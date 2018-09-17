Criação de sua equipe de IA: as funções de que sua empresa precisa

Em muitas empresas, essas funções essenciais de IA podem ser preenchidas por meio da educação e treinamento de funcionários existentes e recrutamento de outras pessoas, conforme necessário. Os funcionários também podem precisar de ajuda para usar os resultados do aprendizado de máquina como parte de suas atividades diárias. A educação dos funcionários pode ser realizada por meio de uma combinação de cursos presenciais e cursos online, além da experiência. Recomenda-se trazer especialistas experientes para trabalhar com os funcionários na entrega dos primeiros casos de uso.

A IBM oferece soluções de ponta a ponta, incluindo serviços de consultoria, treinamento, ferramentas, plataformas e suporte para empresas, independentemente de onde se encontrem em sua jornada de IA. O IBM® Power Systems oferece um portfólio de plataformas de IA, incluindo servidores acelerados com GPUs integradas para acelerar o tempo de IA e a descoberta de insights.

Prepare-se para progredir em sua jornada de IA e obtenha mais informações sobre o IBM Power Systems.