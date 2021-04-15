Tags
Defina um resultado de negócios como o primeiro passo para modernizar uma aplicação

OPERAÇÕES (EMPRESA) red 4 IA generativa

Quando combinado com o uso de serviços de nuvem, um entendimento claro das necessidades do cliente vai longe na redução da confusão relacionada à complexidade da TI.
 

Os resultados de um estudo da Forrester encomendado pela IBM indicam que há um aumento contínuo no uso de plataformas de contêineres de nuvem pública e nuvem privada, bem como de máquinas virtuais (VMs) [1]. As empresas visam obter vantagens competitivas e construir relacionamentos duradouros com os clientes por meio de experiências digitais. Crítico para seu sucesso é a forma como essas empresas lidam com os desafios de transformações digitais complexas e plataformas de nuvem.

À medida que suas equipes implementam uma estratégia nativa da nuvem para atingir os objetivos de negócios da organização, esses três desafios exercem pressão constante sobre os líderes de DevOps e TI:

  1. Manutenção de sistemas legados existentes, modernizando conforme necessário.
  2. Modernizar, criar e implementar aplicações com segurança consistente em diferentes sistemas e plataformas.
  3. Formar equipes de desenvolvimento e operações qualificadas, capazes de implementar experiências do cliente resilientes com velocidade e agilidade.

Considerando essa pressão, a chave para modernizar qualquer aplicação é primeiro definir um resultado de negócios claro e alcançável. Isso significa alinhar todos os stakeholders na empresa em um entendimento comum do que os clientes realmente precisam agora. Com essa clareza, é muito mais fácil definir qual experiência de aplicação a equipe precisa criar no mínimo. Melhorar um valor inicial entregue aos clientes demonstra compromisso contínuo.

 

Modernizar com parceiros de serviço acelera a aquisição de novas habilidades por parte das equipes

Modernizar efetivamente uma aplicação exige a adoção e o aprendizado de como utilizar tecnologias novas. Mas isso também exige novas formas de trabalho, com base nos princípios Ágeis, e uma abordagem diferente para a arquitetura de aplicações.

Os entrevistados da pesquisa afirmam precisar de parceiros de serviços para preencher lacunas em habilidades importantes. Com o IBM® Garage, especialistas em ferramentas de nuvem, serviços e práticas de desenvolvimento incorporam-se em equipes de clientes para colaborar na criação de novas aplicações nativas da nuvem ou na modernização de aplicações existentes. As equipes aprendem as habilidades necessárias para entregar a melhoria específica — ou produto mínimo viável (MVP) — que os clientes mais desejam.

Ao iniciar o trabalho com os clientes, o IBM Garage reúne todos que têm interesse no sucesso do cliente com o primeiro objetivo de identificar resultados de negócios muito específicos que a empresa precisa alcançar — por exemplo, uma melhoria específica de aplicação, uma peça de middleware que funcione com melhor ou – voltados para os controles. Tudo o que a equipe escolher modernizar deve vir do que os usuários finais realmente desejam.

Depois de definir o resultado, a equipe então faz avaliações da meta em termos de como fazê-lo mais rápido, gastar menos dinheiro, alcançar um desempenho mais elevado e manter a segurança consistente. Embora seja uma suposição comum de que a velocidade sempre vence o argumento, muitas empresas equiparam a velocidade com hackear coisas. Testar ou pilotar ideias incompletos pode deixar a equipe se perguntando por que modernizar traz pouco retorno.

Redução da complexidade com ferramentas e serviços de nuvem distribuídos

Ao fornecer portabilidade, as plataformas baseadas em contêineres permitem implementações de aplicações de nuvem híbrida e multinuvem. No entanto, diferenças em ambientes específicos muitas vezes bloqueiam o acesso total à promessa de portabilidade. Com soluções de nuvem distribuída, parceiros de serviços como a IBM, por meio do IBM Cloud Satellite, fornecem serviços implementáveis de forma consistente em qualquer ambiente. A equipe de DevOps tem a mesma experiência em todos os lugares, permitindo que seu trabalho ganhe velocidade por meio da familiaridade; e a consistência cria muitas oportunidades para automação.

Segurança e conformidade

Muitas organizações precisam executar aplicações muito próximas às fontes de dados para atender às demandas de baixa latência e requisitos de residência regional. Com o IBM Cloud Satellite, as equipes podem usar uma única experiência de identidade e acesso em todos os ambientes sem precisar se conectar através da internet; e as aplicações executadas localmente mantêm os dados locais.

