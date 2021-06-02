Crie uma taxonomia de negócios em quatro etapas

Quando se trata de usar dados em toda a empresa, uma das armadilhas mais comuns é não fornecer contexto significativo a todos os usuários de dados. Gerenciar a taxonomia de negócios em uma empresa é crítico para apoiar as operações de negócios diárias dentro de uma organização, pois garante dados exatos e organizados que serão compreendidos por todos que precisam deles.
Quando implementada com sucesso, uma taxonomia de negócios se tornará a base para a categorização de conteúdo e as relações de dados, além de uma diretriz que melhora a velocidade de localização de dados e, ao mesmo tempo, estabelece políticas sobre como eles podem ser acessados ou reutilizados. Realizar atualizações rapidamente é fundamental para permitir que uma empresa responda imediatamente à conformidade ou a solicitações críticas de negócios emergentes.
Com nossas atualizações aprimoradas de artefatos de governança de negócios, as organizações têm mais maneiras de estabelecer uma taxonomia de negócios para toda a empresa via IBM Watson Knowledge Catalog para IBM Cloud Pak for Data. A solução também está disponível como um serviço totalmente gerenciado por meio do IBM Cloud Pak for Data as a Service.
Boletim informativo do setor
Mantenha-se atualizado sobre as tendências mais importantes (e intrigantes) do setor em IA, automação, dados e muito mais com o boletim informativo Think. Consulte a Declaração de privacidade da IBM.
Sua assinatura será entregue em inglês. Você pode encontrar um link para cancelar a assinatura em todos os boletins informativos. Você pode gerenciar suas inscrições ou cancelar a inscrição aqui. Consulte nossa Declaração de privacidade da IBM para obter mais informações.
Saber por onde começar pode parecer assustador. No entanto, manter o foco em quatro atividades principais e práticas comprovadas pode ajudar a estabelecer uma jornada bem-sucedida para a implementação.
Concentre-se em um segmento específico da empresa que gerará o impacto mais significativo. Por exemplo, se a conformidade com o RGPD e a CCPA for uma alta prioridade para a sua organização, comece estabelecendo termos e classificando os ativos relacionados a informações de identificação pessoal (PII).
Para lidar com esse cenário, as funcionalidades de Gerenciamento de Políticas dentro do IBM Watson Knowledge Catalog podem habilitar a privacidade de dados e definir políticas de dados para descrever como uma Organização deve lidar com dados confidenciais. Depois de criar políticas, as organizações podem criar regras de proteção de dados para serem aplicadas automaticamente e evitar que usuários não autorizados acessem dados confidenciais em um catálogo. As organizações também podem criar regras de governança para fornecer descrições comerciais do comportamento ou ações necessárias para implementar uma determinada política de governança. Os stakeholders podem desenvolver políticas e regras de governança baseadas em áreas de governança que são importantes para a organização, como segurança da informação, privacidade da informação ou conformidade regulatória.
Classificações como tags podem classificar e agrupar ativos com base na sensibilidade ou nível de confidencialidade da sua organização. Os exemplos podem ser informações de identificação pessoal, informações pessoais confidenciais ou ativos considerados confidenciais. As organizações também podem criar uma regra de proteção de dados no IBM Watson Knowledge Catalog para bloquear o acesso de usuários a ativos de dados com base em sua classificação.
Além disso, os stakeholders podem usar categorias para organizar os artefatos de governança e os usuários que podem visualizar e gerenciar esses artefatos. Os usuários podem agrupar artefatos de governança em categorias para torná-los fáceis de encontrar, controlar sua visibilidade e gerenciá-los. As categorias também podem ter subcategorias e podem ser organizadas em uma hierarquia com base em seu significado e relações:
Inclua as classificações nas condições das regras de proteção de dados. Por exemplo, você pode criar uma regra para negar acesso a determinados usuários se o ativo for classificado como PII ou confidencial.
Use a linguagem dos setores na forma de modelos lógicos ou de business intelligence para impulsionar termos e padrões existentes já definidos em vigor.
Os termos de negócios ajudam a definir os termos em toda a organização para ter um entendimento unificado, permitindo que os usuários encontrem rapidamente o que precisam e entendam o contexto comercial das tabelas e colunas. Por exemplo, as organizações também podem usar termos comerciais para simplificar a redação das regras de política de dados, usando um termo comercial em vez de vários nomes de coluna.
