Embora os agentes mal-intencionados possam se valer de ferramentas de IA para agilizar seus processos, os defensores podem e devem fazer o mesmo.

De acordo com o relatório do custo das violações de dados, da IBM, as organizações que utilizam IA e automação para segurança cibernética podem reduzir significativamente os custos das violações.

A IA pode tornar as ações de prevenção mais eficazes e acelerar os prazos de detecção e remediação, economizando US$ 1,88 milhão do custo de uma violação de dados. (Para organizações que investem amplamente em IA de segurança e automação, a média de custo de cada violação é de US$ 3,84 milhões. Para organizações sem AI e automação de segurança, o custo médio de violação é de US$ 5,72 milhões.

A IA tradicional, baseada em regras, já está presente em muitas ferramentas comuns de segurança cibernética, como as ferramentas de detecção e resposta de endpoint (EDR) e as ferramentas de análise de dados de usuários e entidades (UEBA). Mas novos modelos de IA generativa também estão prontos para ajudar os defensores.

"Acho que os modelos de IA generativa terão grande impacto em aspectos como a resposta a incidentes", afirma Boonen. "Por exemplo, podem entender ou resumir incidentes mais rápido porque os modelos podem analisar muito mais dados em um período mais curto do que um humano."

Isso acelera o processo para os analistas, que podem utilizar esses insights para impedir as ameaças de forma mais rápida e eficaz.

E embora as IAs possam produzir os deepfakes que os agentes mal-intencionados utilizam para enganar as pessoas, também podem desempenhar um papel vital no combate a esses mesmos esquemas.

"Algumas imagens já parecem quase indistinguíveis das imagens reais e, à medida que avançamos, suspeito que a maioria das pessoas não será capaz de diferenciar", explica Boonen. “Então acho que teremos que treinar modelos de IA para dizer: "Este vídeo é falso" ou "Esta imagem é falsa" onde os humanos não conseguem fazer isso.”

Com o futuro das ameaças impulsionadas por IA, o impacto da IA sobre os profissionais de cibersegurança provavelmente será mais uma mudança gradual do que uma reviravolta explosiva. Em vez de se deixar levar pelo hype ou se deixar levar pelos pessimistas, será melhor que as equipes de segurança continuem fazendo o que sempre fizeram: ficarem atentas ao futuro com os pés firmemente plantados no presente.