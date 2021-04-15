Calcule os benefícios do AIOps

Um investimento em uma solução de AIOps pode ser robusto, para não mencionar estressante devido aos retornos desconhecidos. No entanto, como profissional de operações de TI, você sabe que isso é essencial para avaliar, diagnosticar e resolver incidentes com confiança em cargas de trabalho de missão crítica.
Agora, imagine ter uma ferramenta que possa quantificar os possíveis benefícios antecipadamente, literalmente em minutos. Você teria a tranquilidade necessária de saber os benefícios tangíveis obtidos com a redução do ruído dos eventos e a capacidade de diagnosticar e resolver rapidamente os incidentes antes que eles se transformem em interrupções.
Não é mais necessário imaginar. Nossa nova calculadora já está disponível e pode avaliar rapidamente seu nível de maturidade em AIOps, além de traduzir os benefícios potenciais. Ele ajudará você a responder às principais perguntas que vão desde a média de horas necessárias para resolver uma indisponibilidade ou incidente de TI até o custo médio do downtime por interrupção.
A partir daí, descanse e deixe que a ferramenta faça os cálculos que demonstram o impacto positivo que o IBM Cloud Pak for AIOps pode proporcionar.
Confira esses recursos adicionais que podem manter sua jornada de AIOps se movendo na direção certa.
