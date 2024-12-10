Tags
Por que desenvolver resiliência climática é fundamental para o sucesso da empresa

Quatro estatuetas de cidades em pedestais, desde marrons e pouco saudáveis até áreas limpas e verdes

Enquanto as empresas se preparam para o ano novo, elas não podem ignorar este aprendizado fundamental de 2024: a resiliência climática e o sucesso dos negócios estão convergindo. Nos EUA, os desastres climáticos estão custando US$ 150 bilhões por ano e espera-se que as mudanças climáticas custem US$. Esses custos inesperados já estão moldando a forma como as organizações operam. As empresas mais bem-sucedidas também estão planejando com antecedência.

Desde garantir que estão coletando os dados operacionais corretos até investir em tecnologia que possa ajudar a prever padrões climáticos, há mais maneiras pelas quais as empresas podem dar o próximo passo em direção à resiliência climática.

Consenso sobre resiliência climática 

O State of Sustainability Readiness Report 2024 da IBM analisou as respostas de mais de 2.790 líderes empresariais de nove países e 15 setores, lançando luz sobre como as organizações estão se preparando para enfrentar uma série de questões de sustentabilidade. Os entrevistados identificaram a resiliência climática como a "problema de sustentabilidade mais crítico".  

Os entrevistados receberam mais de 30 perguntas da pesquisa relacionadas a riscos climáticos e responsabilidades corporativas que abordavam questões estratégicas, financeiras, regulatórias e de conformidade. A pesquisa descobriu que a maioria das organizações entende a necessidade de mitigar riscos climáticos para proteger ativos e avançar nas operações.

Na IBM, temos uma visão clara de como as empresas podem e devem realizar esse importante trabalho. Por exemplo, os fabricantes podem usar dados meteorológicos históricos e IA para prever interrupções em sua cadeia de suprimentos. As organizações agrícolas também podem usar as mesmas ferramentas para prever secas, doenças e outros desafios relacionados ao clima.

As organizações estão preparadas?

Embora os líderes empresariais reconheçam a importância de criar operações resilientes ao clima, suas ambições ainda não correspondem às suas ações. De acordo com o relatório da IBM, apenas 50% dos líderes entrevistados se sentem preparados para lidar com os riscos climáticos cada vez mais disruptivos. A diretoria executiva, diretores executivos são mais otimistas do que seus vice-presidentes e diretores quando se trata de reforçar a resiliência climática: 67% dos principais executivos entrevistados consideraram seus esforços de resiliência climática proativos, em comparação com apenas 56% dos tomadores de decisão de nível inferior.

Comece agora mesmo 

Ao analisar a pesquisa, fica claro que as organizações sabem que a resiliência climática é imperativa. No entanto, eles lutam para agir. Uma maneira de começar a fazer isso é investindo em ferramentas e aplicações impulsionadas por dados e IA, como as mencionadas anteriormente. A dsm-firmenich Animal Nutrition & Health, a empresa europeia de nutrição, fez exatamente isso. Eles usaram o IBM® Environmental Intelligence para prever a contaminação por micotoxinas em culturas, economizando milhões de euros para os setores a cada ano. Os mesmos dados que eles usaram para prever e prevenir o crescimento perigoso de fungos também podem ser usados para prever e se preparar para eventos climáticos extremos, como secas e inundações. Esse tipo de tecnologia é projetado para fornecer aos usuários dados meteorológicos, climáticos e operacionais de fácil acesso, para que eles possam se preparar melhor para emergências, como furacões ou inundações repentinas, e gerenciar alguns dos riscos e custos que as acompanham.

Em última análise, as organizações podem investir nas ferramentas certas e usar insights importantes para ajudar a construir operações climáticas mais resilientes e lidar com essa questão crucial de sustentabilidade de frente. 

Faça o download do State of Sustainability Readiness Report aqui.

Saiba mais sobre o IBM Environmental Intelligence.
