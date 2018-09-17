Criação de sua equipe de IA: as funções de que sua empresa precisa

A inteligência artificial (IA) não envolve apenas frameworks, fontes de dados e pipelines, mas também pessoas. As empresas que embarcam em uma jornada de IA têm uma oportunidade muito maior de sucesso quando têm o apoio da liderança executiva e o talento certo em funções-chave de IA.
Você conhece bem o seu negócio e está em condições de fazer as escolhas certas para sua empresa. Para ajudar você a refletir sobre sua jornada de IA, aqui estão algumas sugestões da IBM sobre quem deve fazer parte de sua equipe de IA. Nossa experiência sugere que essas funções específicas devem ser preenchidas para obter a adesão do projeto e criar uma solução bem-sucedida.
As empresas que implementaram a IA com sucesso têm um forte apoio da liderança executiva para a nova tecnologia. Um patrocinador diretor executivo pode assumir um papel ativo para garantir que os projetos de IA estejam alinhados com a estratégia da sua empresa. O patrocinador executivo é responsável por obter o financiamento da startup e pode fazer parceria com o seu fornecedor de soluções para atuar como diretor do projeto.
Às vezes chamada de arquiteto de soluções cognitivas, a pessoa nessa função é responsável por operacionalizar todo o pacote de modelos de aprendizado de máquina e deep learning dentro do framework e dos sistemas em questão. Como os cientistas de dados, os arquitetos de sistemas têm um conhecimento sólido desses modelos e de suas aplicações, mas com um foco mais orientado aos sistemas. Além disso, eles precisam entender os negócios da sua empresa a partir de uma perspectiva operacional.
O valor da saída dos modelos de aprendizado de máquina depende altamente da qualidade, da profundidade e da amplitude dos dados. Garantir a qualidade de dados significa que a função de engenheiro de dados é vital para o sucesso da IA. Os engenheiros de dados são responsáveis por definir e implementar a integração de dados na arquitetura geral de IA. Dada a complexidade desta função, recomenda-se uma abordagem de equipe. As habilidades incluem experiência com plataformas de dados, incluindo bancos de dados SQL e NoSQL.
Em sua essência, a ciência de dados se concentra em explorar dados para extrair informações praticáveis para a tomada de decisão de negócios. Cientistas de dados geralmente têm uma ampla experiência em tecnologia e, muitas vezes, são formados em um campo de ciência, tecnologia, engenharia e matemática (STEM). O trabalho exige aptidão matemática e habilidades de programação, bem como habilidades de pensamento crítico e resolução de problemas.
Engenheiros de desenvolvimento, garantia de qualidade e operacionais (coletivamente, chamados de DevOps) são profissionais com experiência em desenvolvimento e implementação de aplicações. Os engenheiros de DevOps trabalham com arquitetos, desenvolvedores, engenheiros de dados e o cientista de dados para garantir que as soluções sejam implementadas e gerenciadas.
Os analistas de negócios usam os resultados dos modelos de ciência de dados e, muitas vezes, atuam como “tradutores” entre os usuários corporativos e a equipe de aprendizado de máquina. Por exemplo, um analista de negócios pode trabalhar com a equipe de marketing para entender aquilo de que a equipe precisa para atingir os clientes e, em seguida, trabalhar com a equipe de aprendizado de máquina para orientar seu trabalho.
Em muitas empresas, essas funções essenciais de IA podem ser preenchidas por meio da educação e treinamento de funcionários existentes e recrutamento de outras pessoas, conforme necessário. Os funcionários também podem precisar de ajuda para usar os resultados do aprendizado de máquina como parte de suas atividades diárias. A educação dos funcionários pode ser realizada por meio de uma combinação de cursos presenciais e cursos online, além da experiência. Recomenda-se trazer especialistas experientes para trabalhar com os funcionários na entrega dos primeiros casos de uso.
