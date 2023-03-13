Os CFOs são os novos contadores de histórias de ESG

Prontos ou não, aí vêm eles. Divulgações regulatórias obrigatórias relacionadas a fatores ambientais, sociais e de governança (ESG) estão no horizonte das empresas em toda parte. Governos do mundo todo já adotaram requisitos de geração de relatórios alinhados com as recomendações da Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD), incluindo os do Canadá, Brasil, UE, Hong Kong, Japão, Nova Zelândia, Singapura e Suíça. Além disso, a Lei alemã de devida diligência da cadeia de suprimentos entrou em vigor em janeiro de 2023. Nos EUA, a Securities and Exchange Commission (SEC) está considerando novos requisitos para empresas públicas que podem entrar em vigor já em janeiro de 2024.
As divulgações de ESG exigem que as empresas analisem e relatem uma ampla e evolutiva gama de fatores. Os regulamentos da SEC exigiriam que as empresas públicas divulgassem emissões de gases de efeito estufa (no curto prazo para suas próprias operações e serviços públicos e, no futuro, para toda a cadeia de suprimentos), bem como suas metas e planos de transição para redução de emissões. E as empresas precisariam relatar a possível exposição a eventos climáticos extremos, incluindo furacões, ondas de calor, incêndios florestais e secas, e também identificar como estão avaliando esses riscos.
Na UE, a Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), que entrará em vigor em 2024, exige divulgações ainda mais detalhadas sobre como o modelo de negócios e as atividades de uma empresa afetam fatores de sustentabilidade, como justiça ambiental e direitos humanos. "Você não pode esperar que as regulamentações entrem em ação", diz Adam Thompson, Líder Global de Finanças Sustentáveis e Relatórios de ESG da IBM Consulting. “Você precisa estar nessa jornada agora.”
Os CFOs agora são responsáveis pela comunicação transparente sobre como o desempenho de sustentabilidade e as métricas de sustentabilidade de uma empresa estão vinculados às divulgações financeiras. Isso fala a favor de uma evolução maior no papel da função financeira nos negócios. "Os líderes financeiros deixaram de ser contadores de feijões e passaram a contadores de histórias", diz Monica Proothi, Líder de Transformação Financeira Global da IBM Consulting. "Eles não estão simplesmente informando os negócios, mas fazendo parceria com os negócios para transformar dados em insights que impulsionam ambições estratégicas, incluindo uma agenda de liderança em torno da sustentabilidade."
A pressão é para que os CFOs desenvolvam os recursos para gerar relatórios e comunicações de ESG de alta qualidade em seus departamentos financeiros. O baixo desempenho nessa capacidade vem com risco material. "O acesso ao capital vai mudar", diz Thompson. Um estudo de 2022 do Institute for Business Value da IBM descobriu que a maioria dos CEOs entrevistados estava sob intensa pressão dos investidores para aumentar a transparência em relação a fatores de sustentabilidade, como emissões, uso de recursos, mão de obra justa e fornecimento ético. À medida que os relatórios de ESG se tornarem mais predominantes, detalhes como esses serão usados para determinar a qualidade de um investimento. "Você terá uma classificação de risco de ESG, assim como tem uma classificação de crédito", diz Thompson.
É importante que continuemos a tornar os esforços de finanças sustentáveis e relatórios de ESG relevantes para o CFO. O foco crescente na transformação de dados deve integrar os esforços financeiros sustentáveis no processo. Sabemos que o CFO também estará no comando dessa transformação, mas atualmente alguns veem a sustentabilidade de forma mais restrita, apenas como uma questão operacional ou de conformidade.
Thompson adverte que muitas empresas estão tomando atalhos, escolhendo dados para relatórios ou contando com estimativas e fontes secundárias. Isso equivale a lavagem verde, que é um risco à reputação, e não preparará as empresas para requisitos de divulgação cada vez mais abrangentes. Geração de relatórios de ESG de alta qualidade exige visibilidade real, não somente das próprias operações da empresa, mas também das de seus fornecedores.
