Em nossa série de blogs, desmistificamos o seguinte sobre a observabilidade até agora:
Neste post, abordaremos outra falácia que limita o potencial da observabilidade— a de criar um sistema observável sem observabilidade impulsionado pela automação.
Boletim informativo do setor
Mantenha-se atualizado sobre as tendências mais importantes e fascinantes do setor em IA, automação, dados e muito mais com o boletim informativo da Think. Consulte a declaração de privacidade da IBM.
Sua inscrição será entregue em inglês. Você pode encontrar um link para cancelar a inscrição em todos os boletins informativos. Você pode gerenciar suas inscrições ou cancelar a inscrição aqui. Consulte nossa declaração de privacidade da IBM para obter mais informações.
A ideia de que é possível criar um sistema observável sem automação baseada na observabilidade é um mito, pois subestima o papel vital que a automação baseada na observabilidade desempenha nas operações modernas de TI.
Nos ambientes complexos e dinâmicos atuais, as abordagens manuais tradicionais não conseguem entregar a agilidade, a precisão e a escalabilidade exigidas pelas práticas de engenharia de confiabilidade local (SRE) e DevOps.
A automação impulsionada por observabilidade aproveita insights em tempo real de monitoramento e dados de telemetria para informar processos de automação inteligentes. Essa sinergia permite que as equipes detectem anomalias, prevejam problemas e respondam de forma proativa, garantindo disponibilidade e confiabilidade contínuas do serviço. Ao automatizar respostas a incidentes, escala de recursos e ajustes de configuração, as organizações podem otimizar operações, reduzir erros humanos e alcançar a iteração e implementação rápidas essenciais às filosofias de SRE e DevOps.
Departamentos de TI de alto desempenho tendem a lançar software com mais frequência, e tentar acompanhar manualmente não é sustentável nem escalável. A variedade de tecnologia em uso também significa que você nem sempre terá um especialista no assunto (SME) disponível para auxiliar na instalação e configuração de novas aplicações. O fato é que a configuração e instalação automatizadas eliminam erros manuais, reduzem o tempo de implementação e melhoram a consistência em diferentes ambientes.
A automação agiliza o processo de causa raiz com algoritmos de aprendizado de máquina, técnicas de detecção de anomalias e análise preditiva de dados, ajudando a identificar padrões e anomalias que os operadores humanos podem não detectar. A análise automatizada reduz o tempo necessário para identificar a causa raiz e melhora a precisão da detecção, levando a tempos de resolução mais rápidos. A seguir estão alguns benefícios proporcionados pela automação:
A solução de observabilidade da IBM, o IBM Instana, foi desenvolvida especificamente para ser nativa da nuvem e projetada para fornecer dados de alta fidelidade de forma automática e contínua (granularidade de um segundo e rastreios de ponta a ponta) com o contexto de dependências lógicas e físicas em ambientes de aplicações, móveis, da web e de infraestrutura.
Nossos clientes conseguiram obter resultados tangíveis usando a observabilidade em tempo real.
“Nossa equipe pode dedicar mais tempo ao planejamento de roteiros e novas funcionalidades em vez de passar o dia resolvendo problemas.” — Eddie Castillo, Chefe de Marketing da ExaVault Inc.
A equipe também observou que desde que a ExaVault começou a usar o Instana, o tempo médio de resolução (MTTR) de bugs que afetam o cliente caiu 56,6%. Além disso, as lentidões e o downtime da plataforma diminuíram substancialmente. Antes era de 99,51% de tempo de atividade, e agora está em 99,99%. "Estamos alcançando o objetivo que estabelecemos", explica Fite. "A razão pela qual conseguimos fazer isso é que tínhamos melhor visibilidade de nossos problemas".
Adoramos a facilidade de implementar e manter o agente. Não há sobrecarga operacional” – Grégory Schiano, Diretor Técnico da Altissia
Se você deseja aprimorar suas práticas de observabilidade com visibilidade full stack e a capacidade de monitorar suas dependências de nuvem em tempo real, nós o convidamos a solicitar uma demo.
Fique de olho no nosso próximo post de blog, onde desmentimos outro mito predominante: “A observabilidade é uma parte de seu stack.”
Descubra a importância da observabilidade e como ela pode ajudar você a obter insights sobre comportamentos de sistemas.
O IBM Instana Observability pode ajudar você a alcançar um ROI de 219% e reduzir em 90% o tempo gasto pelos desenvolvedores na solução de problemas
Identifique e corrija rapidamente a fonte do problema. Dados em tempo real e de alta fidelidade oferecem visibilidade total sobre os ambientes dinâmicos das aplicações e da infraestrutura.
Eleve a automação e as operações de TI com a IA generativa, alinhando todos os aspectos da sua infraestrutura de TI com as prioridades do negócio.
O IBM SevOne Network Performance Management é um software de monitoramento e análise que oferece visibilidade em tempo real e insights sobre redes complexas.
Descubra como a IA para operações de TI oferece os insights necessários para ajudar a impulsionar um desempenho excepcional nos negócios.