Os CFOs são os novos contadores de histórias de ESG

Prontos ou não, aí vêm eles. Divulgações regulatórias obrigatórias relacionadas a fatores ambientais, sociais e de governança (ESG) estão no horizonte das empresas em toda parte. Governos do mundo todo já adotaram requisitos de geração de relatórios alinhados com as recomendações da Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD), incluindo os do Canadá, Brasil, UE, Hong Kong, Japão, Nova Zelândia, Singapura e Suíça. Além disso, a Lei alemã de devida diligência da cadeia de suprimentos entrou em vigor em janeiro de 2023. Nos EUA, a Securities and Exchange Commission (SEC) está considerando novos requisitos para empresas públicas que podem entrar em vigor já em janeiro de 2024.

As divulgações de ESG exigem que as empresas analisem e relatem uma ampla e evolutiva gama de fatores. Os regulamentos da SEC exigiriam que as empresas públicas divulgassem emissões de gases de efeito estufa (no curto prazo para suas próprias operações e serviços públicos e, no futuro, para toda a cadeia de suprimentos), bem como suas metas e planos de transição para redução de emissões. E as empresas precisariam relatar a possível exposição a eventos climáticos extremos, incluindo furacões, ondas de calor, incêndios florestais e secas, e também identificar como estão avaliando esses riscos.

Na UE, a Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), que entrará em vigor em 2024, exige divulgações ainda mais detalhadas sobre como o modelo de negócios e as atividades de uma empresa afetam fatores de sustentabilidade, como justiça ambiental e direitos humanos. "Você não pode esperar que as regulamentações entrem em ação", diz Adam Thompson, Líder Global de Finanças Sustentáveis e Relatórios de ESG da IBM Consulting. “Você precisa estar nessa jornada agora.”