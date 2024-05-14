Por onde começar: três líderes da IBM oferecem orientação a diretores de IA recém-nomeados

O número de diretores de inteligência artificial (CAIOs) quase triplicou nos últimos cinco anos, de acordo com o LinkedIn. Empresas de todos os setores estão percebendo a necessidade de integrar a inteligência artificial (IA) a suas estratégias centrais a partir do topo para evitar ficar para trás. Esses líderes de IA são responsáveis por desenvolver um blueprint para a adoção e supervisão da IA tanto nas empresas quanto no governo.
Após uma recente ordem executiva do governo Biden e um aumento meteórico na adoção da IA em todos os setores, o Office of Management and Budget (OMB) lançou um memorando sobre como os órgãos federais podem aproveitar as oportunidades da IA e, ao mesmo tempo, gerenciar seus riscos.
Muitos órgãos federais estão nomeando CAIOs para supervisionar o uso da IA em seus domínios, promover a inovação da IA responsável e lidar com os riscos associados à IA, incluindo a IA generativa (gen AI), ao considerar seu impacto sobre os cidadãos. Mas como esses CAIOs equilibrarão medidas regulatórias e inovação? Como eles cultivarão a confiança?
Três líderes da IBM oferecem seus insights sobre as oportunidades e desafios significativos enfrentados pelos novos CAIOs em seus primeiros 90 dias:
Os primeiros 90 dias como diretor de IA serão intensos e rápidos, mas, mesmo assim, você deve desacelerar e não pegar atalhos. Considere a segurança, a inclusão, a confiabilidade e a governança desde o início, e não como considerações a serem acrescentadas ao fim. Mas não permita que a cautela e a perspectiva crítica do seu agente interno de mudança social apaguem o otimismo do seu tecnólogo interior. Lembre-se de que só porque a IA está aqui agora, seu órgão governamental não está absolvido de suas responsabilidades atuais para com as pessoas. Considere os mais vulneráveis entre nós ao especificar o problema, entender os dados e avaliar a solução.
Não tenha medo de reformular a justiça de simplesmente dividir recursos limitados de forma equitativa para descobrir como você pode cuidar dos mais necessitados. Não tenha medo de reformular a responsabilidade de simplesmente cumprir os regulamentos para administrar a tecnologia. Não tenha medo de reformular a transparência, limitando-se a documentar as escolhas feitas após os fatos para buscar a entrada com antecedência.
Assim como o planejamento urbano, a IA é infraestrutura. As escolhas feitas agora podem afetar as gerações no futuro. Oriente-se pelo princípio da sétima geração, mas não sucumba a argumentos de risco existencial de longo prazo em detrimento de danos claros e presentes. Fique de olho nos danos que encontramos ao longo de vários anos por meio da modelagem tradicional de aprendizado de máquina e também nos danos novos e ampliados que estamos vendo por meio de modelos de base pré-treinados. Escolha modelos menores cujo custo e comportamento possam ser governados. Pilotar e inovar com um portfólio de projetos; reutilizar e fortalecer soluções para padrões comuns que surgirem; para só então entregar em escala por meio de uma abordagem de plataforma multimodelos.
Para impulsionar eficiência, inovação e construir confiança, todos os CAIOs devem começar implementando um programa de Governança de IA para ajudar a lidar com as questões éticas, sociais e técnicas centrais para criar desenvolvimento e implementação de IA confiável.
Nos primeiros 90 dias, comece realizando uma avaliação de maturidade organizacional da linha de base de seu órgão governamental. Avalie frameworks e ferramentas de avaliação para ter uma indicação clara de quaisquer pontos fortes e fracos que afetarão sua capacidade de implementar ferramentas de IA e ajudar com riscos associados. Esse processo pode ajudar a identificar um problema ou uma oportunidade com o qual uma solução de IA pode lidar.
Além dos requisitos técnicos, você também precisará documentar e articular a ética e os valores de todo o órgão governamental em relação à criação e ao uso da IA, o que informará suas decisões sobre riscos. Essas diretrizes devem lidar com questões como privacidade de dados, viés, transparência, responsabilidade e segurança.
