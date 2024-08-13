Custo das violações de dados de 2024: setor financeiro

De acordo com o relatório do custo das violações de dados de 2024 da IBM, o custo médio global das violações de dados atingiu US$ 4,88 milhões — um aumento significativo em relação aos US$ 4,45 milhões do ano passado e o maior salto desde a pandemia.

Para as empresas do setor financeiro, os custos são ainda maiores. As empresas agora gastam US$ 6,08 milhões lidando com violações de dados, o que é 22% a mais do que a média global.

Aqui está o que as organizações financeiras precisam saber sobre o relatório do custo das violações de dados deste ano.