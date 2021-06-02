Crie uma taxonomia de negócios em quatro etapas

Inclua as classificações nas condições das regras de proteção de dados. Por exemplo, você pode criar uma regra para negar acesso a determinados usuários se o ativo for classificado como PII ou confidencial.

2. Concentre-se no significado das definições de negócios

Use a linguagem dos setores na forma de modelos lógicos ou de business intelligence para impulsionar termos e padrões existentes já definidos em vigor.

Os termos de negócios ajudam a definir os termos em toda a organização para ter um entendimento unificado, permitindo que os usuários encontrem rapidamente o que precisam e entendam o contexto comercial das tabelas e colunas. Por exemplo, as organizações também podem usar termos comerciais para simplificar a redação das regras de política de dados, usando um termo comercial em vez de vários nomes de coluna.

As organizações também podem usar termos de negócios para vincular colunas, ativos, políticas e regras ao mesmo tipo de dados. Por exemplo, os Dados de referência permitem que os clientes definam um conjunto padrão de valores válidos para pesquisa geral ou definam classes de dados. As organizações também podem gerenciar hierarquias e relacionamentos em dados de referência e, em seguida, relacionar um conjunto de dados de referência a uma ontologia de negócios.

3. Estabeleça benefícios e alcance o interesse

Comunique à sua organização para ajudá-la a entender as vantagens de ter uma fonte única da verdade onde todas as informações são armazenadas.

No IBM Watson Knowledge Catalog encontra-se um catálogo de conhecimento central que serve como uma fonte única da verdade para engenheiros de dados, organizadores de dados, cientistas de dados e analistas de negócios obterem acesso de autoatendimento a dados corporativos nos quais eles podem confiar e usar com confiança. As organizações podem impulsionar a descoberta de autoatendimento e automatizar a tomada de decisão para evoluir o negócio, fornecendo e permitindo acesso a uma visão de todas as informações para aqueles que precisam delas.

Pesquisa Global dentro do IBM Watson Knowledge Catalog permite que os stakeholders pesquisem em muitos catálogos, projetos, ativos e outros artefatos de governança criados dentro da Organização que eles estão autorizados a acessar. Os recursos de colaboração permitem que unidades de negócios, usuários e proprietários de dados deixem comentários, atribuam uma classificação a um ativo ou atribuam uma tarefa a outros usuários.

Além disso, os recursos de criação de perfis de dados geram metadados e estatísticas sobre o conteúdo e calculam pontuações de qualidade para ativos e colunas de dados, ajudando os stakeholders a identificar e compreender quais ações devem ser tomadas para melhorar a qualidade de dados.

4. Desenvolva e comprometa-se com marcos

Estabeleça marcos oficiais com os quais sua organização se comprometerá para implementar categorias, termos comerciais e atribuição correta de funções de usuário, juntamente com o processo do catálogo de dados.

Cada organização tem necessidades únicas, onde os stakeholders dentro e fora da TI precisam agregar valor para impulsionar o sucesso. Os fluxos de processos de uma organização podem ser semelhantes ao framework abaixo: