Habilidades de comunicação para liderança e sucesso empresarial

As habilidades de comunicação são um fator importante nas decisões de negócios e uma motivação de resultados de negócios bem-sucedidos. Não é surpreendente, então, que a boa comunicação muitas vezes encabeça a lista de habilidades que os empregadores procuram, independentemente do trabalho ou do setor. A qualidade da comunicação afeta tudo, desde pequenas interações com colegas de trabalho até o fechamento de grandes negócios. E é uma área de habilidades críticas para os líderes.

No setor de tecnologia, quando pensamos em desenvolvimento de habilidades, uma comunicação melhor provavelmente não é a primeira coisa que vem à mente, mas, na verdade, é crucial para tudo o que fazemos na infraestrutura de TI da IBM para ajudar os clientes a conquistar cargas de trabalho exigentes e alcançar o sucesso em seus domínios. A IBM é uma empresa construída em torno dos valores centrais de dedicação ao sucesso de cada cliente, inovação que importa — para nossa empresa e para o mundo, e confiança e responsabilidade pessoal em todos os relacionamentos. Uma boa comunicação está no centro desses valores e é necessária em todos os níveis do nosso negócio.

A liderança tem a ver com a interação humana, e é por isso que a comunicação é fundamental. Trabalhamos com seres humanos e procuramos mobilizar um grupo de pessoas para cumprir coletivamente uma missão ou tarefa. Nas interações profissionais cotidianas (desde reuniões até oportunidades de vendas e compromissos técnicos com clientes), os stakeholders se reúnem com diferentes prioridades, necessidades e interesses. Uma boa comunicação pode nos ajudar a levar em consideração todos esses interesses variados e tomar decisões que melhor atendam aos nossos objetivos coletivos. Temos sucesso quando ouvimos bem, oferecemos insights valiosos e criamos espaço para que todas as vozes sejam ouvidas.