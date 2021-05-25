O futuro das fintechs pode realmente ser encontrado em contratos inteligentes baseados em blockchain?

Os contratos inteligentes podem ser agrupados em aplicações descentralizadas dentro de finanças descentralizadas (DeFi) para executar funções mais complexas. A validade dos contratos inteligentes em tecnologia financeira (FinTech) está se tornando cada vez mais aparente. Essa nova forma de contrato melhora a precisão e a verificação de transações mundiais, combinando dois conceitos simples em uma ideia poderosa.

O uso mais difundido de contratos inteligentes continua no setor financeiro, pois eles resolvem a questão da confiança em transações condicionais. Processamento de pagamentos, compensação/liquidação de instrumentos financeiros, trade finance, bem como tecnologia regulatória, todos se beneficiam muito dos contratos inteligentes.

Com gigantes fintech como o PayPal já explorando criptomoedas, podemos ver as empresas financeiras digitais se transformarem em algo novo. Isto pode ser um investimento potencialmente inteligente, já que podemos estar testemunhando o surgimento de uma nova geração de finanças. Foi relatado que o PayPal planeja lançar um "Super aplicativo" de criptomoedas, que está experimentando contratos inteligentes e testando blockchains para ajudar a melhorar pagamentos e outras transações.

Sem comprometer a credibilidade, os contratos inteligentes oferecem transparência dentro da fintech. Ao descentralizar a verificação dos termos do contrato, os parceiros contratuais são mais responsáveis uns pelos outros.

Com o aumento da transparência, plataformas como WeBull ou Robinhood dominam o cenário das fintechs, oferecendo acesso a investimentos que antes pareciam inacessíveis. No entanto, à luz do desastre da Robinhood, os investidores de varejo estão optando por plataformas alternativas que oferecem funcionalidades semelhantes. Por exemplo, a Freedom Holding Corp. (FRHC), listada na Nasdaq, tem uma plataforma que permite que os investidores de varejo comprem ações e participem de IPOs selecionados — embora com um limite financeiro de pelo menos US$ 2.000 quando se trata de IPOs. Alguns investidores de varejo estão recorrendo a plataformas mais tradicionais, como TD Ameritrade, E*TRADE e Fidelity. Todos eles oferecem funcionalidades semelhantes às da Robinhood ou WeBull — apenas com pequenas diferenças e USPs.

Contratos inteligentes executam automaticamente transações seguindo regras predeterminadas, portanto, as transações são criptografadas e armazenadas em um livro-razão distribuído que deve ser imutável.

Isso tem um claro potencial para refazer o mundo dos contratos financeiros. Os indivíduos podem ficar tranquilos sabendo que as informações não foram alteradas para benefício pessoal.

Os registros de transações de blockchain são criptografados para que funcionalidades de segurança possam ser integradas em um contrato inteligente para gerar automaticamente backups e duplicatas em caso de danos, perdas de dados para o original ou hacks. Como cada registro individual está conectado a registros anteriores em um livro-razão distribuído, toda a cadeia precisaria ser alterada para alterar um único registro.

Há também um grau de certeza envolvido, pois os contratos inteligentes são executados automaticamente, portanto, não há necessidade de gastar tempo processando papelada ou corrigindo erros manualmente escritos nos documentos. Contratos inteligentes podem ser executados em minutos, por uma fração do custo.

Automatizar o fluxo de recursos digitais e pagamentos pode promover novos produtos e modelos de negócios dentro da fintech. Os contratos inteligentes em blockchain reduzem os custos de monitoramento e fiscalização, o que significa que as instituições financeiras não precisam depender tanto das infraestruturas do mercado financeiro pós-negociação.

No geral, os contratos inteligentes de blockchain certamente têm o poder de transformar a maneira como os contratos são feitos em vários setores, particularmente no de fintechs. No entanto, levará algum tempo e exigirá mais desenvolvimento antes que alcance sua abordagem convencional.