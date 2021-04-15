Defina um resultado de negócios como o primeiro passo para modernizar uma aplicação

Modernizar efetivamente uma aplicação exige a adoção e o aprendizado de como utilizar tecnologias novas. Mas isso também exige novas formas de trabalho, com base nos princípios Ágeis, e uma abordagem diferente para a arquitetura de aplicações.

Os entrevistados da pesquisa afirmam precisar de parceiros de serviços para preencher lacunas em habilidades importantes. Com o IBM® Garage, especialistas em ferramentas de nuvem, serviços e práticas de desenvolvimento incorporam-se em equipes de clientes para colaborar na criação de novas aplicações nativas da nuvem ou na modernização de aplicações existentes. As equipes aprendem as habilidades necessárias para entregar a melhoria específica — ou produto mínimo viável (MVP) — que os clientes mais desejam.

Ao iniciar o trabalho com os clientes, o IBM Garage reúne todos que têm interesse no sucesso do cliente com o primeiro objetivo de identificar resultados de negócios muito específicos que a empresa precisa alcançar — por exemplo, uma melhoria específica de aplicação, uma peça de middleware que funcione com melhor ou – voltados para os controles. Tudo o que a equipe escolher modernizar deve vir do que os usuários finais realmente desejam.

Depois de definir o resultado, a equipe então faz avaliações da meta em termos de como fazê-lo mais rápido, gastar menos dinheiro, alcançar um desempenho mais elevado e manter a segurança consistente. Embora seja uma suposição comum de que a velocidade sempre vence o argumento, muitas empresas equiparam a velocidade com hackear coisas. Testar ou pilotar ideias incompletos pode deixar a equipe se perguntando por que modernizar traz pouco retorno.