Aqui estão seis estratégias de adaptação à mudança climática que podem ajudá-lo a obter dados e insights para gerenciar e minimizar os impactos dos perigos climáticos:



Faça previsões meteorológicas

Preveja os riscos da mudança climática e o impacto que os próximos eventos meteorológicos terão nas operações de sua empresa. No varejo, por exemplo, use as previsões de riscos futuros de inundação para informar o planejamento do local da loja, a aquisição de matérias-primas e a logística da cadeia de suprimentos de inventário.

Entenda o impacto nos negócios

Prepare-se para as várias formas de o clima e as mudanças climáticas podem afetar sua empresa. No setor de serviços públicos de eletricidade, o crescimento excessivo ao redor das linhas de energia aumenta a suscetibilidade a danos de tempestades ou incêndios florestais. Conhecer as taxas em que a vegetação provavelmente crescerá ao longo da rede ajuda no planejamento eficaz do manejo da vegetação.

Seja adaptável com proteção contra intempéries

Proteja seus ativos e garanta a continuidade de negócios durante um evento climático severo — antes, durante e depois. Por exemplo, identifique proativamente ativos de alto risco e desenvolva um plano de contingência. Se esses ativos forem afetados, estabeleça, documente e comunique claramente protocolos de cenários de risco e realize um planejamento de cenários de riscos de rotina que inclua várias rotas logísticas e métodos de transporte alternativos.

Desenvolva soluções proativas

Mitigue riscos minimizando proativamente danos econômicos e ambientais de eventos climáticos severos. Uma seguradora, por exemplo, pode enviar um alerta por SMS aconselhando os segurados a mudar os veículos de lugar antes de uma chuva de granizo prevista.

Descarbonize sua pegada de carbono

Gerenciar a pegada de carbono; para isso, entenda as emissões de carbono no Escopo 1, Escopo 2 e Escopo 3 de sua organização. Com isso, você modela seu fornecimento de energia para ajudar a navegar e acelerar sua transição para energia renovável.

Tome decisões eficientes

Melhore a tomada de decisão em tempo real para cortar custos, aumentar a eficiência e apoiar as metas de sustentabilidade. Por exemplo, invista em tecnologia que permita ver o status atual de integridade de ativos vitais e fazer os ajustes necessários de forma remota e rápida.

Embora a redução do impacto ambiental negativo seja uma preocupação fundamental para muitas organizações, a adaptação às mudanças climáticas e seus riscos associados também deve ser uma prioridade de negócios. Os perigos climáticos afetam a todos, independentemente do setor, geografia, maturidade dos negócios ou nível de comprometimento em alcançar as metas de sustentabilidade. Uma abordagem proativa para mitigar os riscos climáticos de sua empresa inclui manter-se informado sobre os últimos desenvolvimentos em sustentabilidade.