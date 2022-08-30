Tags
Análise de dados

Malha de dados – Chegou a hora

Um funcionário de TI trabalhando em sua mesa com dois desktops e dois gatos

Autor

Open Innovation Community

Admin User

Por que as organizações precisam de uma malha de dados para alcançar os melhores resultados de negócios?

Os dados são um componente crítico para as empresas que buscam alcançar melhores resultados por meio de decisões e processos baseados em dados. Uma abordagem baseada em dados pode levar a uma melhor tomada de decisões, à minimização dos riscos e à vantagem competitiva. No entanto, para muitas organizações, pode ser um desafio utilizar os dados de maneira facilmente acessível e integrada. Muitas organizações têm acesso a recursos altamente qualificados e tecnologias de ponta, mas enfrentam dificuldades para migrar rápido o suficiente com as necessidades de negócios em constante mudança. Por que isso acontece? O que torna tão difícil para as organizações tornarem-se acionadas por dados?

Este artigo abrange os seguintes tópicos:

  • Introdução a uma malha de dados
  • Malha de dados versus data mesh
  • Arquitetura de referência de malha de dados
  • Como as organizações podem explorar a malha de dados?
  • Metodologia para adoção e implementação bem-sucedidas
  • Considerações técnicas

Autores: Sonia Mezzetta, Pat O’Sullivan, Jo Ramos, Elizabeth A Ackerman, Stephen W Jones, Paul Christensen, Ashok K Iyengar, Pradeep K Kutty, Bryan Kyle, Nicholas McCrory, Julio Ortega, Guillaume Subramanyam, Oliver Claude, Mehdi Charafeddine, Shankara N. Sudarsanam

Patrocinadores executivos e copatrocinadores da Academia de Tecnologia: Jo Ramos e Oliver Claude

Líder de iniciativa e co-líder: Sonia Mezzetta e Pat O'Sullivan

 

Recursos

Gartner® Predicts 2024: como a IA afetará os usuários das análises de dados

Tenha acesso a insights exclusivos sobre o cenário em evolução das soluções avançadas de BI, destacando as principais descobertas, suposições e recomendações para líderes de dados e de análises.
O data lakehouse híbrido e aberto para IA

Simplifique o acesso aos dados e automatize a governança dos dados. Conheça o poder da integração de uma estratégia de data lakehouse à sua arquitetura de dados, incluindo a otimização dos custos das suas cargas de trabalho e a escala de IA, com todos os seus dados, em qualquer lugar.
O diferenciador dos dados

Explore o guia do líder de dados para criar uma organização baseada em dados e gerar vantagem comercial.
Gerenciamento de dados para IA e análise de dados em escala

Saiba como uma abordagem de data lakehouse aberta pode oferecer dados confiáveis e execução mais rápida para as análises de dados e projetos de IA.
Como alinhar com sucesso sua estratégia de AI, dados e análises

Conecte sua estratégia e análises de dados aos objetivos de negócios com essas quatro etapas principais.
Superando a baixa adoção para tomar decisões inteligentes

Analise com mais detalhes por que os desafios de business intelligence podem persistir e o que isso significa para os usuários da organização.
Soluções relacionadas
IBM StreamSets

Crie e gerencie pipelines de dados de streaming inteligentes por meio de uma interface gráfica intuitiva, facilitando a integração sem dificuldades dos dados em ambientes híbridos e de multinuvem.

 Explore o StreamSets
Soluções de malha de dados

Crie uma arquitetura de dados que acelere a prontidão dos dados para a IA generativa e libere uma produtividade incomparável para as equipes de dados.

 Explore as soluções de malha de dados
Serviços de consultoria de dados e análise de dados

Libere o valor dos dados empresariais com a IBM® Consulting, construindo uma organização orientada por insights, que proporciona vantagem comercial.

 Conheça os serviços de análise de dados
Dê o próximo passo

Para prosperar, as empresas devem utilizar os dados para conquistar a fidelidade do cliente, automatizar processos de negócios e inovar com soluções orientadas por IA.

 Explore soluções de análise de dados Conheça os serviços de análise de dados