Uma abordagem moderna à avaliação de risco do cliente com LLMs

Em um banco global, o processo de avaliação de risco é um componente crítico para determinar se um cliente é elegível para um determinado produto financeiro. Esse processo envolve a avaliação de vários fatores, incluindo a solvibilidade do cliente, o comportamento financeiro e os riscos potenciais associados à oferta do produto.
Tradicionalmente, essa avaliação se baseia em dados estruturados, como pontuações de crédito, incluindo pontuações de FICO — o sistema de pontuação de crédito dominante — verificação de renda, histórico de transações e obrigações de dívida existentes.
No entanto, o cenário de avaliação de risco está evoluindo rapidamente, impulsionado pela necessidade de avaliações mais abrangentes e precisas em um mercado altamente competitivo.
Boletim informativo do setor
Receba insights selecionados sobre as notícias mais importantes (e intrigantes) sobre IA. Inscreva-se no nosso boletim informativo semanal Think. Consulte a Declaração de privacidade da IBM.
Sua assinatura será entregue em inglês. Você encontrará um link para cancelar a assinatura em cada boletim informativo. Você pode gerenciar suas assinaturas ou cancelar a assinatura aqui. Consulte nossa Declaração de privacidade da IBM para obter mais informações.
Quando um cliente solicita um produto financeiro, como uma hipoteca ou um empréstimo pessoal, o processo de avaliação de risco começa com a coleta de dados. Esses dados incluem informações pessoais, histórico de crédito, renda, status profissional e registros de transações do candidato.
Os dados são então processados usando modelos estatísticos e algoritmos de aprendizado de máquina para calcular uma pontuação de risco. Essa pontuação reflete a probabilidade de o cliente não cumprir sua obrigação.
A pontuação é complementada por uma análise completa do comportamento financeiro do cliente, que considera fatores como grandes transações recentes, padrões de gastos incomuns e estabilidade da renda.
Além da pontuação de crédito e da análise comportamental, o processo de avaliação de risco também inclui a avaliação de fatores externos, como condições econômicas, tendências de mercado e ambiente regulatório. Essa abordagem holística ajuda a garantir que o banco possa tomar decisões informadas que não apenas protegem seus ativos, mas também se alinham aos requisitos regulatórios.
A inteligência artificial generativa (IA generativa) representa um avanço significativo no processo de avaliação de riscos. A IBM destaca que a IA generativa pode analisar tendências de mercado, indicadores financeiros e históricos de crédito para fornecer avaliações de risco mais precisas, ajudando os bancos a tomar decisões mais bem informadas. Essa eficiência, precisão e transparência aprimoradas na avaliação de riscos levam a uma melhor satisfação do cliente e a um aumento da receita.
Uma das principais aplicações da IA generativa é a criação de dados sintéticos para avaliação de riscos. Conforme explicado pela Financial Conduct Authority (FCA), esses dados sintéticos podem simular vários cenários de clientes, incluindo aqueles relevantes para detecção de fraude, pontuação de crédito e combate à lavagem de dinheiro, permitindo que os bancos testem e refinem seus modelos de risco sob diversas condições.
Por exemplo, a IA generativa pode produzir conjuntos de dados que imitam o comportamento dos clientes em um ambiente de recessão, permitindo que os bancos antecipem os riscos potenciais e ajustem suas estratégias de empréstimos de acordo. Essa capacidade de gerar conjuntos de dados diversos e representativos ajuda a garantir que os modelos de risco dos bancos sejam robustos e capazes de lidar com uma ampla gama de situações do mundo real.
Como resultado, os bancos podem fazer previsões mais precisas sobre o comportamento dos clientes, reduzindo a probabilidade de inadimplência e melhorando a qualidade geral de suas portfólios de empréstimos.
A capacidade da IA generativa de processar e analisar grandes quantidades de dados é outra vantagem importante. Ao integrar a IA generativa ao pipeline de avaliação de risco, os bancos podem acessar informações completas sobre seus produtos, pontuações de risco e dados de clientes, incluindo históricos de transações e pontuações FICO. Além disso, a IA generativa pode fornecer insights detalhados sobre a lógica por trás da aprovação ou negação de clientes para produtos específicos.
