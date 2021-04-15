Defina um resultado de negócios como o primeiro passo para modernizar uma aplicação

Os resultados de um estudo da Forrester encomendado pela IBM indicam que há um aumento contínuo no uso de plataformas de contêineres de nuvem pública e nuvem privada, bem como de máquinas virtuais (VMs) [1]. As empresas visam obter vantagens competitivas e construir relacionamentos duradouros com os clientes por meio de experiências digitais. Crítico para seu sucesso é a forma como essas empresas lidam com os desafios de transformações digitais complexas e plataformas de nuvem.
À medida que suas equipes implementam uma estratégia nativa da nuvem para atingir os objetivos de negócios da organização, esses três desafios exercem pressão constante sobre os líderes de DevOps e TI:
Considerando essa pressão, a chave para modernizar qualquer aplicação é primeiro definir um resultado de negócios claro e alcançável. Isso significa alinhar todos os stakeholders na empresa em um entendimento comum do que os clientes realmente precisam agora. Com essa clareza, é muito mais fácil definir qual experiência de aplicação a equipe precisa criar no mínimo. Melhorar um valor inicial entregue aos clientes demonstra compromisso contínuo.
Modernizar efetivamente uma aplicação exige a adoção e o aprendizado de como utilizar tecnologias novas. Mas isso também exige novas formas de trabalho, com base nos princípios Ágeis, e uma abordagem diferente para a arquitetura de aplicações.
Os entrevistados da pesquisa afirmam precisar de parceiros de serviços para preencher lacunas em habilidades importantes. Com o IBM® Garage, especialistas em ferramentas de nuvem, serviços e práticas de desenvolvimento incorporam-se em equipes de clientes para colaborar na criação de novas aplicações nativas da nuvem ou na modernização de aplicações existentes. As equipes aprendem as habilidades necessárias para entregar a melhoria específica — ou produto mínimo viável (MVP) — que os clientes mais desejam.
Ao iniciar o trabalho com os clientes, o IBM Garage reúne todos que têm interesse no sucesso do cliente com o primeiro objetivo de identificar resultados de negócios muito específicos que a empresa precisa alcançar — por exemplo, uma melhoria específica de aplicação, uma peça de middleware que funcione com melhor ou – voltados para os controles. Tudo o que a equipe escolher modernizar deve vir do que os usuários finais realmente desejam.
Depois de definir o resultado, a equipe então faz avaliações da meta em termos de como fazê-lo mais rápido, gastar menos dinheiro, alcançar um desempenho mais elevado e manter a segurança consistente. Embora seja uma suposição comum de que a velocidade sempre vence o argumento, muitas empresas equiparam a velocidade com hackear coisas. Testar ou pilotar ideias incompletos pode deixar a equipe se perguntando por que modernizar traz pouco retorno.
Ao fornecer portabilidade, as plataformas baseadas em contêineres permitem implementações de aplicações de nuvem híbrida e multinuvem. No entanto, diferenças em ambientes específicos muitas vezes bloqueiam o acesso total à promessa de portabilidade. Com soluções de nuvem distribuída, parceiros de serviços como a IBM, por meio do IBM Cloud Satellite, fornecem serviços implementáveis de forma consistente em qualquer ambiente. A equipe de DevOps tem a mesma experiência em todos os lugares, permitindo que seu trabalho ganhe velocidade por meio da familiaridade; e a consistência cria muitas oportunidades para automação.
Muitas organizações precisam executar aplicações muito próximas às fontes de dados para atender às demandas de baixa latência e requisitos de residência regional. Com o IBM Cloud Satellite, as equipes podem usar uma única experiência de identidade e acesso em todos os ambientes sem precisar se conectar através da internet; e as aplicações executadas localmente mantêm os dados locais.
Acelere sua jornada para a nuvem modernizando as aplicações existentes com as soluções de nuvem híbrida e IA da IBM. Ganhe flexibilidade, aumente a escalabilidade e estimule a inovação com a consultoria de especialistas e serviços de cocriação adaptados às necessidades exclusivas do seu negócio.
Receba insights sobre como acelerar a modernização de aplicações com o Guia de Campo da IBM. Saiba como contêineres, Kubernetes e microsserviços podem simplificar as operações, aumentar a produtividade e estimular a eficiência em sua jornada de modernização.
Aprofunde-se no Kubernetes, a plataforma líder de mercado para automatizar a implementação, a escalabilidade e as operações de contêineres de aplicações. Saiba como ela simplifica o gerenciamento, aumenta a eficiência e permite escalar suas aplicações nativas da nuvem sem dificuldades.
Saiba como os CEOs podem assumir a liderança no uso da IA generativa para modernização de aplicações. Conheça as três principais prioridades para estimular a transformação e as próximas etapas que todo CEO precisa seguir para se manter à frente neste cenário digital em constante evolução.
Descubra como o IBM® Watsonx Code Assistant for Z está transformando a modernização das aplicações com a IA. Saiba como aumentar a produtividade, reduzir os custos e modernizar os sistemas legados para garantir o sucesso no futuro.
O Instana simplifica sua jornada de migração para a nuvem, oferecendo monitoramento abrangente e insights praticáveis.
Aproveite a IA generativa para modernização acelerada e simplificada de aplicações de mainframe.
Otimize as aplicações legadas com a nuvem híbrida e os serviços e estratégias de modernização orientados por IA.
