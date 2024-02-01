Desde a pandemia de COVID-19, o uso de dinheiro vem diminuindo em todo o mundo e os pagamentos digitais baseados em criptomoedas ou sistemas de pagamento digital legados prevaleceram. Como resultado, novas formas de moedas digitais gerenciadas centralmente estão surgindo ao lado de criptomoedas como o Bitcoin, cuja notória volatilidade desafiou sua aceitação em todo o mundo. De forma mais proeminente, as moedas digitais do banco central (CBDCs) passaram a oferecer formas digitais de dinheiro do banco central, enquanto os depósitos tokenizados tokenizam o ciclo de vida do dinheiro do banco comercial tanto no contexto de varejo quanto de atacado.
Sob esses sistemas governados centralmente, a responsabilidade precisa coexistir com a privacidade, enquanto ambas precisam respeitar a necessidade de auditorias autorizadas. Ao mesmo tempo, devido à natureza crítica do sistema, alcançar a resiliência é crucial, enquanto sua definição vai além da tolerância a falhas por impacto em sistemas de infraestrutura crítica legados. O sistema deve ser resiliente com uma falha bizantina, para que possa Continuar operar mesmo que partes do sistema tenham sido comprometidas.
Sistemas de processamento de transações descentralizados, como a tecnologia de livro-razão distribuído (DLT), são plataformas relevantes, mas as implementações atuais de DLT geralmente não são escaláveis o suficiente. Esse limite foi quebrado por trabalhos recentes desenvolvido pela IBM Research, que oferece um framework para CBDCs que combina privacidade, conformidade com regulamentações e resiliência avançada.
As moedas digitais do banco central são moedas digitais controladas pelos bancos centrais dos países. Assim como o dinheiro, eles são projetados para armazenar valor, servir como meio de troca e representar uma unidade de conta. Os CBDCs são usados tanto para liquidações de atacado entre bancos comerciais ou bancos centrais quanto para transações de pagamento de varejo, como transações de indivíduos. Nos últimos anos, as CBDCs foram posicionadas como uma solução viável para as ineficiências atuais nos mercados financeiros, pois podem promover a inovação, ajudar na inclusão de forma mais eficaz nos sistemas de pagamentos e reduzir atrasos nas liquidações, custos e riscos de contraparte.
Atualmente, mais de 130 bancos centrais estão explorando ativamente as CBDCs e publicando relatórios periódicos sobre os requisitos funcionais e não funcionais das plataformas CBDC, incluindo a evolução das considerações arquitetônicas e os resultados de suas várias experimentações com a CBDC. Alguns bancos centrais nacionais até iniciaram pilotos de CBDC, enquanto o Banco Central Europeu recentemente iniciou uma proposta de legislação para a adoção de um euro digital.
Embora a regulamentação dos sistemas CBDC dependa da jurisdição local, os sistemas compartilham muitos dos mesmos requisitos funcionais e não funcionais. Por exemplo, o impacto crítico da infraestrutura CBDC na oferta monetária implica que ela deve ser governada pelos bancos centrais. No entanto, os requisitos de robustez e resiliência associados à natureza crítica de um sistema CBDC impõem uma governança descentralizada, a implementação geograficamente distribuída do sistema e a operação independente das diferentes partes do sistema.
A conformidade regulatória e os recursos eficientes de resolução de disputas exigem transparência, auditabilidade e não repúdio. Regulamentos como a diretiva contra lavagem de dinheiro (AML) ou esforços que se concentram no combate ao financiamento do terrorismo (CFT) estipulam que transações de pagamento suspeitas sejam detectadas, atribuídas à sua origem e relatadas às autoridades relevantes. Como alternativa, a Diretiva de Serviços de Pagamento Revisada da UE (PSD2) enfatiza a importância da detecção de fraudes e resolução de disputas. Além disso, um sistema CBDC deve interoperar com as infraestruturas de pagamento, liquidação e liquidez existentes, juntamente com outros sistemas CBDC e sistemas emergentes de recursos digitais.
O desempenho e a escalabilidade do sistema são cruciais para sua aceitação e uso. Isso é importante para uma plataforma CBDC de atacado que busca estender seu uso para outras aplicações além da liquidação. Os sistemas CBDC de varejo devem ser capazes de competir com os serviços de pagamento existentes e acomodar milhões de transações de usuários. Isso significa poder processar dezenas de milhares de transações por segundo (TPS) em horários de pico.
