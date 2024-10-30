A rápida integração da inteligência artificial (IA) em todos os setores, incluindo o de cibersegurança, despertou um senso de urgência entre os profissionais. À medida que as organizações adotam cada vez mais ferramentas de IA para reforçar as defesas de segurança, os profissionais cibernéticos agora enfrentam uma pergunta crucial: de quais novas habilidades preciso para permanecer relevante?
Outubro é o mês da consciência sobre cibersegurança, o que o torna o momento perfeito para lidar com essa questão urgente. Com a IA transformando a detecção, prevenção e resposta a ameaças, que melhor momento para explorar as qualificações essenciais que os profissionais podem ter?
Quer seja você um especialista experiente em IA ou esteja apenas começando na área, entender quais competências em cibersegurança com IA agregam mais valor é crítico para se manter competitivo.
Inicialmente, os sistemas de IA eram usados em análise preditiva e monitoramento de comportamento para detectar anomalias no tráfego de rede. Atualmente, a influência da IA se expandiu, impulsionando tudo, desde sistemas avançados de detecção de ameaças até frameworks de resposta a incidentes. Cada vez mais, IA e aprendizado de máquina (ML) são as principais habilidades que os gerentes de cibersegurança desejam em suas equipes.
Com 92% dos empregos na área de TI previstos para serem transformados pela IA e 74% dos profissionais temendo que a IA possa tornar suas habilidades obsoletas, os profissionais de cibersegurança precisam investir em capacitação específica em IA para se manterem competitivos.
As áreas a seguir representam algumas das habilidades mais valiosas e multifuncionais que podem ser aplicadas em funções de cibersegurança orientadas por IA:
Conhecer profundamente o funcionamento dos modelos de IA e ML é indispensável para a cibersegurança moderna. Os modelos de IA/ML agora são parte integrante das operações de segurança, com sistemas como firewalls de última geração e ferramentas de detecção de intrusões usando IA para detectar ameaças com base no comportamento em vez de conteúdo.
No entanto, os modelos de IA não são imunes a ataques em que agentes maliciosos tentam manipular os inputs de dados para enganar os sistemas de IA. Perturbações adversas podem induzir modelos de IA a uma classificação incorreta de dados, levando a possíveis violações de segurança. Portanto, como profissional de cibersegurança, é crucial aprender a auditar esses modelos.
O auditor deve saber como avaliar a documentação de design e os modelos de ameaças para verificar a lógica do algoritmo e garantir que os impactos do usuário e da sociedade sejam considerados. Antes da implementação, o auditor deve confirmar que a validação/testes adequados foram realizados com resultados satisfatórios e que apenas modelos autorizados foram implementados. As organizações que usam bibliotecas de terceiros ou modelos pré-treinados devem integrar varreduras estáticas aos pipelines de CI/CD para detectar vulnerabilidades de software e evitar ataques à cadeia de suprimentos do modelo.
Embora a IA e o ML sejam tecnologias que estão em destaque, a ciência de dados é a espinha dorsal que as impulsiona. A detecção eficaz de ameaças, a análise de riscos e a identificação de anomalias dependem da capacidade de analisar e interpretar grandes conjuntos de dados.
Cursos como o SEC595 do SANS Institute ensinam os profissionais a aplicar ciência de dados e IA a problemas reais de cibersegurança. Desde a extração de insights valiosos a partir de inteligência de ameaças até a construção de modelos de IA personalizados que podem prever ataques futuros, a ciência de dados é uma habilidade essencial para qualquer profissional que deseje Aproveite a IA de forma eficaz na cibersegurança.
Saber como ferramentas de IA como o ChatGPT realmente funcionam permite que você discuta de forma inteligente seus possíveis usos na sua organização. A ciência de dados aplicada também ajuda você a entender como criar soluções eficazes para resolver problemas reais de cibersegurança usando aprendizado de máquina e IA.
