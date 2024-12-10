Enquanto as empresas se preparam para o ano novo, elas não podem ignorar este aprendizado fundamental de 2024: a resiliência climática e o sucesso dos negócios estão convergindo. Nos EUA, os desastres climáticos estão custando US$ 150 bilhões por ano e espera-se que as mudanças climáticas custem US$. Esses custos inesperados já estão moldando a forma como as organizações operam. As empresas mais bem-sucedidas também estão planejando com antecedência.
Desde garantir que estão coletando os dados operacionais corretos até investir em tecnologia que possa ajudar a prever padrões climáticos, há mais maneiras pelas quais as empresas podem dar o próximo passo em direção à resiliência climática.
Boletim informativo do setor
Mantenha-se atualizado sobre as tendências mais importantes e fascinantes do setor em IA, automação, dados e muito mais com o boletim informativo da Think. Consulte a declaração de privacidade da IBM.
Sua inscrição será entregue em inglês. Você pode encontrar um link para cancelar a inscrição em todos os boletins informativos. Você pode gerenciar suas inscrições ou cancelar a inscrição aqui. Consulte nossa declaração de privacidade da IBM para obter mais informações.
O State of Sustainability Readiness Report 2024 da IBM analisou as respostas de mais de 2.790 líderes empresariais de nove países e 15 setores, lançando luz sobre como as organizações estão se preparando para enfrentar uma série de questões de sustentabilidade. Os entrevistados identificaram a resiliência climática como a "problema de sustentabilidade mais crítico".
Os entrevistados receberam mais de 30 perguntas da pesquisa relacionadas a riscos climáticos e responsabilidades corporativas que abordavam questões estratégicas, financeiras, regulatórias e de conformidade. A pesquisa descobriu que a maioria das organizações entende a necessidade de mitigar riscos climáticos para proteger ativos e avançar nas operações.
Na IBM, temos uma visão clara de como as empresas podem e devem realizar esse importante trabalho. Por exemplo, os fabricantes podem usar dados meteorológicos históricos e IA para prever interrupções em sua cadeia de suprimentos. As organizações agrícolas também podem usar as mesmas ferramentas para prever secas, doenças e outros desafios relacionados ao clima.
Embora os líderes empresariais reconheçam a importância de criar operações resilientes ao clima, suas ambições ainda não correspondem às suas ações. De acordo com o relatório da IBM, apenas 50% dos líderes entrevistados se sentem preparados para lidar com os riscos climáticos cada vez mais disruptivos. A diretoria executiva, diretores executivos são mais otimistas do que seus vice-presidentes e diretores quando se trata de reforçar a resiliência climática: 67% dos principais executivos entrevistados consideraram seus esforços de resiliência climática proativos, em comparação com apenas 56% dos tomadores de decisão de nível inferior.
Ao analisar a pesquisa, fica claro que as organizações sabem que a resiliência climática é imperativa. No entanto, eles lutam para agir. Uma maneira de começar a fazer isso é investindo em ferramentas e aplicações impulsionadas por dados e IA, como as mencionadas anteriormente. A dsm-firmenich Animal Nutrition & Health, a empresa europeia de nutrição, fez exatamente isso. Eles usaram o IBM® Environmental Intelligence para prever a contaminação por micotoxinas em culturas, economizando milhões de euros para os setores a cada ano. Os mesmos dados que eles usaram para prever e prevenir o crescimento perigoso de fungos também podem ser usados para prever e se preparar para eventos climáticos extremos, como secas e inundações. Esse tipo de tecnologia é projetado para fornecer aos usuários dados meteorológicos, climáticos e operacionais de fácil acesso, para que eles possam se preparar melhor para emergências, como furacões ou inundações repentinas, e gerenciar alguns dos riscos e custos que as acompanham.
Em última análise, as organizações podem investir nas ferramentas certas e usar insights importantes para ajudar a construir operações climáticas mais resilientes e lidar com essa questão crucial de sustentabilidade de frente.
Faça o download do State of Sustainability Readiness Report aqui.
Saiba mais sobre o IBM Environmental Intelligence.
Descubra como transformar insights de sustentabilidade em ação e dê os próximos passos para aproveitar o poder da IA generativa.
Saiba como os usuários do IBM Turbonomic alcançaram uma TI sustentável e reduziram sua pegada ambiental e, ao mesmo tempo, garantiram o desempenho das aplicações.
Descubra como o IBM Maximo pode ajudar a otimizar o valor dos ativos durante todo o ciclo de vida.
Saiba como os executivos de sustentabilidade e os líderes de neutralidade de carbono alcançam a conformidade com a CSRD.
Saiba como as organizações podem definir e alcançar metas claras de sustentabilidade que oferecem uma vantagem competitiva.
Otimize a alocação de recursos para aplicações em todo o seu ecossistema com a plataforma IBM Turbonomic.
Quer começar hoje sua jornada para sustentabilidade? Vincule seu roteiro estratégico às operações diárias.
Utilize os serviços de consultoria em sustentabilidade da IBM para transformar em ação a ambição de sustentabilidade e se tornar uma empresa mais responsável e lucrativa.