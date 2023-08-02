Desmistificando a observabilidade – Por que a observabilidade é importante para todos, não apenas para os SREs

Em nossa série de blogs, desmistificamos o seguinte sobre a observabilidade até agora:
Neste post, abordaremos outra falácia que limita o potencial da observabilidade, a de que ela foi criada exclusivamente para engenheiros de confiabilidade local (SREs).
Boletim informativo do setor
Mantenha-se atualizado sobre as tendências mais importantes e fascinantes do setor em IA, automação, dados e muito mais com o boletim informativo da Think. Consulte a declaração de privacidade da IBM.
Sua inscrição será entregue em inglês. Você pode encontrar um link para cancelar a inscrição em todos os boletins informativos. Você pode gerenciar suas inscrições ou cancelar a inscrição aqui. Consulte nossa declaração de privacidade da IBM para obter mais informações.
Esse equívoco em torno da observabilidade surge da crença de que ela atende exclusivamente aos engenheiros de confiabilidade local(SREs) e que eles são a única função que pode utilizar os dados coletados por meio de soluções de observabilidade. Na realidade, a observabilidade vai muito além de qualquer função ou equipe singular dentro de uma organização.
A transição para ambientes nativos da nuvem significa mais do que adotar novas tecnologias; também implica uma mudança na forma como as pessoas trabalham. Essa transformação é inerentemente de natureza sociotécnica. Embora a própria cadeia de ferramentas de microsserviços não exija explicitamente novas práticas sociais na superfície, para aproveitar todos os benefícios dessa tecnologia é necessária uma mudança nos hábitos de trabalho. Essa necessidade se torna aparente quando as equipes progridem várias etapas no processo, apenas para descobrir que suas antigas abordagens não lidam com os custos de gerenciamento introduzidos pela tecnologia.
À medida que os sistemas, aplicações e microsserviços se tornam mais interligados e complexos, também fica mais difícil identificar e lidar com incidentes. No passado, as organizações podem ter contado com os SREs para solucionar problemas e remediar incidentes. Porém, agora, a TI é muito mais um esporte de equipe, e as abordagens mais antigas nem sempre são eficazes ou eficientes em termos de custo. Mas o ponto principal é que a adoção de padrões de projeto nativos da nuvem torna necessário ter sistemas observáveis.
A verdade é que todas as equipes (DevOps, SRE, Plataformas, ITOps e Desenvolvimento) precisam e merecem acesso aos dados que desejam com o contexto de dependências lógicas e físicas em dispositivos móveis, web, aplicações e infraestrutura.
Uma solução de observabilidade oferece insights valiosos a múltiplos stakeholders envolvidos no desenvolvimento e nas operações de software, com benefícios que se estendem a desenvolvedores, equipes de operações, gerentes de produtos e até mesmo stakeholders de negócios. Essa abordagem inclusiva permite feedback rápido sobre implementações novas e mais frequentes, garantindo a resolução rápida de problemas e melhor qualidade de software.
Vamos explorar alguns casos de uso importantes para essas outras funções dentro de uma organização:
Dar acesso aberto aos dados da observabilidade é crucial à medida que os sistemas de TI evoluem e as definições de trabalho se expandem. É assim que você dá, aos principais stakeholders, os dados que eles precisam para beneficiar a organização. É por isso que, na hora de selecionar uma ferramenta de observabilidade, é essencial entender os modelos de preço e considerar um que não imponha cobranças extras para usuários extras.
Para construir uma organização de TI mais robusta e inovadora, é imperativo separar os fatos da ficção quanto à observabilidade. Ao compreender os benefícios multifacetados da observabilidade e adotar uma gama mais ampla de fontes de dados, você libera novas possibilidades para melhorar a confiabilidade e os resultados de negócios.
A solução de observabilidade da IBM, o IBM Instana, foi desenvolvida especificamente para ser nativa da nuvem e projetada para fornecer de forma automática e contínua dados de alta fidelidade (granularidade de um segundo e rastreamentos de ponta a ponta) com o contexto de dependências lógicas e físicas em ambientes móveis e da web, aplicações e infraestrutura. Nossos clientes conseguiram obter resultados tangíveis usando a observabilidade em tempo real.
Se você quiser aprimorar suas práticas de observabilidade com visibilidade full stack e a capacidade de monitorar suas dependências de nuvem em tempo real, nós o convidamos a solicitar uma demo.
Garantir escalabilidade para o crescimento do negócio: “Depois de implementar o Instana, tivemos visibilidade de coisas que nunca vimos antes”, diz Marcus Sengol, SVP de Operações Técnicas no Leaf Group Ltd. “O Instana facilita muito o detalhamento de cada uma de nossos principais KPIs e métricas, permitindo-nos otimizar diferentes partes de nossa stack e localizar problemas de desempenho. Fizemos melhorias com base nessas métricas e continuamos a fazê-lo até hoje.”
Impulsionando a otimização: "Estávamos procurando algo que nos ajudasse a entender, em alta resolução, o desempenho de nossa solução. Queríamos ser capazes de ver, segundo a segundo, os picos e os vales que podem existir por várias razões", diz Chris Eldridge, Diretor de Operações da Mayden.
Fique ligado em nosso próximo post de blog, onde desmistificamos outro mito comum: a observabilidade é útil apenas para sistemas de grande escala ou arquiteturas complexas. Prepare-se para descobrir os benefícios e as aplicações mais amplos que o aguardam.
Descubra a importância da observabilidade e como ela pode ajudar você a obter insights sobre comportamentos de sistemas.
O IBM Instana Observability pode ajudar você a alcançar um ROI de 219% e reduzir em 90% o tempo gasto pelos desenvolvedores na solução de problemas
Identifique e corrija rapidamente a fonte do problema. Dados em tempo real e de alta fidelidade oferecem visibilidade total sobre os ambientes dinâmicos das aplicações e da infraestrutura.
Eleve a automação e as operações de TI com a IA generativa, alinhando todos os aspectos da sua infraestrutura de TI com as prioridades do negócio.
O IBM SevOne Network Performance Management é um software de monitoramento e análise que oferece visibilidade em tempo real e insights sobre redes complexas.
Descubra como a IA para operações de TI oferece os insights necessários para ajudar a impulsionar um desempenho excepcional nos negócios.