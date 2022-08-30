Por que as organizações precisam de uma malha de dados para alcançar os melhores resultados de negócios?

Os dados são um componente crítico para as empresas que buscam alcançar melhores resultados por meio de decisões e processos baseados em dados. Uma abordagem baseada em dados pode levar a uma melhor tomada de decisões, à minimização dos riscos e à vantagem competitiva. No entanto, para muitas organizações, pode ser um desafio utilizar os dados de maneira facilmente acessível e integrada. Muitas organizações têm acesso a recursos altamente qualificados e tecnologias de ponta, mas enfrentam dificuldades para migrar rápido o suficiente com as necessidades de negócios em constante mudança. Por que isso acontece? O que torna tão difícil para as organizações tornarem-se acionadas por dados?

Este artigo abrange os seguintes tópicos:

Introdução a uma malha de dados

Malha de dados versus data mesh

Arquitetura de referência de malha de dados

Como as organizações podem explorar a malha de dados?

Metodologia para adoção e implementação bem-sucedidas

Considerações técnicas

Autores: Sonia Mezzetta, Pat O’Sullivan, Jo Ramos, Elizabeth A Ackerman, Stephen W Jones, Paul Christensen, Ashok K Iyengar, Pradeep K Kutty, Bryan Kyle, Nicholas McCrory, Julio Ortega, Guillaume Subramanyam, Oliver Claude, Mehdi Charafeddine, Shankara N. Sudarsanam



Patrocinadores executivos e copatrocinadores da Academia de Tecnologia: Jo Ramos e Oliver Claude

Líder de iniciativa e co-líder: Sonia Mezzetta e Pat O'Sullivan