Thompson chama isso de "detalhes técnicos", e, embora exija novas tecnologias e recursos, no fim das contas criará valor e liberará oportunidades. Os CFOs devem enfrentar novos desafios e expectativas trazidos pela rápida evolução das regulamentações.
Proothi aconselha os CFOs a “Pensar grande, começar pequeno e agir rápido”. Ganhos rápidos gerarão valor que pode ser reinvestido em iniciativas maiores, e a divisão da transformação em pequenas etapas ajuda os funcionários a adotarem a mudança. Proothi diz que muitas vezes é útil criar um escritório de transformação dedicado para orquestrar o processo. Isso pode envolver o gerenciamento do qualificação, a coordenação da cadência de novas iniciativas, a avaliação das experiências dos funcionários e a garantia de que o progresso não seja prejudicado pela "fadiga de mudança".
A mineração de processos é um dos primeiros passos que Proothi e Thompson recomendam na transformação financeira. "Ela mostra o caminho ideal e, em seguida, todas as variações que os clientes estão observando, que acabam sendo essa grande bola de espaguete", diz Proothi. A otimização dos processos oferece à sua força de trabalho a largura de banda necessária para lidar com o trabalho de alto valor de orquestração de dados e interpretação. Uma abordagem que Proothi recomenda é a utilização das soluções fornecidas pela Celonis, que podem operacionalizar a sustentabilidade fornecendo esquemas em tempo real de como uma empresa realmente funciona. Isso ajuda a identificar gargalos na cadeia de suprimentos, recalibrar fluxos de trabalho e destacar ineficiências ocultas.
Os sistemas de planejamento de recursos empresariais (ERP) são uma boa ferramenta para coletar dados de qualidade, "mas eles não têm nenhuma sustentabilidade ou objetos de dados incorporados de fato", diz Thompson. "Veja como você pode estender, aprimorar ou aumentar seu ERP." E o armazenamento de dados legados não será mais suficiente. “Agora, os data lakes se assemelham mais aos data lakes”, comenta Proothi. As soluções de data mesh e malha de dados ajudam a garantir que os dados estejam limpos, atualizados e acessíveis.
As necessidades em constante evolução do departamento financeiro exigem uma série de habilidades que muitos profissionais de finanças ainda não possuem. "Você nunca encontrará uma pessoa que tenha todas as habilidades necessárias", diz Proothi. Combinar indivíduos que possuem habilidades contábeis tradicionais com pessoas experientes em sustentabilidade e comunicações capacitará as equipes a lidar com novas responsabilidades à medida que ajudam umas às outras a se qualificar.
Plataformas impulsionadas por IA, como o IBM Envizi ESG Suite, abrangem soluções de gestão de ativos e cadeia de suprimentos para ajudar organizações a coletar e compilar uma ampla gama de dados ambientais. Talvez mais importante para os CFOs, eles transformam esses dados em saídas legíveis que fornecem a visibilidade necessária para tomar decisões eficazes sobre riscos e oportunidades de sustentabilidade. A IBM também faz parceria com a FRDM, uma plataforma que usa ciência de dados, aprendizado de máquina e IA para destacar os riscos de ESG em cadeias de suprimentos globais e oferecer transparência real, mesmo quando se trata de questões complexas como trabalho justo.
Os dias em que o departamento financeiro era responsável apenas por fechar os livros a cada trimestre ficou para trás. "O papel do CFO mudou completamente", diz Proothi. O que historicamente era um papel contábil agora oferece oportunidades de liderança estratégica e de equilíbrio entre sustentabilidade e lucratividade. Os CFOs do futuro podem remodelar as funções financeiras para impulsionar o desempenho e contar histórias convincentes para alinhar as operações de uma empresa com suas metas e valores de alto nível.
