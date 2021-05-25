O futuro das fintechs pode realmente ser encontrado em contratos inteligentes baseados em blockchain?

Atualmente, os contratos inteligentes estão disponíveis para otimizar muitos processos financeiros e comerciais. Em essência, eles são protocolos autoexecutáveis e autoimpostos, que são regidos por termos e condições explícitos.
Na blockchain, os contratos inteligentes podem agilizar processos complexos que envolvem vários intermediários, e isso fez com que eles se tornassem um dos assuntos mais populares e comentados no setor de blockchain. Eles permitem o desempenho de transações confiáveis sem o envolvimento de terceiros.
Os contratos inteligentes representam uma maneira completamente diferente de abordar os contratos. Em vez de duas partes assinando cópias duplicadas de um contrato em papel, os contratos inteligentes garantem a conformidade por meio da tecnologia blockchain. Isso reduz custos e simplifica o processo de negociação de contratos.
Um contrato inteligente funciona por meio de um código executável que é executado na parte superior da blockchain para facilitar e cumprir um contrato entre partes não confiáveis sem o envolvimento de um terceiro confiável. Esse código define os mecanismos da transação e é o árbitro final dos termos. Os termos legíveis de um contrato são compilados em código de computador que pode ser executado em uma rede.
Uma rede de computadores executa as ações uma vez que as condições predeterminadas forem atendidas e verificadas. A blockchain é, então, atualizada quando a transação é concluída. Depois que a transação é incluída em um bloco, o contrato inteligente é iniciado e irrevogável.
As transações entre as partes nos sistemas atuais ocorrem de forma centralizada; no entanto, isso envolve altas taxas de transação e preocupações com a segurança. Os contratos inteligentes eliminam a necessidade de intermediários e de aplicação de contratos.
Contratos inteligentes podem trazer transformação radical para setores como finanças, imobiliário, cadeia de suprimentos de varejo, telecomunicações ou fabricação, mudando a forma como os negócios e o comércio internacional são executados. Elas melhoram a eficiência e a velocidade com que os contratos comerciais são realizados e facilitam a transparência transacional total. Outros benefícios incluem maior segurança, pois todas as ações são registradas.
Com a blockchain, o objetivo de um contrato inteligente é seguir um conjunto de instruções que acabem simplificando os negócios e o comércio entre partes anônimas. A blockchain é um banco de dados distribuído que registra todas as transações que já ocorreram em uma rede. Ao reduzir a formalidade e os custos associados aos métodos tradicionais, os contratos inteligentes se tornaram uma tecnologia fundamental na blockchain e um elemento chave da rede Ethereum.
O Ethereum é a blockchain platform mais comum usada para programação e processar contratos inteligentes, pois sua linguagem á compatível com a funcionalidade de completude de Turing, que facilita a criação de contratos mais avançados e personalizados. Essa plataforma de código aberto tem uma das maiores redes de desenvolvedores disponíveis. No entanto, existem diversas outras plataformas diferentes que oferecem resultados semelhantes, como Aeternity, Cardano ou Qtum.
A blockchain é o ambiente perfeito para contratos inteligentes, pois os dados nunca podem ser perdidos, modificados ou excluídos. Além disso, a Gartner prevê que as organizações que usam contratos inteligentes de blockchain (sejam impostos externamente ou adotados voluntariamente) podem aumentar a qualidade geral de dados em 50%.
Os contratos inteligentes podem ser agrupados em aplicações descentralizadas dentro de finanças descentralizadas (DeFi) para executar funções mais complexas. A validade dos contratos inteligentes em tecnologia financeira (FinTech) está se tornando cada vez mais aparente. Essa nova forma de contrato melhora a precisão e a verificação de transações mundiais, combinando dois conceitos simples em uma ideia poderosa.
O uso mais difundido de contratos inteligentes continua no setor financeiro, pois eles resolvem a questão da confiança em transações condicionais. Processamento de pagamentos, compensação/liquidação de instrumentos financeiros, trade finance, bem como tecnologia regulatória, todos se beneficiam muito dos contratos inteligentes.
Com gigantes fintech como o PayPal já explorando criptomoedas, podemos ver as empresas financeiras digitais se transformarem em algo novo. Isto pode ser um investimento potencialmente inteligente, já que podemos estar testemunhando o surgimento de uma nova geração de finanças. Foi relatado que o PayPal planeja lançar um "Super aplicativo" de criptomoedas, que está experimentando contratos inteligentes e testando blockchains para ajudar a melhorar pagamentos e outras transações.
Sem comprometer a credibilidade, os contratos inteligentes oferecem transparência dentro da fintech. Ao descentralizar a verificação dos termos do contrato, os parceiros contratuais são mais responsáveis uns pelos outros.
Com o aumento da transparência, plataformas como WeBull ou Robinhood dominam o cenário das fintechs, oferecendo acesso a investimentos que antes pareciam inacessíveis. No entanto, à luz do desastre da Robinhood, os investidores de varejo estão optando por plataformas alternativas que oferecem funcionalidades semelhantes. Por exemplo, a Freedom Holding Corp. (FRHC), listada na Nasdaq, tem uma plataforma que permite que os investidores de varejo comprem ações e participem de IPOs selecionados — embora com um limite financeiro de pelo menos US$ 2.000 quando se trata de IPOs. Alguns investidores de varejo estão recorrendo a plataformas mais tradicionais, como TD Ameritrade, E*TRADE e Fidelity. Todos eles oferecem funcionalidades semelhantes às da Robinhood ou WeBull — apenas com pequenas diferenças e USPs.
Contratos inteligentes executam automaticamente transações seguindo regras predeterminadas, portanto, as transações são criptografadas e armazenadas em um livro-razão distribuído que deve ser imutável.
Isso tem um claro potencial para refazer o mundo dos contratos financeiros. Os indivíduos podem ficar tranquilos sabendo que as informações não foram alteradas para benefício pessoal.
Os registros de transações de blockchain são criptografados para que funcionalidades de segurança possam ser integradas em um contrato inteligente para gerar automaticamente backups e duplicatas em caso de danos, perdas de dados para o original ou hacks. Como cada registro individual está conectado a registros anteriores em um livro-razão distribuído, toda a cadeia precisaria ser alterada para alterar um único registro.
Há também um grau de certeza envolvido, pois os contratos inteligentes são executados automaticamente, portanto, não há necessidade de gastar tempo processando papelada ou corrigindo erros manualmente escritos nos documentos. Contratos inteligentes podem ser executados em minutos, por uma fração do custo.
Automatizar o fluxo de recursos digitais e pagamentos pode promover novos produtos e modelos de negócios dentro da fintech. Os contratos inteligentes em blockchain reduzem os custos de monitoramento e fiscalização, o que significa que as instituições financeiras não precisam depender tanto das infraestruturas do mercado financeiro pós-negociação.
No geral, os contratos inteligentes de blockchain certamente têm o poder de transformar a maneira como os contratos são feitos em vários setores, particularmente no de fintechs. No entanto, levará algum tempo e exigirá mais desenvolvimento antes que alcance sua abordagem convencional.
