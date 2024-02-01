Embora a regulamentação dos sistemas CBDC dependa da jurisdição local, os sistemas compartilham muitos dos mesmos requisitos funcionais e não funcionais. Por exemplo, o impacto crítico da infraestrutura CBDC na oferta monetária implica que ela deve ser governada pelos bancos centrais. No entanto, os requisitos de robustez e resiliência associados à natureza crítica de um sistema CBDC impõem uma governança descentralizada, a implementação geograficamente distribuída do sistema e a operação independente das diferentes partes do sistema.

A conformidade regulatória e os recursos eficientes de resolução de disputas exigem transparência, auditabilidade e não repúdio. Regulamentos como a diretiva contra lavagem de dinheiro (AML) ou esforços que se concentram no combate ao financiamento do terrorismo (CFT) estipulam que transações de pagamento suspeitas sejam detectadas, atribuídas à sua origem e relatadas às autoridades relevantes. Como alternativa, a Diretiva de Serviços de Pagamento Revisada da UE (PSD2) enfatiza a importância da detecção de fraudes e resolução de disputas. Além disso, um sistema CBDC deve interoperar com as infraestruturas de pagamento, liquidação e liquidez existentes, juntamente com outros sistemas CBDC e sistemas emergentes de recursos digitais.

O desempenho e a escalabilidade do sistema são cruciais para sua aceitação e uso. Isso é importante para uma plataforma CBDC de atacado que busca estender seu uso para outras aplicações além da liquidação. Os sistemas CBDC de varejo devem ser capazes de competir com os serviços de pagamento existentes e acomodar milhões de transações de usuários. Isso significa poder processar dezenas de milhares de transações por segundo (TPS) em horários de pico.

A privacidade das transações de pagamento também é importante. Privacidade refere-se ao direito dos proprietários dos dados de controlar quem acessa suas informações transacionais. Por exemplo, a PSD2 afirma que o processamento de informações pessoais deve estar em conformidade com o GDPR e seus princípios de minimização de dados, o que restringe a coleta de informações pessoais ao que é necessário para o processamento da transação. Isso pode ser interpretado de várias maneiras. Uma abordagem conservadora para a minimização de dados garante que as transações de pagamento sejam processadas sem vazar qualquer informação sobre as partes da transação ou os valores das transações. Isso dificulta o monitoramento e a auditoria das transações. Uma abordagem permissiva revela o valor dos pagamentos e, potencialmente, as identidades do pagador e do beneficiário.

Um sistema CBDC progressivo deve acomodar diferentes interpretações de privacidade, juntamente com todos os outros requisitos, incluindo desempenho e auditabilidade. À medida que a tecnologia evolui, o mesmo acontece com as regulamentações e requisitos de privacidade, e a agilidade deve ser incorporada.