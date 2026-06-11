O setor bancário está entrando em um período de mudança repentina e estrutural. Nos próximos dois anos, os líderes do setor bancário enfrentarão uma pergunta decisiva: quem vai controlar os fluxos de pagamento e os novos pools de receita que a tokenização começa a liberar?
Antes considerada uma inovação de nicho, a tokenização está rapidamente se tornando uma prioridade estratégica. Uma nova pesquisa do IBM Institute for Business Value, intitulada 2026 Global Outlook for Banking and Financial Markets: Banking in the tokenized economy, sugere que a tokenização poderia remodelar a forma como os ativos se movimentam, como a liquidez é gerenciada e onde os bancos criam valor.
Em essência, a tokenização é a representação da propriedade de ativos financeiros, como dinheiro, valores mobiliários ou imóveis, na forma de tokens digitais. Esse processo torna os ativos mais fáceis de movimentar, dividir e liquidar, muitas vezes em segundos, e não em dias.
Mas o impacto real vai muito além de uma liquidação mais rápida.
A tokenização tem o potencial de mudar radicalmente a forma como a liquidez funciona e quem pode acessá-la. Em vez de depender de múltiplos intermediários e de reconciliação manual, os mercados podem coordenar transações quase em tempo real e com menos atrito.
Essa mudança poderia alterar a economia dos serviços financeiros, abrindo as portas para novos modelos de negócio e mudando o papel que os bancos desempenham na movimentação de valor. Essa evolução explica por que muitos líderes do setor bancário hoje veem a tokenização não como uma inovação de nicho, mas como uma prioridade estratégica.
Embora muitos executivos do setor bancário reconheçam a oportunidade, o progresso segue desigual.
Uma das principais barreiras é o talento. Segundo o estudo do IBM Institute for Business Value, 71% dos executivos dizem não ter as habilidades críticas necessárias para iniciativas de tokenização, e alguns descrevem o impacto como "profundamente limitante".
A tecnologia é outro obstáculo. Muitos bancos ainda dependem de plataformas legadas de core bancário que não foram projetadas para dar suporte a moeda tokenizada nem a ativos tokenizados. A transformação desses sistemas pode ser complexa e cara.
Some-se a isso a incerteza sobre quais plataformas e parceiros escolher, e muitos líderes do setor bancário hesitam em agir no exato momento em que o impulso importa.
O relatório também aponta outra possível disrupção: cerca de um terço dos executivos acredita que as moedas digitais de bancos centrais (CBDCs) poderiam, com o tempo, substituir as redes tradicionais de cartões.
Se isso acontecer, as implicações para os bancos podem ser significativas e imediatas. As taxas de câmbio e a receita baseada em depósitos poderiam sofrer pressão, enquanto o controle sobre os dados de transações e sobre o relacionamento com os clientes poderia passar para novos participantes.
Essa mudança forçaria os bancos a repensar a fonte de seu valor. Em vez de obter receita principalmente do processamento de transações, os bancos talvez precisem dar maior ênfase a outros serviços. Esses serviços incluem a proteção do dinheiro digital, proteger ativos tokenizados e ajudar os clientes a navegar por ecossistemas financeiros digitais cada vez mais complexos.
Em uma economia tokenizada, a confiança e o conhecimento especializado podem se tornar diferenciais competitivos essenciais.
À medida que a economia tokenizada toma forma, os líderes do setor bancário estão repensando como investir para o futuro.
Em vez de tratar a tokenização como uma série de pilotos isolados ou casos de uso experimentais, as instituições líderes começam a vê-la como parte da infraestrutura central do banco. Essa transição está mudando as prioridades de investimento.
Em vez de se concentrarem apenas na proteção de ativos estáticos, os bancos se voltam cada vez mais para plataformas que permitem que o capital se movimente com mais eficiência, com menos repasses, menos atrito e mais flexibilidade. Arquiteturas modulares e preparadas para IA são especialmente importantes nesse ambiente, porque podem ajudar os bancos a se adaptar conforme a tecnologia e a regulação seguem evoluindo.
Até 2030, essas recursos talvez já não sejam diferenciais; podem ser o mínimo exigido.
As instituições que agirem primeiro provavelmente serão as mais bem posicionadas para liderar a próxima evolução do setor bancário.
A tokenização não é meramente a digitalização de ativos. Trata-se de uma redefinição de como o valor migra pelo sistema financeiro, e de quem, no fim das contas, o captura.
Leia o relatório do IBV: Bancos na Economia Tokenizada
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