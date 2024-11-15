A cibersegurança domina as preocupações da diretoria executiva, das pequenas empresas e da nação

Não faz muito tempo que a cibersegurança era vista como uma preocupação marginal — uma salvaguarda técnica implementada para mitigar ameaças de pequena escala. Agora, o aumento exponencial do volume de ataques, da sofisticação e do impacto transformou a cibersegurança em uma questão de importância crítica. Ataques cibernéticos como ransomware, violações de dados e campanhas de phishing dispararam nos últimos anos. Em 2023, um recorde histórico de mais de 72% das empresas em todo o mundo foram afetados por ataques de ransomware.

Os custos financeiros associados ao crime cibernético são impressionantes. Prevê-se que os danos globais do crime cibernético atinjam US$ 10,5 trilhões até 2025. E o custo médio de uma violação de dados, de acordo com os dados da IBM em 2024, foi de US$ 4,88 milhões — um aumento de 10% em relação ao ano passado e o maior total de todos os tempos. Dadas essas estatísticas, fica claro por que a cibersegurança se tornou a preocupação número um para executivos em todo o mundo.

Os diretores executivos estão cada vez mais conscientes de que a cibersegurança não é apenas um desafio técnico, mas uma questão crítica para os negócios. De acordo com uma pesquisa daKPMG de 2024, 40% dos diretores executivos relataram ter sofrido um ataque cibernético recente. E 76% dos líderes de segurança se preocupam com a crescente sofisticação das novas ameaças cibernéticas, especialmente aquelas que sofreram um ataque cibernético no último ano.

Enquanto isso, o 2024 Report on the Cybersecurity Posture of the United States destaca que o governo dos Estados Unidos está passando por uma "transformação fundamental" em sua abordagem à cibersegurança. A Estratégia Nacional de Cibersegurança da Casa Branca enfatiza que a defesa de infraestruturas críticas, como saúde, energia e sistemas financeiros, é vital para a segurança nacional.