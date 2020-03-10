Com a ajuda de modelos de processamento de linguagem natural (PLN) baseados em aprendizado de máquina, sua empresa pode acelerar processos, fazer previsões mais precisas e descobrir novos insights a partir de seus dados existentes. Para obter o máximo retorno, é importante escolher o serviço de PLN baseado em aprendizado de máquina certo para seu caso de uso específico. Na IBM, costumamos receber perguntas como: "como um modelo de aprendizado de máquina sabe como ler meus dados?" ou "como um modelo de aprendizado de máquina sabe o que procurar?" A resposta depende do modelo que você utiliza.
Vamos discutir duas abordagens diferentes para a criação de soluções de aprendizado de máquina com PLN: modelos prontos para uso e modelos personalizados. Quando você precisa receber de forma rápida insights gerais, você provavelmente quer um modelo pronto para uso. Quando seu caso de uso contém dados específicos do setor ou domínio, como dados especializados ou jargões, um modelo personalizado é apropriado.
Boletim informativo do setor
Receba insights selecionados sobre as notícias mais importantes (e intrigantes) sobre IA. Inscreva-se no nosso boletim informativo semanal Think. Consulte a Declaração de privacidade da IBM.
Sua assinatura será entregue em inglês. Você encontrará um link para cancelar a assinatura em cada boletim informativo. Você pode gerenciar suas assinaturas ou cancelar a assinatura aqui. Consulte nossa Declaração de privacidade da IBM para obter mais informações.
Ouvimos com frequência que desenvolver soluções para análise baseada em texto é um processo trabalhoso e demorado. Passar horas examinando documentos, rotulando palavras-chave ou sentimentos no texto não é a melhor maneira de usar o seu tempo. Os modelos de PLN prontos para uso ou pré-treinados automatizam essas tarefas para você. Esses modelos oferecem uma enorme vantagem quando você tem tempo limitado ou não tem dados para treinar. São eficazes para provas rápidas de conceito e têm um ROI alto, especialmente quando você precisa entender itens de nível superior, como categories ou conceitos em seus documentos. Os modelos pré-construídos são geralmente treinados em fontes de dados de uso geral e tendem a não ser adaptados a nenhum setor ou domínio específico.
Quando seu caso de uso envolve linguagem específica de algum setor, os modelos pré-treinados podem atender apenas a uma parte de suas necessidades. Em diferentes setores, algumas entidades (pessoas, lugares, eventos etc.) terão significados diferentes, portanto, um modelo pronto para uso pode não ser capaz de captar essas nuances, dependendo do contexto. Por exemplo, a palavra "premium" pode significar um produto de maior valor agregado ou pode significar o pagamento feito em troca de uma apólice de seguro. Na Austrália, esse pagamento de seguro é chamado de "cobertura".
Seu modelo personalizado pode ser treinado para entender as nuances, o significado e os relacionamentos subjacentes específicos ao seu caso de uso e domínio do setor. Como mencionado acima, você pode ensinar ao modelo o que a palavra “premium” significa no contexto do seu negócio. Esses modelos podem ser construídos de algumas maneiras, e você não precisa ser um cientista de dados ou um desenvolvedor de software para criá-los. Com ferramentas sem código, você só precisa ter expertise no assunto. Um especialista no assunto (SME) definirá quais informações são importantes no modelo, fará o upload dos documentos para treinamento e, em seguida, selecionará exemplos, geralmente chamados de anotações, dentro desses documentos.
As anotações que você cria em seus documentos fornecem ao sistema exemplos específicos que servem como a “verdade base” para o modelo. Seja definindo entidades específicas para extração de um documento ou os relacionamentos entre elas, por meio do treinamento, você fará as melhorias que garantem a eficácia do modelo.
Ao combinar modelos de PLN prontos para uso com modelos de PLN personalizados, você obtém o melhor dos dois mundos. Recomendamos treinar seu modelo para entender primeiro componentes simples, como locais ou organizações. Dessa forma, seu modelo de PLN se concentra nos elementos que importam para a sua empresa, a fim de gerar decisões mais inteligentes.
Saiba mais sobre as diferenças entre modelos de NLP prontos para uso e modelos de NLP personalizados ou confira o Watson Natural Language Understanding e o Watson Discovery para criar seus próprios modelos de NLP baseados em aprendizado de máquina.
O IBM Granite é nossa família de modelos de IA abertos, de alto desempenho e confiáveis, personalizados para a empresa e otimizados para escalar suas aplicações de IA. Explore as opções de linguagens, código, séries temporais e proteções.
Descubra como o processamento de linguagem natural pode ajudar você a conversar de forma mais natural com computadores.
Entrevistamos duas mil organizações a respeito de suas iniciativas de IA para descobrir o que está funcionando, o que não está e como se preparar.
Explore o site do desenvolvedor da IBM para acessar blogs, artigos, boletins informativos e saber mais sobre a IA incorporável da IBM.
Projete assistentes e agentes de IA escaláveis com facilidade, automatize tarefas repetitivas e simplifique processos complexos com o IBM® watsonx Orchestrate.
Acelere o valor comercial da inteligência artificial com um portfólio poderoso e flexível de bibliotecas, serviços e aplicativos.
Reinvente os fluxos de trabalho e operações críticos adicionando IA para maximizar experiências, tomadas de decisão em tempo real e valor de negócios.
Projete assistentes e agentes de IA escaláveis com facilidade, automatize tarefas repetitivas e simplifique processos complexos com o IBM® watsonx Orchestrate.