As organizações também podem usar termos de negócios para vincular colunas, ativos, políticas e regras ao mesmo tipo de dados. Por exemplo, os Dados de referência permitem que os clientes definam um conjunto padrão de valores válidos para pesquisa geral ou definam classes de dados. As organizações também podem gerenciar hierarquias e relacionamentos em dados de referência e, em seguida, relacionar um conjunto de dados de referência a uma ontologia de negócios.
Comunique à sua organização para ajudá-la a entender as vantagens de ter uma fonte única da verdade onde todas as informações são armazenadas.
No IBM Watson Knowledge Catalog encontra-se um catálogo de conhecimento central que serve como uma fonte única da verdade para engenheiros de dados, organizadores de dados, cientistas de dados e analistas de negócios obterem acesso de autoatendimento a dados corporativos nos quais eles podem confiar e usar com confiança. As organizações podem impulsionar a descoberta de autoatendimento e automatizar a tomada de decisão para evoluir o negócio, fornecendo e permitindo acesso a uma visão de todas as informações para aqueles que precisam delas.
Pesquisa Global dentro do IBM Watson Knowledge Catalog permite que os stakeholders pesquisem em muitos catálogos, projetos, ativos e outros artefatos de governança criados dentro da Organização que eles estão autorizados a acessar. Os recursos de colaboração permitem que unidades de negócios, usuários e proprietários de dados deixem comentários, atribuam uma classificação a um ativo ou atribuam uma tarefa a outros usuários.
Além disso, os recursos de criação de perfis de dados geram metadados e estatísticas sobre o conteúdo e calculam pontuações de qualidade para ativos e colunas de dados, ajudando os stakeholders a identificar e compreender quais ações devem ser tomadas para melhorar a qualidade de dados.
Estabeleça marcos oficiais com os quais sua organização se comprometerá para implementar categorias, termos comerciais e atribuição correta de funções de usuário, juntamente com o processo do catálogo de dados.
Cada organização tem necessidades únicas, onde os stakeholders dentro e fora da TI precisam agregar valor para impulsionar o sucesso. Os fluxos de processos de uma organização podem ser semelhantes ao framework abaixo:
Experimente o IBM Watson Knowledge Catalog com uma avaliação sem custo de dois meses do IBM Cloud Pak for Data em QUALQUER nuvem. Novos clientes podem receber 50% de desconto nos primeiros quatro meses quando fizerem upgrade para o plano padrão do IBM Watson Knowledge Catalog. Faça login para gerenciar sua conta e aplicar o código promocional WKCSTD50.
Saiba como uma abordagem de data lakehouse aberta pode oferecer dados confiáveis e execução mais rápida para as análises de dados e projetos de IA.
IBM reconhecida como líder pelo 19.º ano consecutivo no Gartner Magic Quadrant 2024 em Ferramentas de integração de dados.
Explore o guia do líder de dados para criar uma organização baseada em dados e gerar vantagem comercial.
Descubra por que a inteligência e a integração de dados impulsionadas por IA são críticas para estimular a preparação de dados estruturados e não estruturados e acelerar os resultados da IA.
Simplifique o acesso aos dados e automatize a governança dos dados. Conheça o poder da integração de uma estratégia de data lakehouse à sua arquitetura de dados, incluindo a otimização dos custos das suas cargas de trabalho e a escala de IA, com todos os seus dados, em qualquer lugar.
Explore como a pesquisa da IBM é regularmente integrada a novos recursos do IBM® Cloud Pak for Data.
Crie e gerencie pipelines de dados de streaming inteligentes por meio de uma interface gráfica intuitiva, facilitando a integração sem dificuldades dos dados em ambientes híbridos e de multinuvem.
O watsonx.data permite escalar a análise de dados e a IA com todos os seus dados, onde quer que estejam, por meio de um armazenamento de dados aberto, híbrido e governado.
Libere o valor dos dados empresariais com a IBM Consulting, construindo uma organização baseada em insights, que traz vantagem para os negócios.
Crie uma estratégia de dados que elimine silos de dados, reduza a complexidade e melhore a qualidade de dados para proporcionar experiências excepcionais para clientes e funcionários.