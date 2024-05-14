Por onde começar: três líderes da IBM oferecem orientação a diretores de IA recém-nomeados

Para impulsionar eficiência, inovação e construir confiança, todos os CAIOs devem começar implementando um programa de Governança de IA para ajudar a lidar com as questões éticas, sociais e técnicas centrais para criar desenvolvimento e implementação de IA confiável.

Nos primeiros 90 dias, comece realizando uma avaliação de maturidade organizacional da linha de base de seu órgão governamental. Avalie frameworks e ferramentas de avaliação para ter uma indicação clara de quaisquer pontos fortes e fracos que afetarão sua capacidade de implementar ferramentas de IA e ajudar com riscos associados. Esse processo pode ajudar a identificar um problema ou uma oportunidade com o qual uma solução de IA pode lidar.

Além dos requisitos técnicos, você também precisará documentar e articular a ética e os valores de todo o órgão governamental em relação à criação e ao uso da IA, o que informará suas decisões sobre riscos. Essas diretrizes devem lidar com questões como privacidade de dados, viés, transparência, responsabilidade e segurança.

A IBM desenvolveu princípios de confiança e transparência e um playbook de "Ética por Design”, que pode ajudar você e sua equipe a operacionalizar esses princípios. Como parte desse processo, estabeleça mecanismos de responsabilização e supervisão para garantir que o sistema de IA seja usado de forma responsável e ética. Isso inclui estabelecer linhas claras de responsabilidade e supervisão, bem como monitorar e auditar processos para garantir a conformidade com as diretrizes éticas.

Em seguida, você deve começar a adaptar as estruturas de governança existentes de seu órgão governamental para apoiar a IA. Para uma IA de qualidade, são necessários dados de qualidade. Muitos dos seus programas e práticas existentes — como gerenciamento de riscos de terceiros, aquisição, arquitetura empresarial, jurídico, privacidade e segurança da informação — já se sobreporão para criar eficiência e aproveitar todo o poder das equipes de seu órgão governamental.

O prazo de 1º de dezembro de 2024 para incorporar as práticas mínimas de gerenciamento de risco à IA que afeta a segurança e os direitos, ou então parar de usar a IA até que a conformidade seja alcançada, chegará mais rápido do que você imagina. Nos seus primeiros 90 dias no trabalho, aproveite as ferramentas automatizadas para otimizar o processo e conte com parceiros confiáveis, como a IBM, para ajudar a implementar as estratégias necessárias para criar soluções de IA responsáveis.