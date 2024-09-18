Os riscos de cibersegurança na área da saúde são uma crise contínua

Embora os prestadores de serviços de saúde estejam implementando proteções técnicas, administrativas e físicas relacionadas às informações dos pacientes, eles não têm sido tão diligentes na proteção de seus dispositivos médicos. Esses dispositivos são críticos para o atendimento ao paciente e podem deixar os hospitais em risco de ataques cibernéticos, causando grandes interrupções no atendimento ao paciente.

Na verdade, 88 milhões de indivíduos foram afetados por grandes violações, comprometendo grandes quantidades de informações de saúde protegidas eletronicamente (ePHI) no ano passado, de acordo com o U.S. Department of Health & Human Services. Este ano, vários grandes prestadores de serviços de saúde foram novamente afetados por ataques cibernéticos, incluindo Change Healthcare, Kaiser Permanente e Ascension. "A Synnovis, uma das principais fornecedoras de serviços laboratoriais e de diagnóstico em Londres, foi vítima de um ataque de ransomware que causa interrupções generalizadas", relatou Halcyon." O ataque afetou vários hospitais, incluindo o Guy's, o St Thomas' and King's College, o Evelina Child's Hospital, o Royal Brompton, o hospital especializado em coração e pulmão de Harefield e o Princess Royal Hospital em Orpington, relatou o The Guardian.

Espera-se que o número total de hospitais em todo o mundo atinja 166.548 até 2029, de acordo com um relatório da Statista. O número médio de dispositivos médicos conectados por leito hospitalar é de aproximadamente 10 a 15, de acordo com o HIPAA Journal. Esses dados sugerem que haverá 1,67 milhão de dispositivos médicos conectados em todo o mundo até 2029, com muitos dispositivos fabricados sem uma abordagem segura por design. De acordo com uma pesquisa do Ponemon Institute e da Proofpoint, 89% das organizações de saúde sofreram quase um ataque por semana. O risco é agravado porque 53% das organizações de saúde afirmaram não ter o conhecimento interno para lidar com problemas de cibersegurança. Esses números são alarmantes, dada a grande quantidade de dispositivos médicos interconectados em hospitais.