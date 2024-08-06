Custo de uma violação de dados: O setor de saúde

Os ataques cibernéticos crescem a cada ano em sofisticação e frequência, e o custo das violações de dados continua aumentando com eles. Um novo relatório da IBM e do Ponemon Institute, o 2024 Custo de Violação de Dados Estudo, detalha os impactos financeiros dos ataques em múltiplos setores.

O custo médio global de uma violação de dados atingiu um máximo histórico de USD 4,45 milhões em 2023, o que representa um aumento de 15% nos últimos três anos. Esse aumento foi impulsionado principalmente pelo aumento das despesas associadas à perda de negócios e às ações de resposta pós-violação, de acordo com o relatório. Os Estados Unidos excederam todas as outras nações no maior custo médio por violação em USD 9,48 milhões.

Como nos últimos anos, o setor de saúde sofreu os maiores custos médios de violação, com USD 10,93 milhões, seguido pelo setor financeiro, com USD 5,9 milhões. As violações de dados de saúde normalmente duram 213 dias antes da descoberta, mais do que a média de 194 dias em outros setores.

Os últimos anos também mostraram uma nova tendência preocupante: o aumento de violações muito grandes envolvendo milhões de registros.