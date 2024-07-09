Contexto global: o ano de 2013 foi marcado pela ascensão da computação em nuvem, que expandiu a superfície de ataque para criminosos cibernéticos. As revelações de Snowden começaram em junho de 2013.

Em 2013, o ransomware começou a ganhar força como uma ameaça significativa, e as violações de dados se tornaram mais predominantes.

A violação de dados do Target comprometeu 40 milhões de contas de cartões de crédito e débito e 70 milhões de registros de clientes. A Adobe Systems também sofreu uma violação que expôs 38 milhões de contas de usuário. Além disso, o New York Times foi atacado pelo Exército Eletrônico Sírio, tirando seu site do ar por quase duas horas. E a violação de dados do Yahoo comprometeu 500 milhões de contas de usuários, embora não fosse relatada por três anos.

Em 2013, mais de meio bilhão de registros de informações de identificação pessoal, incluindo nomes, e-mails, números de cartão de crédito e senhas, foram roubados.