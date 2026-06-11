À medida que a economia tokenizada toma forma, os líderes do setor bancário estão repensando como investir para o futuro.

Em vez de tratar a tokenização como uma série de pilotos isolados ou casos de uso experimentais, as instituições líderes começam a vê-la como parte da infraestrutura central do banco. Essa transição está mudando as prioridades de investimento.

Em vez de se concentrarem apenas na proteção de ativos estáticos, os bancos se voltam cada vez mais para plataformas que permitem que o capital se movimente com mais eficiência, com menos repasses, menos atrito e mais flexibilidade. Arquiteturas modulares e preparadas para IA são especialmente importantes nesse ambiente, porque podem ajudar os bancos a se adaptar conforme a tecnologia e a regulação seguem evoluindo.

Até 2030, essas recursos talvez já não sejam diferenciais; podem ser o mínimo exigido.



As instituições que agirem primeiro provavelmente serão as mais bem posicionadas para liderar a próxima evolução do setor bancário.

A tokenização não é meramente a digitalização de ativos. Trata-se de uma redefinição de como o valor migra pelo sistema financeiro, e de quem, no fim das contas, o captura.

Leia o relatório do IBV: Bancos na Economia Tokenizada

