamente.
Construir um ecossistema de TI composto de forma escalável envolve a capacitação de várias equipes/esquadrões de TI para poderem trabalhar em um modelo centrado no produto. Existem algumas habilidades essenciais que as equipes/esquadrões precisam aprender para adquirir experiência. Para proporcionar habilidades para várias equipes de TI, será necessário uma estratégia em duas frentes:
Na maioria dos casos, as organizações falham nessa área quando embarcam em programas de modernização tão complexos. Na maioria dos casos, será mais sensato estabelecer uma parceria com um provedor de serviços de TI experiente, que possa trazer vários recursos para proporcionar compatibilidade com diferentes fluxos de trabalho que incluam a transformação de habilidades.
A evolução da nuvem abriu uma infinidade de possibilidades para várias empresas aproveitarem, e isso torna o ecossistema de TI composto uma realidade. O surgimento de diversas práticas comprovadas, como o projeto orientado por domínio, DevOps e a engenharia de confiabilidade local, também tornou as equipes full stack uma realidade. Isso permite o desenvolvimento de equipes de produtos independentes que podem criar recursos e serviços de ponta a ponta sem que camadas de TI se envolvam, como temos visto nos ecossistemas de TI tradicionais.
Empresas que embarcam em iniciativas de modernização para transformar o ecossistema de TI em um modelo combinável precisam reconhecer o quantum de mudança e da transformação do modelo operacional em toda a empresa e pensar nisso de forma mais pragmática. Elas também precisam reconhecer o fato de que a clareza sobre domínios e processos evoluirá com o tempo e é necessário haver espaço para mudanças. As empresas precisam adotar uma abordagem de várias etapas para chegar ao modelo, considerando os desafios acima.
As etapas iniciais devem se concentrar na identificação de subconjuntos menores de produtos (ou domínios) para o piloto e demonstrar o sucesso. Os aprendizados desses pilotos devem ser aproveitados para refinar o roteiro, os planos e o modelo operacional. A mudança para um ecossistema de TI composto é uma longa jornada, e a medição do sucesso em cada mudança intermediária é fundamental. Muito ou pouco framework pode representar desafios significativos, que vão desde a paralisia da análise até o caos. Portanto, o framework de primeira aprovação precisa ser implementado rapidamente, enquanto iniciativas piloto/MVP focadas devem ser executadas para testar e refinar o framework. O framework vai e deve evoluir com o tempo e apenas com base em experiência reais de execução (por exemplo, sobreposições de processos aprendidas com aplicação em decomposição, refinamentos de modelos de domínio com base em lacunas etc.).
Não deixe de ler a Parte 2 desta série de blogs: "Modernização orientada por domínio de empresas para um ecossistema de TI combinável: Parte 2 – Modernização de aplicações e serviços para um ecossistema de TI combinável."
