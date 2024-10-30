A rápida integração da inteligência artificial (IA) em todos os setores, incluindo o de cibersegurança, despertou um senso de urgência entre os profissionais. À medida que as organizações adotam cada vez mais ferramentas de IA para reforçar as defesas de segurança, os profissionais cibernéticos agora enfrentam uma pergunta crucial: de quais novas habilidades preciso para permanecer relevante?

Outubro é o mês da consciência sobre cibersegurança, o que o torna o momento perfeito para lidar com essa questão urgente. Com a IA transformando a detecção, prevenção e resposta a ameaças, que melhor momento para explorar as qualificações essenciais que os profissionais podem ter?

Quer seja você um especialista experiente em IA ou esteja apenas começando na área, entender quais competências em cibersegurança com IA agregam mais valor é crítico para se manter competitivo.