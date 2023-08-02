Desmistificando a observabilidade – Por que a observabilidade é importante para todos, não apenas para os SREs

Esse equívoco em torno da observabilidade surge da crença de que ela atende exclusivamente aos engenheiros de confiabilidade local(SREs) e que eles são a única função que pode utilizar os dados coletados por meio de soluções de observabilidade. Na realidade, a observabilidade vai muito além de qualquer função ou equipe singular dentro de uma organização.

A transição para ambientes nativos da nuvem significa mais do que adotar novas tecnologias; também implica uma mudança na forma como as pessoas trabalham. Essa transformação é inerentemente de natureza sociotécnica. Embora a própria cadeia de ferramentas de microsserviços não exija explicitamente novas práticas sociais na superfície, para aproveitar todos os benefícios dessa tecnologia é necessária uma mudança nos hábitos de trabalho. Essa necessidade se torna aparente quando as equipes progridem várias etapas no processo, apenas para descobrir que suas antigas abordagens não lidam com os custos de gerenciamento introduzidos pela tecnologia.

À medida que os sistemas, aplicações e microsserviços se tornam mais interligados e complexos, também fica mais difícil identificar e lidar com incidentes. No passado, as organizações podem ter contado com os SREs para solucionar problemas e remediar incidentes. Porém, agora, a TI é muito mais um esporte de equipe, e as abordagens mais antigas nem sempre são eficazes ou eficientes em termos de custo. Mas o ponto principal é que a adoção de padrões de projeto nativos da nuvem torna necessário ter sistemas observáveis.