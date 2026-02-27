A automação empresarial evoluiu em ondas. Primeiro vieram os sistemas determinísticos: scripts, bots de automação robótica de processos (RPA) e mecanismos de fluxo de trabalho. Previsíveis, repetíveis e orientados por políticas. Eles executam caminhos predefinidos e aplicam regras de negócios com precisão.



Mas os sistemas determinísticos têm limites. Eles são frágeis por design. Um bot de RPA que depende de um layout de tela específico falha quando a IU muda. Um fluxo de trabalho que recebe um input inesperado para. Se uma condição não estiver explicitamente definida, o sistema simplesmente não poderá prosseguir. A automação determinística funciona melhor em ambientes estruturados e estáveis. Ela tem dificuldade com ambiguidades, casos extremos e mudanças.



Depois veio a IA preditiva: modelos treinados em dados estruturados para classificar e prever resultados. Agora estamos entrando na era da IA agêntica: sistemas que raciocinam, planejam, usam ferramentas e se adaptam dinamicamente a tarefas ambíguas.



Os sistemas agênticos introduzem algo novo: a capacidade de interpretar intenção, sintetizar contexto, decidir as próximas melhores ações e interagir de forma autônoma com várias ferramentas. Eles conseguem lidar com casos de limite e inputs em evolução de maneiras que fluxos de trabalho estáticos nunca conseguiriam. Mas com esse poder vem a variabilidade. Sistemas determinísticos produzem a mesma saída para a mesma entrada. Sistemas agênticos operam probabilisticamente e podem se adaptar no meio do processo. Essa flexibilidade é exatamente o que os torna poderosos — e o que torna as empresas cautelosas.