A capacidade de trabalhar com ferramentas de inteligência de ameaças impulsionado por IA também está se tornando cada vez mais importante. A IA permite detecção e resposta mais rápidas a ameaças, fornecendo insights em tempo real que seriam impossíveis com métodos tradicionais. Por exemplo, as ferramentas de IA podem identificar dados ocultos, monitorar anormalidades no acesso a dados e alertar os profissionais de cibersegurança sobre possíveis ameaças por invasores acessando os dados ou informações confidenciais.
No entanto, isso também abre a porta para ataques impulsionados por IA, como envenenamento de dados ou ataques adversários que corrompem os modelos de aprendizado de máquina alimentando-os com dados manipulados. Os profissionais de cibersegurança não devem entender apenas como usar a IA para fins defensivos, mas também como proteger os sistemas de IA de serem explorados. Incorporar habilidades de inteligência de ameaças específicas da IA, como reconhecer ataques de phishing orientados por IA ou entender como as ferramentas de IA podem ser usadas para reconhecimento, é vital para manter uma defesa robusta.
À medida que as aplicações de IA se expandem, o NLP emergiu como uma ferramenta crítica no arsenal de cibersegurança. O NLP permite que máquinas processem e analisem grandes quantidades de dados textuais não estruturados, como comunicações por e-mail ou código de malware , para detectar ameaças ocultas. Ele também pode ser usado para automatizar a detecção de phishing, analisar a intenção de invasores em potencial e até identificar vulnerabilidades de segurança no código.
Profissionais com habilidades em NLP podem ajudar organizações a automatizar tarefas como filtrar e-mails maliciosos, detectar ameaças internas por meio do monitoramento de comunicações e analisar vetores de ataque com base em dados textuais de fontes de inteligência de ameaças.
A IA generativa, um subconjunto do aprendizado de máquina, está se tornando uma ferramenta poderosa em operações de cibersegurança defensivas e ofensivas. Analisando padrões e gerando modelos preditivos, a IA generativa auxilia as equipes de cibersegurança a identificar antecipadamente vulnerabilidades e possíveis vetores de ataques.
Por exemplo, na caça a ameaças, especialistas podem usar a IA generativa para simular cenários de ataque e desenvolver malware em um ambiente controlado, permitindo que os profissionais de segurança pratiquem defesas em tempo real. Aprender a integrar a IA generativa em suas operações de segurança, especialmente em sistemas de gerenciamento de eventos e informações de segurança (SIEM), aprimorará significativamente sua capacidade de gerenciar ameaças cibernéticas avançadas.
As certificações são uma ótima maneira de formalizar novas habilidades e manter-se à frente da curva no cenário de cibersegurança orientado por IA. Aqui estão algumas certificações que valem a pena considerar:
GIAC Machine Learning Engineer (GMLE): essa certificação, oferecida pelo SANS Institute, concentra-se na aplicação de técnicas de IA e aprendizado de máquina em cibersegurança, com ênfase em ciência de dados e resolução de problemas do mundo real.
Certified Ethical Hacker (CEH) v13: essa certificação integra ferramentas de IA como ChatGPT e ShellGPT em práticas de hacking ético. A CEH v13 enfatiza o uso de IA em todos os estágios do hacking, desde o reconhecimento até a exploração de vulnerabilidades.
Curso de IA e cibersegurança da Coursera: esse programa, fornecido pela IBM, oferece uma introdução prática ao uso de IA generativa em operações de cibersegurança, com foco na resposta a incidentes e detecção de ameaças.
À medida que a IA continua transformando o cenário de cibersegurança, os profissionais que investem em qualificações específicas de IA se posicionarão como líderes na área.
O mês da consciência sobre cibersegurança é o momento ideal para avaliar sua posição no mundo em rápida mudança da IA e da cibersegurança. Investindo nas qualificações e certificações certas, você pode garantir que não apenas permaneça relevante, mas também prospere no futuro orientado por IA.
