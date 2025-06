MF: quais coisas específicas os profissionais de infraestrutura devem entender sobre o desenvolvimento de aplicativos hoje?

MK: infraestrutura como código — IaC — literalmente significa que as pessoas de infraestrutura estão se tornando programadores. A infraestrutura é definida com scripts, com dados, com código, o que significa que o script ou código de infraestrutura precisa passar pelo mesmo ciclo de vida de desenvolvimento de software que qualquer código que os desenvolvedores escrevam:



Precisa ser devidamente documentado.

Ele precisa ser armazenado adequadamente em um repositório.

Ele precisa ser versionado corretamente.

Ele precisa ser tratado exatamente da mesma maneira. Pessoas da infraestrutura tradicional não entendiam isso nem eram capazes de fazer isso. Pessoas de infraestrutura podem configurar coisas, clicar com o mouse e talvez escrever alguns scripts Bash ou algo assim.

Mas agora é totalmente esperado que as pessoas de infraestrutura sejam programadores reais de infraestrutura. Eles precisam entender o Git. Precisam entender como fazer a verificação de segurança de sua infraestrutura como ativos de código. Seus ativos precisam ser versionados adequadamente e serão avaliados, e eles precisam entender o que é o pedido de pull. Esses são termos e atividades padrão que todo desenvolvedor de software conhece por padrão.

O pessoal de infraestrutura precisa se tornar full stack. E engenheiros full stack são difíceis de construir e difíceis de encontrar. Há uma escassez de pessoas que entendem tudo, desde a base — como os pacotes estão fluindo, como a rede funciona e como o kernel no sistema operacional funciona — até o topo. Por exemplo, como faço para realmente escrever múltiplas dependências de software? Usa pacotes de código aberto ou internos? Como escrever código assíncrono? Todas as perguntas de desenvolvimento de software puro. Dois enormes domínios colapsados em um só. O gestão de mudanças e a requalificação e o aprimoramento das habilidades para os talentos não estão disponíveis.

MF: se a requalificação e o upskilling são um desafio tão grande, como os profissionais de infraestrutura devem se manter atualizados sobre as tendências e tecnologias de desenvolvimento?

MK: bem, não há mais pessoas específicas para infraestrutura e pessoas específicas para desenvolvedores, tudo isso entrou em colapso em um único domínio. Todos estão aprendendo essas novas tendências, mudanças no ciclo de vida do desenvolvimento de software e, especialmente, as mudanças com a IA.

Conforme avançamos para um tipo de desenvolvimento nativo em IA, tanto os profissionais de infraestrutura quanto os desenvolvedores de aplicações precisam aprender esse novo paradigma. Todos sofrem com o efeito FOMO (medo de ficar para trás), achando que já estão atrasados. Eles acabaram de aprender engenharia de prompt e agora já estão ouvindo que precisam aprender a criar agentes no Semantic Kernel ou algo do tipo.

As pessoas precisam ajudar umas às outras, precisam encontrar o equilíbrio certo. Quanto tempo precisa ser dedicado para se manter atualizado e garantir que ainda se está na vanguarda? Antes eram 5%, agora são 10%. A IA generativa ajuda. Mas a proporção entre o tempo que se gasta aprendendo e o tempo que se aplica esse conhecimento para gerar valor para o negócio ou para a TI está cada vez mais inclinada para o aprendizado.

MF: e antes de encerrarmos, quais são os principais pontos que desenvolvedores e profissionais de infraestrutura devem ter em mente sobre aplicações modernas?

MK: não há mais tarefas divididas. As aplicações modernas já têm a infraestrutura praticamente embutida. Por exemplo, um desenvolvedor moderno escreve o código e solicita a criação de um contêiner. Não há um profissional de infraestrutura criando o contêiner para ele. Alguns trabalhos exigem mais foco em infraestrutura, mas também envolvem desenvolvimento. Outros exigem mais desenvolvimento de software, mas também conhecimento e acesso à infraestrutura.

Então, os profissionais de infraestrutura precisam pensar em se tornar desenvolvedores de software. E o mesmo vale para os desenvolvedores: eles precisam se tornar profissionais de infraestrutura.

Essas funções não são mais separadas, estão se fundindo. É como há uma década ou mais, quando todo time de desenvolvimento de software tinha desenvolvedores e testadores. Ninguém fala mais em testadores, porque essas duas funções se fundiram. Esse mesmo tipo de colapso e fusão de funções, desta vez entre desenvolvedores e profissionais de infraestrutura, está acontecendo agora.