A IBM desenvolveu princípios de confiança e transparência e um playbook de "Ética por Design”, que pode ajudar você e sua equipe a operacionalizar esses princípios. Como parte desse processo, estabeleça mecanismos de responsabilização e supervisão para garantir que o sistema de IA seja usado de forma responsável e ética. Isso inclui estabelecer linhas claras de responsabilidade e supervisão, bem como monitorar e auditar processos para garantir a conformidade com as diretrizes éticas.
Em seguida, você deve começar a adaptar as estruturas de governança existentes de seu órgão governamental para apoiar a IA. Para uma IA de qualidade, são necessários dados de qualidade. Muitos dos seus programas e práticas existentes — como gerenciamento de riscos de terceiros, aquisição, arquitetura empresarial, jurídico, privacidade e segurança da informação — já se sobreporão para criar eficiência e aproveitar todo o poder das equipes de seu órgão governamental.
O prazo de 1º de dezembro de 2024 para incorporar as práticas mínimas de gerenciamento de risco à IA que afeta a segurança e os direitos, ou então parar de usar a IA até que a conformidade seja alcançada, chegará mais rápido do que você imagina. Nos seus primeiros 90 dias no trabalho, aproveite as ferramentas automatizadas para otimizar o processo e conte com parceiros confiáveis, como a IBM, para ajudar a implementar as estratégias necessárias para criar soluções de IA responsáveis.
Há mais de uma década, a IBM trabalha com órgãos federais dos EUA para ajudá-las a desenvolver a IA. A tecnologia possibilitou avanços importantes para muitos órgãos federais em eficiência operacional, produtividade e tomada de decisão. Por exemplo, a IA ajudou o Internal Revenue Service (IRS) a acelerar o processamento de declarações de imposto de renda em papel (e a entrega de restituições aos cidadãos), o Department of Veterans Affairs (VA) a diminuir o tempo necessário para processar reivindicações de veteranos, e o Fleet Forces Command da Marinha dos EUA a planejar e equilibrar melhor o fornecimento de alimentos., ao mesmo tempo que reduz os riscos associados à cadeia de suprimentos.
A IBM também reconhece os riscos potenciais da adoção da IA há muito tempo e defende uma governança forte e uma IA que seja transparente, explicável, robusta, justa e segura. Para ajudar a mitigar riscos, simplificar a implementação e aproveite oportunidades, todos os CAIOs recém-nomeados devem estabelecer uma abordagem de dados para toda a empresa e um framework de governança para a adoção da IA. Acessibilidade de dados, volume de dados e complexidade de dados são áreas que devem ser compreendidas e abordadas. "Em toda a empresa" sugere que o desenvolvimento e a implementação da IA e da gestão de dados sejam trazidos para fora dos silos organizacionais tradicionais dos órgãos governamentais. Envolva stakeholders de todo o seu órgão governamental, bem como quaisquer stakeholders do setor. Avalie seus resultados e aprenda durante o trabalho, tanto com os esforços de seu órgão governamental quanto com os de seus pares no governo.
E, finalmente, o velho ditado "comece com o fim em mente" é tão verdadeiro hoje quanto sempre foi. A IBM recomenda que os CAIOs incentivem a seguir uma abordagem orientada por casos de uso para IA, o que significa identificar os resultados e experiências direcionados que você espera criar e apoiar as tecnologias específicas de IA que você usará (IA generativa, IA tradicional etc.) a partir daí.
A liderança pública pode definir o tom para a adoção da IA em todos os setores. A criação da posição CAIO desempenha um papel crítico no futuro da IA, permitindo que o Governo modele uma abordagem responsável para a adoção da IA em setores.
A IBM desenvolveu ferramentas e estratégias para ajudar os órgãos governamentais a adotar a IA de forma eficiente e responsável em diversos ambientes. Estamos prontos para apoiar esses novos CAIOs quando começam a construir implementações de IA ética e responsável dentro de seus órgãos governamentais.