Por exemplo, ao avaliar uma aplicação de hipoteca, a IA generativa pode resumir rapidamente o histórico de crédito do requerente, avaliar sua estabilidade financeira e comparar seu perfil com o de clientes semelhantes que obtiveram hipotecas com sucesso.
Esse nível de análise não só acelera o processo de tomada de decisão, mas também fornece uma lógica clara que pode ser comunicada ao cliente, aumentando a transparência e a confiança.
Os recursos da IA generativa vão além da avaliação de risco para oferecer suporte a gerentes de produtos e equipes de marketing na segmentação de clientes de forma mais eficaz. Ao configurar pipelines de grandes modelos de linguagem (LLM) multimodais, os bancos podem classificar, avaliar, resumir e explicar a lógica por trás das recomendações de produtos e das aprovações dos clientes.
Por exemplo, um LLM pode analisar dados de clientes para identificar padrões que sugiram uma alta probabilidade de interesse em um determinado produto, como cartão de crédito ou empréstimo pessoal. O LLM pode então gerar mensagens de marketing direcionadas que destacam os benefícios do produto, adaptadas às necessidades e preferências específicas do cliente.
Os LLMs também podem fornecer aos gerentes de produtos insights sobre quais segmentos de clientes têm maior probabilidade de responder positivamente a determinadas ofertas, permitindo estratégias de marketing mais precisas e eficazes.
1. Pontuação de risco: um LLM gera um resumo para um analista de risco explicando os fatores que contribuem para uma pontuação de alto risco para um solicitante de hipoteca. O resumo inclui uma análise do comportamento financeiro recente do candidato, possíveis alertas vermelhos e uma comparação com candidatos semelhantes. Isso permite que o analista tome uma decisão informada rapidamente.
2. Recomendações de produtos: um LLM analisa dados de clientes em vários canais, incluindo histórico de transações, atividades de mídia social e interações bancárias anteriores, para ajudar um gerente de produtos. O LLM identifica um segmento de clientes provavelmente interessado em um novo cartão de crédito premium e gera ofertas personalizadas destacando as funcionalidades exclusivas do cartão.
3. Racionalização da aprovação: quando um empréstimo é negado, um LLM gera uma explicação detalhada para o cliente, descrevendo os fatores de risco específicos que levaram à negação e oferecendo orientação sobre como melhorar suas chances no futuro.
A IA generativa está pronta para revolucionar a avaliação de risco no setor bancário, fornecendo avaliações mais precisas, transparentes e eficientes. Ao usar os recursos da IA generativa em geração de dados sintéticos, análise abrangente de dados e pipelines de LLM multimodais, os bancos podem aprimorar suas estratégias de gerenciamento de riscos, melhorar a satisfação dos clientes e impulsionar o crescimento das receitas.
À medida que o setor financeiro evolui, a IA generativa sem dúvida desempenhará um papel central na formação do futuro da avaliação de riscos e do engajamento do cliente.
Conheça o IBM® Granite, nossa família de modelos abertos de IA de alto desempenho, confiáveis e personalizados para a empresa e otimizados para escalar suas aplicações de IA. Explore as opções de linguagem, código, séries temporais e proteções.
Saiba como selecionar o modelo de base de IA mais adequado para seu caso de uso.
Mergulhe nos artigos, blogs e tutoriais do IBM Developer para aprofundar seu conhecimento sobre LLMs.
Saiba como incentivar sempre as equipes a melhorar o desempenho do modelo e superar a concorrência utilizando as técnicas e infraestrutura mais recentes de IA.
Explore o valor de modelos de base de nível empresarial que proporcionam confiança, desempenho e benefícios econômicos para todos os setores.
Saiba como incorporar IA generativa, aprendizado de máquina e modelos de base em suas operações de negócios para melhorar o desempenho.
Explore a biblioteca de modelos de base da IBM no portfólio do watsonx para escalar a IA generativa com confiança na sua empresa.
Use a IA a serviço da sua empresa com a experiência e o portfólio de soluções líder do setor da IBM à sua disposição.
Reinvente os fluxos de trabalho e as operações críticas adicionando IA para maximizar experiências, tomadas de decisão em tempo real e valor comercial.
Explore a biblioteca da IBM de modelos de base no portfólio do IBM® watsonx para escalar a IA generativa para os seus negócios com confiança.