Tendências de cibersegurança: previsões da IBM para 2024

De eventos mundiais à economia, 2023 foi um ano imprevisível. A cibersegurança não se afastou muito desse tema, apresentando algumas reviravoltas inesperadas. Com as organizações começando a planejar suas estratégias de segurança para 2024, agora é o momento de olhar para o ano anterior e extrapolar o que o futuro pode trazer.

O ano começou com inteligência artificial generativa (IA generativa) nas manchetes e dominando as conversas de forma inesperada. O impacto dos muitos novos usos para a IA generativa repercutiu o mundo da cibersegurança e foi uma das principais preocupações e preocupações da cibersegurança, com uma violação de dados do ChatGPT destacando o risco. Os profissionais de cibersegurança também aumentaram o uso da tecnologia de IA para ajudar a detectar e prevenir ataques.

O ransomware continuou nas manchetes, começando com um aumento no volume. Somente o mês de março viu 400 ataques. Os governos locais foram o principal alvo este ano, com mais de 34 ataques, incluindo um incidente que desligou sistemas críticos em Dallas. No front de boas notícias, o governo dos EUA emitiu o NIST Cybersecurity Framework 2.0, e o plano de cibersegurança da Casa Branca adotou medidas para proteger a infraestrutura crítica contra ataques cibernéticos.

Para obter insights sobre o que esperar do setor de cibersegurança em 2024, conversamos com os principais especialistas. Veja o que eles têm a dizer.