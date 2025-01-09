Tendências de cibersegurança: previsões da IBM para 2025

As preocupações com a cibersegurança em 2024 podem ser resumidas em duas letras: IA (ou cinco letras, se você restringir a IA generativa). As organizações ainda estão nos estágios iniciais da compreensão dos riscos e recompensas dessa tecnologia. Por todo o bem que pode fazer para melhorar a proteção de dados, acompanhar as regulamentações de conformidade e possibilitar uma detecção mais rápida de ameaças, os agentes da ameaça também estão usando IA para acelerar seus ataques de engenharia social e sabotar modelos de IA com malware.

A IA pode ter recebido a maior parte da atenção em 2024, mas não foi a única ameaça cibernética com a qual as organizações tiveram que lidar. % O roubo de credenciais continua a ser problemático, com um aumento de 71% em relação ao ano anterior nos ataques que usam credenciais comprometidas. A escassez de habilidades continua, custando às empresas um adicional de US$ 1,76 milhão em uma violação de dados. E à medida que mais empresas dependem da nuvem, não deveria ser surpreendente que tenha havido um aumento nas invasões na nuvem.

Mas houve etapas positivas na cibersegurança no ano passado. O programa Secure by Design da CISA firmou contrato com mais de 250 fabricantes de software para aprimorarem suas práticas de cibersegurança. A CISA também apresentou seu Portal de Relatórios de Incidentes Cibernéticos para melhorar a forma como as organizações compartilham informações cibernéticas.

As previsões de cibersegurança do ano passado focaram-se principalmente na IA e no seu impacto na forma como as equipas de segurança irão operar no futuro. As previsões deste ano também enfatizam a IA, mostrando que a cibersegurança pode ter alcançado um ponto em que a segurança e a IA são interdependentes, tanto para o bem quanto para o mal.

Aqui estão as previsões para este ano.