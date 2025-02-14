Uma abordagem moderna à avaliação de risco do cliente com LLMs

Quando um cliente solicita um produto financeiro, como uma hipoteca ou um empréstimo pessoal, o processo de avaliação de risco começa com a coleta de dados. Esses dados incluem informações pessoais, histórico de crédito, renda, status profissional e registros de transações do candidato.



Os dados são então processados usando modelos estatísticos e algoritmos de aprendizado de máquina para calcular uma pontuação de risco. Essa pontuação reflete a probabilidade de o cliente não cumprir sua obrigação.

A pontuação é complementada por uma análise completa do comportamento financeiro do cliente, que considera fatores como grandes transações recentes, padrões de gastos incomuns e estabilidade da renda.

Além da pontuação de crédito e da análise comportamental, o processo de avaliação de risco também inclui a avaliação de fatores externos, como condições econômicas, tendências de mercado e ambiente regulatório. Essa abordagem holística ajuda a garantir que o banco possa tomar decisões informadas que não apenas protegem seus ativos, mas também se alinham aos requisitos regulatórios.