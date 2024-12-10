Ao analisar a pesquisa, fica claro que as organizações sabem que a resiliência climática é imperativa. No entanto, eles lutam para agir. Uma maneira de começar a fazer isso é investindo em ferramentas e aplicações impulsionadas por dados e IA, como as mencionadas anteriormente. A dsm-firmenich Animal Nutrition & Health, a empresa europeia de nutrição, fez exatamente isso. Eles usaram o IBM® Environmental Intelligence para prever a contaminação por micotoxinas em culturas, economizando milhões de euros para os setores a cada ano. Os mesmos dados que eles usaram para prever e prevenir o crescimento perigoso de fungos também podem ser usados para prever e se preparar para eventos climáticos extremos, como secas e inundações. Esse tipo de tecnologia é projetado para fornecer aos usuários dados meteorológicos, climáticos e operacionais de fácil acesso, para que eles possam se preparar melhor para emergências, como furacões ou inundações repentinas, e gerenciar alguns dos riscos e custos que as acompanham.

Em última análise, as organizações podem investir nas ferramentas certas e usar insights importantes para ajudar a construir operações climáticas mais resilientes e lidar com essa questão crucial de sustentabilidade de frente.

Faça o download do State of Sustainability Readiness Report aqui.

Saiba mais sobre o IBM Environmental Intelligence.