A privacidade das transações de pagamento também é importante. Privacidade refere-se ao direito dos proprietários dos dados de controlar quem acessa suas informações transacionais. Por exemplo, a PSD2 afirma que o processamento de informações pessoais deve estar em conformidade com o GDPR e seus princípios de minimização de dados, o que restringe a coleta de informações pessoais ao que é necessário para o processamento da transação. Isso pode ser interpretado de várias maneiras. Uma abordagem conservadora para a minimização de dados garante que as transações de pagamento sejam processadas sem vazar qualquer informação sobre as partes da transação ou os valores das transações. Isso dificulta o monitoramento e a auditoria das transações. Uma abordagem permissiva revela o valor dos pagamentos e, potencialmente, as identidades do pagador e do beneficiário.
Um sistema CBDC progressivo deve acomodar diferentes interpretações de privacidade, juntamente com todos os outros requisitos, incluindo desempenho e auditabilidade. À medida que a tecnologia evolui, o mesmo acontece com as regulamentações e requisitos de privacidade, e a agilidade deve ser incorporada.
Na IBM Research, desenvolvemos um framework de processamento de transações para gestão de ativos financeiros fungíveis (principalmente para CBDCs) que aborda todos os desafios mencionados anteriormente. DLTs autorizadas oferecem múltiplas vantagens em relação a outras tecnologias, incluindo sua capacidade de lidar com privacidade, transparência e resiliência a nós comprometidos, mesmo com um modelo de governança centralizado. Eles também atendem e excedem os requisitos de desempenho e escalabilidade da CBDC. Validamos ainda mais essas afirmações introduzindo uma arquitetura de sistema e protocolos, exibindo:
Neste trabalho, apresentamos uma implementação protótipo do nosso framework como uma versão evoluída do Hyperledger Fabric, combinada com os quatro modelos de privacidade para CBDC: suporte padrão a unspent transaction output (UTXO) usando a infraestrutura de chave pública (PKI) padrão, sem privacidade aplicada; suporte padrão a UTXO com pseudonimato/anonimato responsável para transatores utilizando princípios de identidade auto-soberana e normas de privacidade; suporte a UTXO aprimorado com anonimato e confidencialidade do valor transacionado por meio de extensões baseadas em prova de conhecimento zero; e UTXO não rastreável usando os mecanismos criptográficos introduzidos pelo IBM Research para prover privacidade completa (responsável) aos transatores. Avaliamos ainda o desempenho do nosso sistema utilizando três protocolos de consenso: um protocolo tolerante a falhas por crash, o Raft; um protocolo de consenso tolerante a falhas bizantinas amplamente utilizado, o SmartBFT; e uma nova arquitetura tolerante a falhas bizantinas inspirada no algoritmo de consenso Narwhal and Tusk, apresentando desempenho e escalabilidade de ponta.
Nossos resultados mostram que, para o modelo de pseudônimos UTXO padrão, nossa implementação de protótipo pode processar até 80.000 TPS no caso de Raft e SmartBFT e mais de 150.000 TPS no caso de algoritmos de consenso emergentes. Nossos resultados demonstram ainda mais a escalabilidade horizontal da computação de processamento de transações. Na verdade, mostramos que os mesmos números podem ser alcançados em cenários de privacidade mais fortes, onde os valores trocados e as atividades de usuários individuais são ocultados ao custo de equipamentos mais poderosos. Os números de desempenho obtidos correspondem a um sistema CBDC que oferece privacidade aos usuários finais, ao mesmo tempo em que permite que auditores autorizados inspecionem as informações transacionais e os componentes de liquidação para processarem as transações de maneira adequada.
Tokenização é um termo que se expande em diferentes formas de ativos financeiros. Refere-se à digitalização de um ativo de negócios, mas assumindo um sistema digital que oferece suporte a requisitos primários em torno de transparência, interoperabilidade, resiliência e programabilidade, além do que os sistemas legados podem acomodar. As moedas digitais do banco central são exemplos de tokenização de dinheiro do banco central, mas vemos a tokenização expandindo depósitos para bancos comerciais ou dinheiro de banco comercial (também conhecido como depósitos tokenizados), várias formas de títulos (títulos tokenizados) e muito mais.
Todos esses sistemas, embora distintos em termos dos casos de uso que lidam com, se resumem a um conjunto semelhante de requisitos em termos de responsabilidade, privacidade, conformidade de regulamentações, resiliência e programabilidade. De fato, embora cada caso de uso precise ser investigado a fundo para concluir, o framework proposto pela IBM Research é genérico o suficiente para acomodar diretamente um escopo mais amplo de aplicação de ativos.
