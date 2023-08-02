Desmistificando a observabilidade – Por que a observabilidade é importante para todos, não apenas para os SREs

2 de agosto de 2023

Ajuma Bella Salifu

Em nossa série de blogs, desmistificamos o seguinte sobre a observabilidade até agora:

Neste post, abordaremos outra falácia que limita o potencial da observabilidade, a de que ela foi criada exclusivamente para engenheiros de confiabilidade local (SREs).

Por que é mito?

Esse equívoco em torno da observabilidade surge da crença de que ela atende exclusivamente aos engenheiros de confiabilidade local(SREs) e que eles são a única função que pode utilizar os dados coletados por meio de soluções de observabilidade. Na realidade, a observabilidade vai muito além de qualquer função ou equipe singular dentro de uma organização.

A transição para ambientes nativos da nuvem significa mais do que adotar novas tecnologias; também implica uma mudança na forma como as pessoas trabalham. Essa transformação é inerentemente de natureza sociotécnica. Embora a própria cadeia de ferramentas de microsserviços não exija explicitamente novas práticas sociais na superfície, para aproveitar todos os benefícios dessa tecnologia é necessária uma mudança nos hábitos de trabalho. Essa necessidade se torna aparente quando as equipes progridem várias etapas no processo, apenas para descobrir que suas antigas abordagens não lidam com os custos de gerenciamento introduzidos pela tecnologia.

À medida que os sistemas, aplicações e microsserviços se tornam mais interligados e complexos, também fica mais difícil identificar e lidar com incidentes. No passado, as organizações podem ter contado com os SREs para solucionar problemas e remediar incidentes. Porém, agora, a TI é muito mais um esporte de equipe, e as abordagens mais antigas nem sempre são eficazes ou eficientes em termos de custo. Mas o ponto principal é que a adoção de padrões de projeto nativos da nuvem torna necessário ter sistemas observáveis.

Fato: todas as equipes precisam ter acesso aos dados de observabilidade

A verdade é que todas as equipes (DevOps, SRE, Plataformas, ITOps e Desenvolvimento) precisam e merecem acesso aos dados que desejam com o contexto de dependências lógicas e físicas em dispositivos móveis, web, aplicações e infraestrutura.

Uma solução de observabilidade oferece insights valiosos a múltiplos stakeholders envolvidos no desenvolvimento e nas operações de software, com benefícios que se estendem a desenvolvedores, equipes de operações, gerentes de produtos e até mesmo stakeholders de negócios. Essa abordagem inclusiva permite feedback rápido sobre implementações novas e mais frequentes, garantindo a resolução rápida de problemas e melhor qualidade de software.

Vamos explorar alguns casos de uso importantes para essas outras funções dentro de uma organização:

