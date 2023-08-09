Desmistificando a observabilidade – Parte 3: Por que a observabilidade funciona em todos os ambientes, não apenas em sistemas de grande escala

Em nossa série de blogs, desmistificamos o seguinte sobre a observabilidade até agora:
Observabilidade refere-se à capacidade de obter insights sobre o comportamento interno de um sistema com base em saídas ou sinais externos. O principal objetivo da observabilidade é fornecer às equipes de TI as ferramentas necessárias para compreender o desempenho do sistema, identificar problemas e solucioná-los de forma eficaz.
Neste artigo, vamos abordar o mito comum de que a observabilidade só é relevante e benéfica para sistemas de grande escala ou arquiteturas complexas.
O problema com esse equívoco é que ele pode dissuadir organizações ou equipes menores de adotarem práticas de observabilidade. Muitas empresas, no entanto, têm as aplicações como negócios, e a falta de um framework de observabilidade pode limitar a capacidade de diagnosticar problemas e otimizar os sistemas em tempo hábil.
Vejamos um exemplo de aplicações da web em aplicações de sistemas menores. Mesmo uma simples aplicação pode se beneficiar da observabilidade ao implementar registros e métricas básicos. Ao monitorar as interações do usuário, os tempos de solicitação/resposta e as taxas de erro, os desenvolvedores detectam anomalias e identificam áreas para melhoria. Isso pode levar a uma melhor experiência do usuário e, assim, aumentar o sucesso da aplicação.
O valor da observabilidade reside na obtenção de insights sobre o comportamento do sistema, na identificação de gargalos de desempenho e na solução eficaz dos problemas. Mesmo aplicações simples se beneficiam da observabilidade ao monitorar proativamente os componentes críticos e detectar precocemente as anomalias.
Além disso, considere o caso de uma arquitetura de microsserviços . Embora cada microsserviço seja relativamente simples por si só, as interações e dependências entre eles podem rapidamente ficar complexas. Nesses casos, a observabilidade é crucial para rastrear solicitações em diferentes serviços, medir a latência e identificar gargalos de desempenho.
Start-ups e pequenas empresas que crescem com rapidez podem se beneficiar muito com a observabilidade. À medida que seus sistemas crescem em complexidade, elas enfrentam novos desafios e possíveis falhas. Ao adotar a observabilidade desde o início, essas organizações criam uma base sólida para o monitoramento e a resolução de problemas, garantindo um crescimento mais tranquilo e minimizando o risco de incidentes.
Até mesmo um desenvolvedor que trabalha em um projeto pessoal pode ganhar insights com a observabilidade. Ao usar o monitoramento em tempo real para ver eventos e métricas relevantes durante o desenvolvimento e os testes, ele pode detectar precocemente os problemas e, assim, gerar aplicações mais robustas e confiáveis.
Um exemplo notável da importância da observabilidade ocorreu em 2012, quando uma empresa de serviços financeiros perdeu mais de US$ 400 milhões em menos de uma hora devido a um glitch no software. Essa falha catastrófica foi causada por um erro na implementação do código. Esse incidente enfatiza a natureza crítica da observabilidade em setores como o de sistemas financeiros, onde erros aparentemente pequenos podem ter consequências graves.
A observabilidade fornece insights essenciais e recursos de diagnóstico para sistemas de todos os tamanhos e arquiteturas. Isso significa melhor desempenho do sistema, maior confiabilidade e melhores experiências do usuário. Não importa o tamanho de sua organização, considere a implementação de uma solução de observabilidade como parte integrante de suas práticas de engenharia e monitoramento de software. É uma das melhores maneiras de manter a competitividade e a resiliência no cenário atual impulsionado pela tecnologia e em constante mudança.
Alto desempenho durante um boom sem precedentes: Durante o lockdown de 2020, o comércio online atingiu volumes sem precedentes em todo o mundo. Naquele ano, a GittiGidiyor viu a receita de vendas móveis disparar 82% e conseguiu acomodar um aumento de quatro a cinco vezes em seu volume geral durante a Black Friday.
Melhorar os resultados dos pacientes: a Mayden cria tecnologia digital que muda as possibilidades para médicos e pacientes. Ela usam a observabilidade na prestação de serviços de saúde mental, e o principal produto da empresa, o iaptus, presta serviços de saúde mental a mais de cinco milhões de pacientes no Reino Unido.
A solução de observabilidade da IBM, o IBM Instana, foi desenvolvida especificamente para ser nativa da nuvem e projetada para fornecer dados de alta fidelidade de forma automática e contínua (por exemplo, granularidade de um segundo e rastreios de ponta a ponta) com o contexto de dependências lógicas e físicas em ambientes de aplicações, móveis, da web e de infraestrutura. Nossos clientes conseguiram obter resultados tangíveis usando a observabilidade em tempo real.
Fique ligado em nosso próximo blog, onde desmistificamos outra crença comum sobre a observabilidade: “A observabilidade é cara”. Prepare-se para descobrir os benefícios e as aplicações mais amplos que o aguardam.
