Custo de uma violação de dados: o setor industrial

Recentemente, as organizações industriais receberam um relatório sobre seu desempenho em relação aos custos de violações de dados. E há muito espaço para melhorias.

De acordo com o 2024 IBM Custo de uma Violação de Dados (CODB) relatório, o custo total médio de uma violação de dados no setor industrial foi de R$ 5,56 milhões. Isso reflete um aumento de 18% para o setor em relação a 2023.

Esses números colocam o setor industrial em terceiro lugar para custos de violações entre os 17 setores estudados. Em média, as violações de dados custam às organizações industriais 13% a mais do que a média global de US$ 4,88 milhões.

Claramente, o setor industrial está enfrentando fortes ventos contrários quando se trata de lidar com violações de dados. Vamos analisar mais de perto alguns dos desafios ligados ao setor, bem como soluções que podem ajudar a reduzir o impacto dos ataques cibernéticos nas organizações industriais.