Quando seu caso de uso envolve linguagem específica de algum setor, os modelos pré-treinados podem atender apenas a uma parte de suas necessidades. Em diferentes setores, algumas entidades (pessoas, lugares, eventos etc.) terão significados diferentes, portanto, um modelo pronto para uso pode não ser capaz de captar essas nuances, dependendo do contexto. Por exemplo, a palavra "premium" pode significar um produto de maior valor agregado ou pode significar o pagamento feito em troca de uma apólice de seguro. Na Austrália, esse pagamento de seguro é chamado de "cobertura".

Seu modelo personalizado pode ser treinado para entender as nuances, o significado e os relacionamentos subjacentes específicos ao seu caso de uso e domínio do setor. Como mencionado acima, você pode ensinar ao modelo o que a palavra “premium” significa no contexto do seu negócio. Esses modelos podem ser construídos de algumas maneiras, e você não precisa ser um cientista de dados ou um desenvolvedor de software para criá-los. Com ferramentas sem código, você só precisa ter expertise no assunto. Um especialista no assunto (SME) definirá quais informações são importantes no modelo, fará o upload dos documentos para treinamento e, em seguida, selecionará exemplos, geralmente chamados de anotações, dentro desses documentos.

As anotações que você cria em seus documentos fornecem ao sistema exemplos específicos que servem como a “verdade base” para o modelo. Seja definindo entidades específicas para extração de um documento ou os relacionamentos entre elas, por meio do treinamento, você fará as melhorias que garantem a eficácia do modelo.