  • Desenvolvedores:
    • Com ferramentas de observabilidade, como o rastreio distribuído, os desenvolvedores compreendem o fluxo de solicitações nas aplicações e identificam os gargalos de desempenho. Por exemplo, eles podem analisar rastreios para ver quanto tempo cada componente de sua aplicação leva para processar uma solicitação e otimizar devidamente.
    • Para instrumentarem o código, os desenvolvedores podem incorporar mecanismos apropriados de monitoramento e observabilidade. Isso envolve colocar estrategicamente pontos de instrumentação em nível de código e instruções de registro em toda a aplicação. Com isso os desenvolvedores coletam dados e insights valiosos durante a execução do software.
    • Ao monitorar os registros das aplicações, os desenvolvedores podem identificar e corrigir erros ou exceções em seu código. Eles podem usar ferramentas de agregação e análise dos registros para procurar entradas específicas nos registros e obter insights das causas-raiz dos problemas.
  • Equipes de operações:
    • Com a observabilidade, as equipes de operações monitoram as métricas do sistema e criam alertas para comportamentos anormais. Elas podem, por exemplo, monitorar o uso da CPU, da memória e do tráfego de rede para detectar picos de desempenho ou gargalos de recursos.
    • Usando ferramentas de monitoramento e visualização em tempo real, as equipes de operações rastreiam a integridade dos sistemas distribuídos e detectam anomalias ou falhas. Elas podem identificar o impacto de eventos específicos no comportamento do sistema e responder prontamente para mitigar quaisquer problemas.
  • Gerentes de produtos:
    • Os dados da observabilidade podem gerar, aos gerentes de produtos, insights valiosos sobre o comportamento dos usuários e o desempenho da aplicação. Eles podem, por exemplo, analisar os dados da interação do usuário para saber como os clientes usam os produtos e, assim, identificar áreas para melhoria.
    • Ao correlacionar métricas de negócios com métricas de desempenho do sistema, os gerentes de produtos podem avaliar o impacto das mudanças técnicas nos principais resultados de negócios. Eles podem, por exemplo, analisar como as mudanças nos tempos de resposta afetam as taxas de conversão ou a satisfação dos clientes.
  • Stakeholders de negócios:
    • Com a observabilidade, os stakeholders de negócios podem monitorar e analisar métricas de negócios em tempo real. Eles podem, por exemplo, acompanhar a receita, o engajamento dos clientes ou as taxas de conversão e correlacioná-los com os indicadores de desempenho do sistema.
    • Compreendendo a relação entre o desempenho do sistema e os resultados da empresa, os stakeholders podem tomar decisões conscientes. Eles podem, por exemplo, dar prioridade aos investimentos em melhorias na infraestrutura.

Dar acesso aberto aos dados da observabilidade é crucial à medida que os sistemas de TI evoluem e as definições de trabalho se expandem. É assim que você dá, aos principais stakeholders, os dados que eles precisam para beneficiar a organização. É por isso que, na hora de selecionar uma ferramenta de observabilidade, é essencial entender os modelos de preço e considerar um que não imponha cobranças extras para usuários extras.

Para construir uma organização de TI mais robusta e inovadora, é imperativo separar os fatos da ficção quanto à observabilidade. Ao compreender os benefícios multifacetados da observabilidade e adotar uma gama mais ampla de fontes de dados, você libera novas possibilidades para melhorar a confiabilidade e os resultados de negócios.

Abordagem da IBM para a observabilidade empresarial

A solução de observabilidade da IBM, o IBM Instana, foi desenvolvida especificamente para ser nativa da nuvem e projetada para fornecer de forma automática e contínua dados de alta fidelidade (granularidade de um segundo e rastreamentos de ponta a ponta) com o contexto de dependências lógicas e físicas em ambientes móveis e da web, aplicações e infraestrutura. Nossos clientes conseguiram obter resultados tangíveis usando a observabilidade em tempo real.

Se você quiser aprimorar suas práticas de observabilidade com visibilidade full stack e a capacidade de monitorar suas dependências de nuvem em tempo real, nós o convidamos a solicitar uma demo.

Observabilidade em ação: histórias reais de clientes reais

Garantir escalabilidade para o crescimento do negócio: “Depois de implementar o Instana, tivemos visibilidade de coisas que nunca vimos antes”, diz Marcus Sengol, SVP de Operações Técnicas no Leaf Group Ltd. “O Instana facilita muito o detalhamento de cada uma de nossos principais KPIs e métricas, permitindo-nos otimizar diferentes partes de nossa stack e localizar problemas de desempenho. Fizemos melhorias com base nessas métricas e continuamos a fazê-lo até hoje.”

Impulsionando a otimização: "Estávamos procurando algo que nos ajudasse a entender, em alta resolução, o desempenho de nossa solução. Queríamos ser capazes de ver, segundo a segundo, os picos e os vales que podem existir por várias razões", diz Chris Eldridge, Diretor de Operações da Mayden.

O que está por vir?

Fique ligado em nosso próximo post de blog, onde desmistificamos outro mito comum: a observabilidade é útil apenas para sistemas de grande escala ou arquiteturas complexas. Prepare-se para descobrir os benefícios e as aplicações mais amplos que o aguardam.
