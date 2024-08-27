A resiliência cibernética é mais do que apenas recuperação de desastres; é um componente importante. Um programa resiliente combina fluxos de trabalho proativos e reativos, incluindo a tecnologia envolvida. E quando as peças individuais funcionam bem juntas com o suporte adequado, o resultado é uma soma maior do que suas partes.

De fato, o Relatório CODB de 2024 constatou que, quando a IA e a automação foram amplamente implementadas nos fluxos de trabalho preventivos ou proativos (por exemplo, gerenciamento da superfície de ataque, testes de intrusão, gerenciamento de postura, etc.), as organizações perceberam as economias obtidas. Há uma relação interessante aqui, pois adotar uma abordagem de “prevenção em vez de resposta” pode, na verdade, ser impulsionado por maiores ameaças e uso de IA.

Além disso, o Relatório COBD identificou que — mais uma vez! — a escassez de habilidades está afetando o setor. Com a sensação de sobrecarga dos funcionários, principalmente durante os casos de resposta a incidentes, a inteligência artificial pode ser a ferramenta de apoio para a retenção dos funcionários. A equipe gerencial e de segurança deve estar ciente de que não investir em ferramentas e soluções pode resultar na perda de funcionários altamente qualificados e com conhecimento institucional. Qual é a consequência não intencional aqui? Custos extras para reabastecer os cargos.