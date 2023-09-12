A solução de observabilidade da IBM, o IBM Instana, foi desenvolvida especificamente para ser nativa da nuvem e projetada para fornecer dados de alta fidelidade de forma automática e contínua (granularidade de um segundo e rastreios de ponta a ponta) com o contexto de dependências lógicas e físicas em ambientes de aplicações, móveis, da web e de infraestrutura.

Nossos clientes conseguiram obter resultados tangíveis usando a observabilidade em tempo real.

“Nossa equipe pode dedicar mais tempo ao planejamento de roteiros e novas funcionalidades em vez de passar o dia resolvendo problemas.” — Eddie Castillo, Chefe de Marketing da ExaVault Inc.

A equipe também observou que desde que a ExaVault começou a usar o Instana, o tempo médio de resolução (MTTR) de bugs que afetam o cliente caiu 56,6%. Além disso, as lentidões e o downtime da plataforma diminuíram substancialmente. Antes era de 99,51% de tempo de atividade, e agora está em 99,99%. "Estamos alcançando o objetivo que estabelecemos", explica Fite. "A razão pela qual conseguimos fazer isso é que tínhamos melhor visibilidade de nossos problemas".

Adoramos a facilidade de implementar e manter o agente. Não há sobrecarga operacional” – Grégory Schiano, Diretor Técnico da Altissia

Se você deseja aprimorar suas práticas de observabilidade com visibilidade full stack e a capacidade de monitorar suas dependências de nuvem em tempo real, nós o convidamos a solicitar uma demo.