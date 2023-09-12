Desmistificando a observabilidade – Parte 5: você pode criar um sistema observável sem automação orientada pela observabilidade

Tags
Automação de TI
12 de setembro de 2023

3 min de leitura

Autor

Thanos Matzanas

Senior Product and the Global AWS Alliance Lead for Instana

IBM

Em nossa série de blogs, desmistificamos o seguinte sobre a observabilidade até agora:

Neste post, abordaremos outra falácia que limita o potencial da observabilidade— a de criar um sistema observável sem observabilidade impulsionado pela automação.

Boletim informativo do setor

As mais recentes notícias de tecnologia, corroboradas por insights de especialistas.

Mantenha-se atualizado sobre as tendências mais importantes e fascinantes do setor em IA, automação, dados e muito mais com o boletim informativo da Think. Consulte a declaração de privacidade da IBM.

Agradecemos a você! Você se inscreveu.

Sua inscrição será entregue em inglês. Você pode encontrar um link para cancelar a inscrição em todos os boletins informativos. Você pode gerenciar suas inscrições ou cancelar a inscrição aqui. Consulte nossa declaração de privacidade da IBM para obter mais informações.

Por que é mito?

A ideia de que é possível criar um sistema observável sem automação baseada na observabilidade é um mito, pois subestima o papel vital que a automação baseada na observabilidade desempenha nas operações modernas de TI.

Nos ambientes complexos e dinâmicos atuais, as abordagens manuais tradicionais não conseguem entregar a agilidade, a precisão e a escalabilidade exigidas pelas práticas de engenharia de confiabilidade local (SRE) e DevOps.

A automação impulsionada por observabilidade aproveita insights em tempo real de monitoramento e dados de telemetria para informar processos de automação inteligentes. Essa sinergia permite que as equipes detectem anomalias, prevejam problemas e respondam de forma proativa, garantindo disponibilidade e confiabilidade contínuas do serviço. Ao automatizar respostas a incidentes, escala de recursos e ajustes de configuração, as organizações podem otimizar operações, reduzir erros humanos e alcançar a iteração e implementação rápidas essenciais às filosofias de SRE e DevOps.

Mixture of Experts | 28 de agosto, episódio 70

Decodificando a IA: resumo semanal das notícias

Participe do nosso renomado painel de engenheiros, pesquisadores, líderes de produtos e outros enquanto filtram as informações sobre IA para trazerem a você as mais recentes notícias e insights sobre IA.
Assista aos episódios mais recentes do podcast

Fato: a automação desempenha um papel crucial na observabilidade (e em qualquer organização de TI moderna)

Departamentos de TI de alto desempenho tendem a lançar software com mais frequência, e tentar acompanhar manualmente não é sustentável nem escalável. A variedade de tecnologia em uso também significa que você nem sempre terá um especialista no assunto (SME) disponível para auxiliar na instalação e configuração de novas aplicações. O fato é que a configuração e instalação automatizadas eliminam erros manuais, reduzem o tempo de implementação e melhoram a consistência em diferentes ambientes.

A automação agiliza o processo de causa raiz com algoritmos de aprendizado de máquina, técnicas de detecção de anomalias e análise preditiva de dados, ajudando a identificar padrões e anomalias que os operadores humanos podem não detectar. A análise automatizada reduz o tempo necessário para identificar a causa raiz e melhora a precisão da detecção, levando a tempos de resolução mais rápidos. A seguir estão alguns benefícios proporcionados pela automação:

  • Insights em tempo real: muitas tarefas de observação e monitoramento exigem análise em tempo real para detectar problemas e responder prontamente. A observação manual não consegue igualar a velocidade e a precisão dos sistemas automatizados na identificação de anomalias e na degradação do desempenho em tempo real.
  • Erro humano reduzido: a observação manual introduz um risco maior de erro humano. Observar e interpretar dados manualmente pode levar a inconsistências e omissões, podendo fazer com que problemas críticos sejam negligenciados.
  • Relação custo/benefício: a observação manual pode exigir um pessoal exclusivo, o que aumenta os custos com a mão de obra. Uma vez instalada, a automação pode operar de forma contínua e eficiente sem incorrer em mais despesas com recursos humanos.
  • Dados históricos e tendências: sistemas automatizados podem armazenar e analisar dados históricos de forma eficiente, permitindo análise de tendências e reconhecimento de padrões. Essas informações são vitais para o planejamento de capacidade e a otimização do desempenho.
  • Integrações: a automação permite a fácil integração com várias ferramentas e plataformas, facilitando um ecossistema de observação mais abrangente e coeso. Esse nível de integração é difícil de alcançar com esforços manuais.

Abordagem da IBM para a observabilidade empresarial

A solução de observabilidade da IBM, o IBM Instana, foi desenvolvida especificamente para ser nativa da nuvem e projetada para fornecer dados de alta fidelidade de forma automática e contínua (granularidade de um segundo e rastreios de ponta a ponta) com o contexto de dependências lógicas e físicas em ambientes de aplicações, móveis, da web e de infraestrutura.

Nossos clientes conseguiram obter resultados tangíveis usando a observabilidade em tempo real.

“Nossa equipe pode dedicar mais tempo ao planejamento de roteiros e novas funcionalidades em vez de passar o dia resolvendo problemas.” — Eddie Castillo, Chefe de Marketing da ExaVault Inc.

A equipe também observou que desde que a ExaVault começou a usar o Instana, o tempo médio de resolução (MTTR) de bugs que afetam o cliente caiu 56,6%. Além disso, as lentidões e o downtime da plataforma diminuíram substancialmente. Antes era de 99,51% de tempo de atividade, e agora está em 99,99%. "Estamos alcançando o objetivo que estabelecemos", explica Fite. "A razão pela qual conseguimos fazer isso é que tínhamos melhor visibilidade de nossos problemas".

Adoramos a facilidade de implementar e manter o agente. Não há sobrecarga operacional” – Grégory Schiano, Diretor Técnico da Altissia

Se você deseja aprimorar suas práticas de observabilidade com visibilidade full stack e a capacidade de monitorar suas dependências de nuvem em tempo real, nós o convidamos a solicitar uma demo.

O que está por vir

Fique de olho no nosso próximo post de blog, onde desmentimos outro mito predominante: “A observabilidade é uma parte de seu stack.” 
Soluções relacionadas
Observabilidade automatizada full stack

Identifique e corrija rapidamente a fonte do problema. Dados em tempo real e de alta fidelidade oferecem visibilidade total sobre os ambientes dinâmicos das aplicações e da infraestrutura.

 Saiba mais sobre observabilidade full stack
Consultoria de AIOps

Eleve a automação e as operações de TI com a IA generativa, alinhando todos os aspectos da sua infraestrutura de TI com as prioridades do negócio.

 Saiba mais sobre a consultoria de AIOps
IBM SevOne Network Performance Management

O IBM SevOne Network Performance Management é um software de monitoramento e análise que oferece visibilidade em tempo real e insights sobre redes complexas.

 Monitorar o desempenho da rede
Dê o próximo passo

Descubra como a IA para operações de TI oferece os insights necessários para ajudar a impulsionar um desempenho excepcional nos negócios.

 Explore soluções AIOps Agende uma demonstração em tempo real