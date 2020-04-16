Habilidades de comunicação para liderança e sucesso empresarial

As habilidades de comunicação são um fator importante nas decisões de negócios e uma motivação de resultados de negócios bem-sucedidos. Não é surpreendente, então, que a boa comunicação muitas vezes encabeça a lista de habilidades que os empregadores procuram, independentemente do trabalho ou do setor. A qualidade da comunicação afeta tudo, desde pequenas interações com colegas de trabalho até o fechamento de grandes negócios. E é uma área de habilidades críticas para os líderes.
No setor de tecnologia, quando pensamos em desenvolvimento de habilidades, uma comunicação melhor provavelmente não é a primeira coisa que vem à mente, mas, na verdade, é crucial para tudo o que fazemos na infraestrutura de TI da IBM para ajudar os clientes a conquistar cargas de trabalho exigentes e alcançar o sucesso em seus domínios. A IBM é uma empresa construída em torno dos valores centrais de dedicação ao sucesso de cada cliente, inovação que importa — para nossa empresa e para o mundo, e confiança e responsabilidade pessoal em todos os relacionamentos. Uma boa comunicação está no centro desses valores e é necessária em todos os níveis do nosso negócio.
A liderança tem a ver com a interação humana, e é por isso que a comunicação é fundamental. Trabalhamos com seres humanos e procuramos mobilizar um grupo de pessoas para cumprir coletivamente uma missão ou tarefa. Nas interações profissionais cotidianas (desde reuniões até oportunidades de vendas e compromissos técnicos com clientes), os stakeholders se reúnem com diferentes prioridades, necessidades e interesses. Uma boa comunicação pode nos ajudar a levar em consideração todos esses interesses variados e tomar decisões que melhor atendam aos nossos objetivos coletivos. Temos sucesso quando ouvimos bem, oferecemos insights valiosos e criamos espaço para que todas as vozes sejam ouvidas.
Boletim informativo do setor
Mantenha-se atualizado sobre as tendências mais importantes e fascinantes do setor em IA, automação, dados e muito mais com o boletim informativo da Think. Consulte a declaração de privacidade da IBM.
Sua inscrição será entregue em inglês. Você pode encontrar um link para cancelar a inscrição em todos os boletins informativos. Você pode gerenciar suas inscrições ou cancelar a inscrição aqui. Consulte nossa declaração de privacidade da IBM para obter mais informações.
Seja autêntico. Quando um líder se comunica com uma equipe, é crucial criar condições de confiança. Criar confiança pode unir uma organização e ajudar as equipes a se mover juntas. As condições de confiança baseiam-se na comunicação: seja respeitoso, altruísta, empático e claro. Forneça um senso de propósito, lute pelas pessoas e faça tudo isso com altos padrões éticos.
Ouça mais do que fala. A escuta é uma habilidade valiosa para praticar com colegas e parceiros de negócios, bem como em relacionamentos pessoais. A escuta ponderada refere-se à capacidade de ouvir alguém e, em seguida, refletir sobre o ponto de vista dessa pessoa. Isso ajuda a confirmar o que foi dito e a corrigir qualquer falta de comunicação. Em qualquer situação em que você esteja tentando alcançar objetivos compartilhados, esse tipo de escuta intencional pode facilitar a compreensão mútua e melhores resultados.
Fale com propósito e agregue valor às conversas. Quando for sua vez de falar, ofereça comunicações orais ponderadas, preparadas, bem organizadas e concisas. Todos nós já participamos de reuniões em que algumas pessoas falaram demais ou falaram sem agregar valor. Todos podem contribuir para trocas mais ponderadas pensando no futuro, chegando às reuniões preparados e falando apenas quando temos algo de valor a agregar.
Abra espaço para vozes diversas. Está bem estabelecido que a diversidade aumenta a inovação e os resultados financeiros. Ao longo de sua história, a IBM sempre se comprometeu a incluir diversas vozes na mesa e foi reconhecida por sua liderança em acelerar o progresso das mulheres no ambiente de trabalho, por exemplo. (A equipe que lidero também está comprometida com o avanço da igualdade de gênero.) A comunicação eficaz em uma empresa requer espaço para que todas as vozes sejam ouvidas, não apenas aquelas com mais poder.
Uma comunicação melhor produz insights mais ponderados sobre nossos desafios urgentes, o que, por sua vez, leva a uma melhor engenharia de produtos, engajamentos técnicos sólidos e clientes mais satisfeitos. Quando aplicamos essas habilidades de comunicação nas interações com os clientes, não precisamos mais depender apenas de dados e, em vez disso, podemos possibilitar a criação de valor compartilhado que traz benefícios a todos.
A infraestrutura de TI da IBM fornece a base para muitas das maiores empresas do mundo, desde os principais bancos globais até os centros de supercomputação para pesquisa. Os servidores, o armazenamento e o software da IBM são projetados para ajudar essas organizações a conquistar cargas de trabalho desafiadoras e aumentar o valor de seus investimentos atuais. Capacitamos os clientes ao entender suas necessidades e servir como consultores de confiança — e isso começa e termina com uma comunicação eficaz. É assim que lideramos.
Leia sobre o que os CEOs pensam sobre a sustentabilidade em suas próprias palavras e como eles estão incorporando-a em seus negócios.
Sete tendências de negócios que esperamos que transformem o mundo nos próximos três anos, e sete apostas que vale relevantes para aproveitar.
Entenda o processo de integração de dados climáticos nas decisões financeiras da Climate Service com a tecnologia IBM.
Reinvente a forma como o trabalho é realizado cruzando a transformação de negócios e a tecnologia para liberar a agilidade empresarial.
Reimagine e modernize o RH com IA no centro para obter melhores resultados empresariais e liberar todo o potencial dos funcionários.
Libere o desempenho financeiro e agregue mais valor comercial com serviços completos que integram análise de dados, IA e automação em todos os processos principais.
Faça sua empresa crescer e se transformar remodelando sua estratégia corporativa e sua maneira de trabalhar